Kaufland Card Xtra kommt am 12. Februar per App-Update

In der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass die Supermarktkette Kaufland ihr App-Angebot umstellt. Jetzt liegen alle Informationen bezüglich der Umsetzung in Deutschland vor. In der kommenden Woche wird die bisherige „Kaufland Card“ zur neuen „Kaufland Card Xtra“.

Nutzer der bisherigen App müssen in diesem Zusammenhang nichts unternehmen. Wie Kaufland nun bestätigt hat, wird die Umstellung einfach per Update erfolgen. Ihr dürft am 12. Februar eine neue Version der Kaufland-App erwarten, mit der die neue „Kaufland Card Xtra“ eingeführt wird. Auch eine Neuregistrierung ist in diesem Zusammenhang nicht nötig. Bestehende Kundenkonten bleiben erhalten.

Neues Punktesystem für Einkäufe

Die Umstellung betrifft vor allem das zugrundeliegende Punktesystem. Kunden sollen künftig für jeden ausgegebenen Euro einen digitalen Treuepunkt erhalten. Diese Punkte könnten anschließend für Prämien, Coupons oder im Rahmen spezieller Aktionen eingelöst werden.

Sammeln kann man die Punkte sowohl in den stationären Filialen der Handelskette als auch auf dem Online-Marktplatz Kaufland.de. Die Verwaltung und Einlösung der gesammelten Punkte erfolgt ausschließlich über die App.

Bisherige Vorteile bleiben bestehen

Neben dem neuen Punktesystem will Kaufland nach eigenen Angaben an den bisherigen Elementen seines Vorteilsprogramms festhalten. Dazu zählen beispielsweise zeitlich begrenzte Rabatte, personalisierte Coupons und Gewinnspiele. Diese Angebote sollen sowohl im stationären Handel als auch beim Einkauf über die Kaufland-Webseite nutzbar bleiben. Dem Unternehmen zufolge zielt die Umstellung nicht darauf ab, das bestehende Programm zu ersetzen, sondern soll es um zusätzliche Anreize ergänzen.

Im Vorfeld der Umstellung hat Kaufland jetzt auch in Deutschland eine Webseite mit weiteren Informationen geschaltet. Das Angebot wurde testweise bereits im vergangenen Monat in ersten Ländern aktiviert.