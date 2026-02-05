iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 313 Artikel

Kundenbindung mit neuem Bonussystem

Kaufland Card Xtra kommt am 12. Februar per App-Update
Artikel auf Mastodon teilen.
13 Kommentare 13

In der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass die Supermarktkette Kaufland ihr App-Angebot umstellt. Jetzt liegen alle Informationen bezüglich der Umsetzung in Deutschland vor. In der kommenden Woche wird die bisherige „Kaufland Card“ zur neuen „Kaufland Card Xtra“.

Nutzer der bisherigen App müssen in diesem Zusammenhang nichts unternehmen. Wie Kaufland nun bestätigt hat, wird die Umstellung einfach per Update erfolgen. Ihr dürft am 12. Februar eine neue Version der Kaufland-App erwarten, mit der die neue „Kaufland Card Xtra“ eingeführt wird. Auch eine Neuregistrierung ist in diesem Zusammenhang nicht nötig. Bestehende Kundenkonten bleiben erhalten.

Kaufland App

Neues Punktesystem für Einkäufe

Die Umstellung betrifft vor allem das zugrundeliegende Punktesystem. Kunden sollen künftig für jeden ausgegebenen Euro einen digitalen Treuepunkt erhalten. Diese Punkte könnten anschließend für Prämien, Coupons oder im Rahmen spezieller Aktionen eingelöst werden.

Sammeln kann man die Punkte sowohl in den stationären Filialen der Handelskette als auch auf dem Online-Marktplatz Kaufland.de. Die Verwaltung und Einlösung der gesammelten Punkte erfolgt ausschließlich über die App.

Bisherige Vorteile bleiben bestehen

Neben dem neuen Punktesystem will Kaufland nach eigenen Angaben an den bisherigen Elementen seines Vorteilsprogramms festhalten. Dazu zählen beispielsweise zeitlich begrenzte Rabatte, personalisierte Coupons und Gewinnspiele. Diese Angebote sollen sowohl im stationären Handel als auch beim Einkauf über die Kaufland-Webseite nutzbar bleiben. Dem Unternehmen zufolge zielt die Umstellung nicht darauf ab, das bestehende Programm zu ersetzen, sondern soll es um zusätzliche Anreize ergänzen.

Im Vorfeld der Umstellung hat Kaufland jetzt auch in Deutschland eine Webseite mit weiteren Informationen geschaltet. Das Angebot wurde testweise bereits im vergangenen Monat in ersten Ländern aktiviert.

Laden im App Store
Kaufland: Finde dein Angebot!
Kaufland: Finde dein Angebot!
Entwickler: Schwarz IT KG
Preis: Kostenlos
Laden
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
05. Feb. 2026 um 12:26 Uhr von chris Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • ok, können die digi points auch beim laden fürs eauto genutzt werden? lockt sicher den ein oder anderen noch zu kaufland. hoffe ich

    Antworten Melden

  • Xtra Card gab es auch schon mal bei der Telekom als Prepaid Vertrag

    Antworten Melden

  • Schön, schön. Werden dann meine 1.000 Punkte in 5.000 Punkte umgewandelt und ich kann mir dann „3xDosenerbsen fein“ für 20 Punkte mitnehmen? Sorry, aber ich sehe keinerlei Verbesserung. Die „Gratisartikel“, die es aktuell ja auch schon ab und zu gibt interessieren mich in den meisten Fällen überhaupt nicht. Ich möchte gerne meine Punkte in Bargeld (=allg. Rabatt beim Einkauf) umwandeln können. Alles andere ist Mist.
    Und E-Auto laden für die Punkte wäre auch fein.

    Antworten Melden

  • Also im Grunde nichts anderes als die aktuellen Bonuspunkte, die man sammeln kann.

    Antworten Melden

    • Exakt das. Die „Gratisartikel“ gegen Punkte gibt es jetzt auch schon. Ist meistens Zeug, was ich nicht möchte. Stichwort 3xErbsen fein (ich kaufe lieber Tiefkühl, Dosengemüse ist nicht so meins).

      Antworten Melden

  • Ich finde nirgendwo was zur Verarbeitung der bisherigen Punkte – weiß einer mehr?

    Antworten Melden

  • Der gläserne Bürger in privatwirtschaftlicher Hand. Ich denke, die Nutzer sind bestimmt nicht solche, die sich sonst über digitalisierte Behörden und Krankenakten beschweren. ;-)

    Antworten Melden

  • Der gläserne Bürger in privatwirtschaftlicher Hand. Ich denke, die Nutzer sind bestimmt nicht die selben, die sich sonst über digitale Behörden und digitale Krankenakte beschweren. ;-)

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Bald braucht man ja fast ein separates Smartphone, um die mittlerweile unzähligen Apps der Supermärkte und Shops unterbringen zu können. Irgendwann macht das keine Sinn mehr.

    Antworten Melden

    • So ein Quatsch! Wer sagt denn, dass du die Apps alle nutzen MUSST? Und wenn du sie nutzen WILLST findest du sicherlich nen paar Megabyte Platz auf deinem Smartphone (wenn es nicht schon 14 Jahre alt ist).

      Antworten Melden

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43313 Artikel in den vergangenen 6732 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven