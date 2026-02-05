Kundenbindung mit neuem Bonussystem
Kaufland Card Xtra kommt am 12. Februar per App-Update
In der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass die Supermarktkette Kaufland ihr App-Angebot umstellt. Jetzt liegen alle Informationen bezüglich der Umsetzung in Deutschland vor. In der kommenden Woche wird die bisherige „Kaufland Card“ zur neuen „Kaufland Card Xtra“.
Nutzer der bisherigen App müssen in diesem Zusammenhang nichts unternehmen. Wie Kaufland nun bestätigt hat, wird die Umstellung einfach per Update erfolgen. Ihr dürft am 12. Februar eine neue Version der Kaufland-App erwarten, mit der die neue „Kaufland Card Xtra“ eingeführt wird. Auch eine Neuregistrierung ist in diesem Zusammenhang nicht nötig. Bestehende Kundenkonten bleiben erhalten.
Neues Punktesystem für Einkäufe
Die Umstellung betrifft vor allem das zugrundeliegende Punktesystem. Kunden sollen künftig für jeden ausgegebenen Euro einen digitalen Treuepunkt erhalten. Diese Punkte könnten anschließend für Prämien, Coupons oder im Rahmen spezieller Aktionen eingelöst werden.
Sammeln kann man die Punkte sowohl in den stationären Filialen der Handelskette als auch auf dem Online-Marktplatz Kaufland.de. Die Verwaltung und Einlösung der gesammelten Punkte erfolgt ausschließlich über die App.
Bisherige Vorteile bleiben bestehen
Neben dem neuen Punktesystem will Kaufland nach eigenen Angaben an den bisherigen Elementen seines Vorteilsprogramms festhalten. Dazu zählen beispielsweise zeitlich begrenzte Rabatte, personalisierte Coupons und Gewinnspiele. Diese Angebote sollen sowohl im stationären Handel als auch beim Einkauf über die Kaufland-Webseite nutzbar bleiben. Dem Unternehmen zufolge zielt die Umstellung nicht darauf ab, das bestehende Programm zu ersetzen, sondern soll es um zusätzliche Anreize ergänzen.
Im Vorfeld der Umstellung hat Kaufland jetzt auch in Deutschland eine Webseite mit weiteren Informationen geschaltet. Das Angebot wurde testweise bereits im vergangenen Monat in ersten Ländern aktiviert.
Entwickler: Schwarz IT KG
ok, können die digi points auch beim laden fürs eauto genutzt werden? lockt sicher den ein oder anderen noch zu kaufland. hoffe ich
Xtra Card gab es auch schon mal bei der Telekom als Prepaid Vertrag
Schön, schön. Werden dann meine 1.000 Punkte in 5.000 Punkte umgewandelt und ich kann mir dann „3xDosenerbsen fein“ für 20 Punkte mitnehmen? Sorry, aber ich sehe keinerlei Verbesserung. Die „Gratisartikel“, die es aktuell ja auch schon ab und zu gibt interessieren mich in den meisten Fällen überhaupt nicht. Ich möchte gerne meine Punkte in Bargeld (=allg. Rabatt beim Einkauf) umwandeln können. Alles andere ist Mist.
Und E-Auto laden für die Punkte wäre auch fein.
Also im Grunde nichts anderes als die aktuellen Bonuspunkte, die man sammeln kann.
Exakt das. Die „Gratisartikel“ gegen Punkte gibt es jetzt auch schon. Ist meistens Zeug, was ich nicht möchte. Stichwort 3xErbsen fein (ich kaufe lieber Tiefkühl, Dosengemüse ist nicht so meins).
Ich finde nirgendwo was zur Verarbeitung der bisherigen Punkte – weiß einer mehr?
Ich finde nirgends etwas zur Verarbeitung der Daten ;-)
Der gläserne Bürger in privatwirtschaftlicher Hand. Ich denke, die Nutzer sind bestimmt nicht solche, die sich sonst über digitalisierte Behörden und Krankenakten beschweren. ;-)
Mehr kaufen weniger sparen
Los geht’s
Und als Belohnung noch ordentlich Daten kostenlos an Kaufland verschenkt! Das sind aber sicher nicht die Menschen, die ansonsten immer nach noch mehr Datenschutz schreien.
Bald braucht man ja fast ein separates Smartphone, um die mittlerweile unzähligen Apps der Supermärkte und Shops unterbringen zu können. Irgendwann macht das keine Sinn mehr.
So ein Quatsch! Wer sagt denn, dass du die Apps alle nutzen MUSST? Und wenn du sie nutzen WILLST findest du sicherlich nen paar Megabyte Platz auf deinem Smartphone (wenn es nicht schon 14 Jahre alt ist).