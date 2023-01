iPhone 14 im Video: Aktionsmodus und Undofunktion in Aktion

Soll die erweiterte Bildstabilisierung auch in vergleichsweise dunklen Umgebungen genutzt werden, müssen Anwender zuvor in die Einstellungen der iPhone-Kamera abtauchen und hier im Bereich Einstellungen > Kamera > Video aufnehmen den Schalter bei Aktionsmodus „Weniger Licht“ umlegen. So soll sich die verbesserte Bildstabilisierung auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzen lassen.

Der neue Aktionsmodus für Videoaufnahmen setzt in jedem Fall ein iPhone 14 voraus und erhöht die Bildstabilisierung von Videoaufnahmen. Laut Apple lässt sich die neue Kameraoption am besten bei sehr hellem Umgebungslicht einsetzen.

In Kooperation mit dem amerikanischen Netzbetreiber Verizon hat Apple zwei neue Werbespots für das iPhone 14 veröffentlicht, die mit dem Aktionsmodus für die Videoaufnahme und der Undofunktion in Apples Nachrichten-App zwei Software-Funktionen herausarbeiten, von denen zumindest eine auch auf älteren iPhone-Modellen zur Verfügung steht.

