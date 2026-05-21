Reparieren statt ersetzen
iPhone-Reparaturen: Deutschland setzt EU-Regeln um
Der Bundestag hat den Gesetzentwurf zur Umsetzung der europäischen Recht-auf-Reparatur-Richtlinie beraten. Damit nimmt ein Thema Fahrt auf, das auch iPhone-Nutzer direkt betrifft: Geräte sollen länger genutzt und Reparaturen gegenüber dem schnellen Austausch attraktiver werden.
Anbieter wie iFixit bieten bereits Ersatzteile und Werkzeuge an.
Konkret geht es um die Richtlinie (EU) 2024/1799 zur Förderung der Reparatur von Waren. Der Regierungsentwurf wurde am Mittwoch in erster Lesung beraten und anschließend an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. Beschlossen ist das Gesetz damit noch nicht, die Richtung ist aber klar: Reparieren soll einfacher und rechtlich besser abgesichert werden.
Die Bundesregierung verweist darauf, dass brauchbare Waren nicht vorschnell entsorgt werden sollen. Das passt zu den EU-Vorgaben, die bei Smartphones und Tablets bereits an anderer Stelle greifen. Seit Juni 2025 gelten etwa neue Anforderungen an Energielabel, Haltbarkeit und Ersatzteilpflicht.
Gewährleistung verlängert sich bei Reparatur
Ein zentraler Punkt des neuen Gesetzes: Entscheiden sich Verbraucher im Rahmen der Nacherfüllung für eine Reparatur, soll sich die Gewährleistungsfrist um zwölf Monate verlängern. Dadurch soll die Reparatur gegenüber einem Austauschgerät attraktiver werden.
Zudem soll im Bürgerlichen Gesetzbuch eine Reparaturverpflichtung des Herstellers außerhalb der Gewährleistung verankert werden. Ergänzend ist ein europäisches Formular für Reparaturinformationen vorgesehen. Reparaturbetriebe können damit künftig freiwillig einheitlich über Leistungen und Bedingungen informieren.
Apple bietet schon Ersatzteile an
Apple hat auf den politischen Druck schon vor Jahren reagiert und verkauft über den Self-Service-Reparatur-Store Ersatzteile, Werkzeuge und Anleitungen. Wirklich günstig ist das aber nicht immer. Zuletzt zeigte sich bei den iPhone-17-Ersatzteilen, dass der Teilekauf teils kaum günstiger ist als die komplette Reparatur über Apple.
Genau an dieser Stelle wird spannend, wie das neue Recht in der Praxis wirkt. Entscheidend ist nicht nur, ob Ersatzteile erhältlich sind, sondern auch, ob Reparaturen zu fairen Bedingungen möglich bleiben.
Ich seh schon kommen das bald keine neuen Geräte mehr in die EU kommen, weil es einfach immer umständlicher für die Hersteller wird.
Kein Problem, die Landwirte beklagen sich auch schon seit Jahrzehnten, und trotzdem muss kein Deutscher hungern.
Was für ein Blödsinn…
Wird wohl kaum passieren. Viel schockierender ist für mich das China Autos baut und nach wenigen Jahren keine Ersatzteile mehr anbietet. Da werden Wegwerfautos zu zig Tausend Euros gebaut und auch noch hierher verkauft. Hier auf ifun wird ja oft von günstig, billig, super aus China geschwärmt. Bin mal gespannt, ob sich die Kollegen dann auch hier über ihre Schnapper (2k-5k gegenüber einem Europäer gespart) wieder melden, wenn das Fahrzeug nur noch zu verschenken ist. Selbst Händler nehmen diese ungern oder gar nicht in Zahlung. Ob es die Hersteller dann überhaupt noch gibt, wird man sehen. In China verdienen sie nicht wirklich an den Autos.
Konkretes Beispiel: Autohersteller Aiways
Leider wird das erst in mehreren Jahren zum Tragen kommen, wenn diese Autos hier auf den Markt als billige Alternativen geschüttet werden und – nachdem die Teile ja nicht zu bekommen sind – wir mit dem „Recycling“ belastet werden. Aber geiz ist geil, Nachhaltigkeit wird ignoriert … Und da werde ich mein 11 Jahre altes Auto (BJ 2015) noch einige Jahre weiterfahren … CarPlay ist eh schon nachgerüstet :-) …
Keine Sorge, für Apple ist Europa nach USA der zweitgrößte Absatzmarkt. Wir sollten nicht so ängstlich sein.
Ich glaube kaum, dass ich ein Hersteller leisten kann, solch einen Wirtschaftsraum zu ignorieren. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich ein Riesenproblem ist von vornherein vernünftig bei der Entwicklung von Geräten zu planen, dass diese Geräte auch beratungs freundlich sind beziehungsweise gut zu reparieren sind.
Totaler Blödsinn. All die Regelungen die die EU gerade für uns Konsumenten einführt, werden doch woanders kopiert der sogar verschärft umgesetzt. Mir fällt da zum Beispiel Japan ein.
Solange der Euro rollt wird es massenhaft neue Geräte geben.
Danke an die EU für viele Richtlinien welche die Rechte des Konsumenten stärken und den grossen Techgiganten auf die Finger klopfen !!
Das glaube ich eher nicht, die EU ist mit dem amerikanischen Markt der größte Markt was die Umsätze angeht. Das lässt sich keiner entgehen. Da steckt man lieber 7 stellige Summen in Politik-Berater
diesen kommentar finde ich auf gleich mehreren ebenen sehr verstörend.
lass uns doch einfach jeglichen verbraucherschutz und auch nachhaltigkeit über bord werfen, vielleicht gibt es dann sogar zwei mal pro jahr ein neues iphone!
Du vergisst das neue Gerät immer noch viel Geld kosten. Also ist die Antwort eher polemisch.
BTW: Gibt es solche EU Regeln auch für KFZ Hersteller?
Ja
Nein, gibt es nicht
Apple sollte es einfach billiger Anbieter. Display Tausch für 100€ anstatt 450€ das wäre doch super. Akku Tausch für 50€ und so weiter..
Meinst du, es wäre realistisch, dass bei einem teuren Gerät eine Reparatur billig ist? Da steckt ja schließlich feinste Technik hinter
Genau — am besten noch billige gefälschte Batterien, Fake Display und für die Diebesbanden lohnen sich die Teile nun wieder, da sie nicht „gelockt“ sind. Super Idee … wenn ich an Anfang 2000 denke, wo es billige und billigste Chinaersatzteile für Nokia, Sony-E. und Co gab, die einem auch um die Ohren fliegen konnten, lieber qualitativ gute Teile, die auch länger halten
Ich käme nie im Leben auf die Idee, irgend ein elektronisches Gerät mit meinen persönlichen Daten darauf für eine Reparatur in fremde Hände zu geben, völlig egal, wie attraktiv man diese Option gestaltet.
Die Überlegung habe ich mir auch schon gestellt
Deswegen sagt er auch Apple zum Beispiel, du sollst dein Telefon vorher sichern, weil sie nicht garantieren können, dass hinterher alles wieder genauso ist.
Also sichert man das Gerät auf dem Rechner oder in der Cloud, macht es leer, gibt es zur Reparatur und hinterher spielt man es wieder auf.
Und wenn man ganz viel Angst hat, dann lässt man es halt nicht reparieren, sondern schmeißt es weg, wenn’s nicht mehr geht…
? Dann mach eine Sicherung und bevor du es weggibst mach es platt. Wenn du dein iPhone zu Apple schickst, musst du es auch platt machen.
Da bin ich ja gespannt. Im Prinzip ist das Nonsense, weil Käufer*innen weiter in der Beweispflicht gegenüber dem Händler sind!?
Der Gewährleistungsanspruch bei Smartphones (iPhones) endet in der Praxis nach nem Jahr mit der Beweislastumkehr. Und innerhalb des ersten Jahres greift auch Apples Garantie. Also wer hat da gewonnen? Kann natürlich sein, dass Leute trotzdem zum Händler gehen innerhalb des ersten Jahres, und der sie nicht zu Apple schickt, sondern repariert. Aber wenn das erste Jahr nach dem Kauf rum ist, liegt die Beweislast trotzdem bei Kund*innen. Da ist doch irrelevant, wie lange die Gewährleistung noch läuft!?
Nach einem halben Jahr greift die Beweislastumkehr.
Sagt aber das Gesetz und die Verbraucherzentrale was anderes.
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/ursache-eines-mangels-muss-in-den-ersten-monaten-der-haendler-beweisen-13160
Und hier:
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__477.html
Es soll sich die Gewährleistungspflicht verlängern… Gehen Sie davon aus, dass die Reparaturen alle in den ersten zwei Jahren sind? Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ebenso kann ich mir nach den 2 Jahren eine Gewährleistung maximal auf das reparierte Teil vorstellen, aber nicht auf das ganze Gerät. Alles Grautheorie was die sich da vorstellen.
Ich hatte letzte Woche Kontakt mit Apple, da ich Schmutz in meiner Telelinse habe. Da das Handy noch nie geöffnet wurde, ist er wohl von der Produktion. Der freundliche Mitarbeiter hat mir mitgeteilt, dass die Reparatur bis zu 850€ kosten könnte. Da krieg ich schon ein neues 15Pro für… Das ist Mist.
Dann geh doch zu einem der vielen Reperaturläden. Öffnen und säubern kann doch nicht so viel kosten, oder? Immerhin wird ja damit überall geworben … da braucht man ja nicht einmal ein Ersatzteil … vielleicht nur etwas Pressluft?