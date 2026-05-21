iPhone-Reparaturen: Deutschland setzt EU-Regeln um

Der Bundestag hat den Gesetzentwurf zur Umsetzung der europäischen Recht-auf-Reparatur-Richtlinie beraten. Damit nimmt ein Thema Fahrt auf, das auch iPhone-Nutzer direkt betrifft: Geräte sollen länger genutzt und Reparaturen gegenüber dem schnellen Austausch attraktiver werden.

Anbieter wie iFixit bieten bereits Ersatzteile und Werkzeuge an.

Konkret geht es um die Richtlinie (EU) 2024/1799 zur Förderung der Reparatur von Waren. Der Regierungsentwurf wurde am Mittwoch in erster Lesung beraten und anschließend an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. Beschlossen ist das Gesetz damit noch nicht, die Richtung ist aber klar: Reparieren soll einfacher und rechtlich besser abgesichert werden.

Die Bundesregierung verweist darauf, dass brauchbare Waren nicht vorschnell entsorgt werden sollen. Das passt zu den EU-Vorgaben, die bei Smartphones und Tablets bereits an anderer Stelle greifen. Seit Juni 2025 gelten etwa neue Anforderungen an Energielabel, Haltbarkeit und Ersatzteilpflicht.

Gewährleistung verlängert sich bei Reparatur

Ein zentraler Punkt des neuen Gesetzes: Entscheiden sich Verbraucher im Rahmen der Nacherfüllung für eine Reparatur, soll sich die Gewährleistungsfrist um zwölf Monate verlängern. Dadurch soll die Reparatur gegenüber einem Austauschgerät attraktiver werden.

Zudem soll im Bürgerlichen Gesetzbuch eine Reparaturverpflichtung des Herstellers außerhalb der Gewährleistung verankert werden. Ergänzend ist ein europäisches Formular für Reparaturinformationen vorgesehen. Reparaturbetriebe können damit künftig freiwillig einheitlich über Leistungen und Bedingungen informieren.

Apple bietet schon Ersatzteile an

Apple hat auf den politischen Druck schon vor Jahren reagiert und verkauft über den Self-Service-Reparatur-Store Ersatzteile, Werkzeuge und Anleitungen. Wirklich günstig ist das aber nicht immer. Zuletzt zeigte sich bei den iPhone-17-Ersatzteilen, dass der Teilekauf teils kaum günstiger ist als die komplette Reparatur über Apple.

Genau an dieser Stelle wird spannend, wie das neue Recht in der Praxis wirkt. Entscheidend ist nicht nur, ob Ersatzteile erhältlich sind, sondern auch, ob Reparaturen zu fairen Bedingungen möglich bleiben.