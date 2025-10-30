iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 652 Artikel

Neue Modelle im "Self-Service-Reparatur-Store"

iPhone-17-Ersatzteile bei Apple genau so teuer wie eine Reparatur
Apple hat sein Ersatzteilangebot um Zubehör für die neuesten iPhone-Modelle erweitert. Im deutschen Self-Service-Reparatur-Store von Apple kann man jetzt auch Werkzeug und Ersatzteile für das iPhone 17, das iPhone 17 Pro, das iPhone 17 Pro Max und das iPhone Air bestellen.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird hoffentlich noch niemand von euch in der Verlegenheit sein, eines der hier erhältlichen Teile zu benötigen. Bei Funktionsstörungen und dergleichen greift hoffentlich die Garantie.

Iphone 17 Self Service Reparatur Store

Wenn es sich um einen selbstverschuldeten Schaden wie beispielsweise ein gesprungenes Display-Glas handelt, solltet ihr alternativ unbedingt einen Blick auf die Kosten für von Apple durchgeführte Reparaturen werfen. Beispielsweise bietet Apple den Austausch des Displays bei den neuen Geräten zu Preisen zwischen 405 und 489 Euro an. Zu exakt denselben Preisen kann man das Display für die neuen Geräte als Ersatzteil bei Apple kaufen, steht dann aber vor dem Problem, wie baue ich das ein?

Self-Service-Reparatur-Store: Eher Pflicht als Kür

Bei anderen Bauteilen wie dem Akku ist der Kaufpreis für das Ersatzteil ebenfalls identisch mit den von Apple genannten Kosten für eine entsprechende Reparatur. Diese Beispiele zeigen, dass es Apple hier weniger darum geht, eine Möglichkeit zur günstigen Selbstreparatur zu schaffen. Vielmehr dürfte dem iPhone-Hersteller mit seinem Self-Service-Reparatur-Store daran gelegen sein, den bestehenden oder noch kommenden gesetzlichen Auflagen in Sachen Recht auf Reparatur zu genügen.

Interessant ist es aber allemal, einen Blick auf die in diesem Zug ebenfalls veröffentlichten Handbücher und Reparaturanleitungen zu werfen. Hier finden sich nicht nur Schritt-für-Schritt-Beschreibungen der einzelnen Reparaturen, sondern ihr bekommt auch Unterstützung bei der Diagnose und Fehlersuche. Zumindest ein Teil der erkannten Probleme lässt sich Apple zufolge auch ohne die Werkzeugkiste lösen.
30. Okt. 2025 um 19:01 Uhr von chris


  • Klar timmay brauch doch die Kohlen um dem Donald den nächsten Pokal zu kaufen.

  • Scheint ein Fall für eine neue Geldstrafe zu sein. Entweder Apple verkauft die Ersatzteile völlig überteuert oder subventioniert den Einbau. Beides reicht für ein Wettbewerbsvergehen.

  • Haha… einfach ma 450€ für ein Display!
    Apple hat wohl eine Schraube locker…

  • Hier muss die EU klare Preis Vorgaben machen!
    So bleibt das ganze doch nur Fake!
    Solche Ersatzteil Preise sind ein Witz.

    Die EU sollte Apple mal zwingen den Preis zu veröffentlichen den sie selbst bezahlen müssen.
    Das würde lustig werden.

