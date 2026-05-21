Das iPhone lernt Barrierefreiheit mit PlayStation-Zubehör

Apple erweitert die Gamecontroller-Unterstützung von iPhone, iPad und Mac um ein besonders interessantes Zubehör: Der Sony Access Controller lässt sich künftig auch mit iOS, iPadOS und macOS verbinden. Das geht aus Apples Ankündigung neuer Bedienungshilfen hervor und dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die mit klassischen Controllern nur eingeschränkt zurechtkommen.

Der PlayStation Access Controller ist stark anpassbar.

Der Access Controller wurde ursprünglich für die PlayStation 5 entwickelt und richtet sich an Spieler mit motorischen Einschränkungen. Statt eines klassischen Gamepads setzt Sony auf ein flach aufliegendes, rundes Design mit frei anpassbaren Eingaben. Der Controller kann auf dem Tisch, an einer Halterung oder in verschiedenen Ausrichtungen genutzt werden.

Apple schreibt, dass sich der Daumenstick, neun integrierte Tasten und bis zu vier zusätzliche externe Tasten oder Spezialschalter konfigurieren lassen. Auch zwei Access Controller können kombiniert werden, um ein stärker angepasstes Setup zu erstellen. Damit wird das Zubehör nicht nur für Konsolenspiele, sondern auch für iPhone- und iPad-Spiele deutlich spannender.

Viele Tasten, viele Möglichkeiten

Sony liefert den Controller mit verschiedenen Tasten- und Stickkappen aus. Die Sticklänge lässt sich anpassen, außerdem stehen vier 3,5-mm-Erweiterungsanschlüsse für zusätzliche Schalter und Eingabegeräte bereit. Für viele Nutzer kann genau das den Unterschied machen, ob ein Spiel überhaupt komfortabel bedienbar ist.

Auch für Apple Arcade interessant

Apple unterstützt externe Controller auf iPhone und iPad schon seit Jahren. Mit iOS 14.5 kamen etwa der DualSense-Controller der PlayStation 5 und aktuelle Xbox-Controller hinzu. Daneben gibt es klassische iPhone-Controller wie den Backbone One.

Der Access Controller besetzt nun eine andere, wichtigere Nische. Er macht Spiele zugänglicher und kann gleichzeitig auch für Nutzer spannend sein, die ihr Setup aus Komfortgründen stärker anpassen möchten. Apple nennt noch keinen genauen Termin, die Unterstützung wird aber mit der Veröffentlichung von iOS 27 im Herbst erwartet.