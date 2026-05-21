Ein Controller für alle Fälle
Das iPhone lernt Barrierefreiheit mit PlayStation-Zubehör
Apple erweitert die Gamecontroller-Unterstützung von iPhone, iPad und Mac um ein besonders interessantes Zubehör: Der Sony Access Controller lässt sich künftig auch mit iOS, iPadOS und macOS verbinden. Das geht aus Apples Ankündigung neuer Bedienungshilfen hervor und dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die mit klassischen Controllern nur eingeschränkt zurechtkommen.
Der PlayStation Access Controller ist stark anpassbar.
Der Access Controller wurde ursprünglich für die PlayStation 5 entwickelt und richtet sich an Spieler mit motorischen Einschränkungen. Statt eines klassischen Gamepads setzt Sony auf ein flach aufliegendes, rundes Design mit frei anpassbaren Eingaben. Der Controller kann auf dem Tisch, an einer Halterung oder in verschiedenen Ausrichtungen genutzt werden.
Apple schreibt, dass sich der Daumenstick, neun integrierte Tasten und bis zu vier zusätzliche externe Tasten oder Spezialschalter konfigurieren lassen. Auch zwei Access Controller können kombiniert werden, um ein stärker angepasstes Setup zu erstellen. Damit wird das Zubehör nicht nur für Konsolenspiele, sondern auch für iPhone- und iPad-Spiele deutlich spannender.
Viele Tasten, viele Möglichkeiten
Sony liefert den Controller mit verschiedenen Tasten- und Stickkappen aus. Die Sticklänge lässt sich anpassen, außerdem stehen vier 3,5-mm-Erweiterungsanschlüsse für zusätzliche Schalter und Eingabegeräte bereit. Für viele Nutzer kann genau das den Unterschied machen, ob ein Spiel überhaupt komfortabel bedienbar ist.
Auch für Apple Arcade interessant
Apple unterstützt externe Controller auf iPhone und iPad schon seit Jahren. Mit iOS 14.5 kamen etwa der DualSense-Controller der PlayStation 5 und aktuelle Xbox-Controller hinzu. Daneben gibt es klassische iPhone-Controller wie den Backbone One.
Der Access Controller besetzt nun eine andere, wichtigere Nische. Er macht Spiele zugänglicher und kann gleichzeitig auch für Nutzer spannend sein, die ihr Setup aus Komfortgründen stärker anpassen möchten. Apple nennt noch keinen genauen Termin, die Unterstützung wird aber mit der Veröffentlichung von iOS 27 im Herbst erwartet.
Das finde ich sehr cool. Allgemein finde ich aber, ich schreibe es mal hier rein, da annähernd passend, dass Apple, es Controller angeht, zu viel mit Sony anbandelt. Bis heute kann man die neuen Nintendo Switch 2 Joycons sowie Pro Controller nicht an iOS/iPadOS/tvOS/macOS nutzen. Warum nicht? Mit den ersten Versionen der Nintendo Controller hat es doch geklappt. Haben ja nicht alle eine PlayStation im Haus. Hinzu: kauft man sich einen PS Controller dann nur für iPadOS und tvOS, wie es bei mir der Fall wäre, kann man die nie aktualisieren. Das geht nämlich grundsätzlich nur an der eigentlichen Konsole. Eine App um dies mal eben auch am iPad zu machen, bietet keiner an, weder Sony, noch Nintendo oder Microsoft. Reddit ist voll mit Switch 2 Besitzern, die sich darüber beschweren und Apple bekommt es nicht hin.
Warum willst du nen Controller updaten? Welche Feature können den per Update hinzu kommen und welche kamen in letzter Zeit hinzu?