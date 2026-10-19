Versteckte Option in der Dateien-App
iPhone-Tipp: Standard-Apps für einzelne Dateitypen ändern
Welche Anwendung soll auf dem iPhone eigentlich eine bestimmte Datei öffnen? Bei Webseiten und E-Mails lässt sich die bevorzugte App über die Systemeinstellungen festlegen. Bei gewöhnlichen Dokumenten ist die Sache weniger offensichtlich. Dabei bietet auch die Dateien-App eine Möglichkeit, Dateiformate dauerhaft einer bestimmten Anwendung zuzuweisen.
Für einzelne Bereiche lassen sich Standard-Apps einfach auswählen
Wir sind kürzlich eher zufällig darüber gestolpert. Eine Markdown-Datei, die wir in der Dateien-App öffnen wollten, landete bei jedem Antippen automatisch in der Notizanwendung Zettel. Grundsätzlich keine schlechte Wahl, schließlich arbeitet Zettel selbst mit Markdown-Dokumenten. Grundsätzlich wollten wir den Dateityp allerdings lieber mit einer anderen Anwendung öffnen.
Natürlich lässt sich eine Datei über das Kontextmenü auch einmalig an eine andere App übergeben. Wer regelmäßig mit einem bestimmten Dateiformat arbeitet, möchte diese Auswahl aber nicht jedes Mal aufs Neue treffen müssen.
Standard-Anwendung direkt in der Dateien-App ändern
Die entsprechende Einstellung versteckt sich nicht in den iPhone-Einstellungen, sondern in den Informationen zur jeweiligen Datei. Der Weg dorthin ist erfreulich kurz, wenn man weiß, wo man suchen muss.
Lange gedrückt halten, dann „Informationen“ auswählen
Öffnet zunächst Apples Dateien-App und navigiert zu einer Datei mit der Endung, deren Zuordnung ihr ändern möchtet. Anschließend legt ihr den Finger etwas länger auf die Datei, bis das Kontextmenü erscheint. Hier wählt ihr den Eintrag „Informationen“.
Die nun angezeigte Übersicht enthält zunächst die üblichen Angaben zum Dokument. Dazu gehören der Speicherort sowie das Erstellungsdatum und die Zeitpunkte der letzten Änderung und des letzten Zugriffs.
Interessant ist der Bereich „Immer öffnen mit“. Hier zeigt das iPhone anhand des App-Symbols, welche Anwendung aktuell für den betreffenden Dateityp zuständig ist. Tippt ihr auf das Symbol, erscheint eine Auswahl weiterer installierter Anwendungen, die das jeweilige Format unterstützen.
Ist die App ausgewähl, kann die Auswahl zum Standard gemacht werden
Wählt die gewünschte App aus. Damit ist die Zuordnung geändert. Beim nächsten Antippen einer Datei mit derselben Endung öffnet das iPhone diese automatisch in der neu festgelegten Anwendung.
Auf dem Mac schon länger möglich
Mac-Nutzer kennen vergleichbare Einstellungen bereits seit Jahren. Dort lassen sich Dateizuordnungen über den Finder ändern. Wer umfangreichere Anpassungen vornehmen möchte, kann zudem auf Werkzeuge wie das kostenlose SwiftDefaultApps zurückgreifen.
Auf dem iPhone fehlt eine entsprechende zentrale Übersicht, in der sich sämtliche Dateiformate und ihre zuständigen Anwendungen auflisten lassen. Stattdessen erfolgt die Änderung direkt über eine vorhandene Datei. Das ist nicht ganz so komfortabel wie eine eigene Systemeinstellung, erspart aber zumindest den wiederholten Umweg über das Teilen-Menü.
Cool. Das wusste ich nicht. Danke!
Kannte ich auch nicht, danke. Irgendwas ist da aber nicht ganz richtig. Habe ein PDF und ein JPEG, bei beiden ist die Postbank-App als Standard-App voreingestellt… Geöffnet werden die Dateien aber korrekt in der Vorschau-App.
Frage am Rande: Mich ärgert seit längerem, dass im Standartmailprogramm die Meldung erscheint, mein GMX Passwort sei falsch. Wegklicken oder neu eingeben bringt beides keinen dauerhaften Erfolg. Ich überlege daher das Mailprogramm zu wechseln. Welches empfehlt ihr liebe Community?
Ich nutze auf dem iPad die Mail App für den GMX Account und hab dort keinerlei Probleme.
Ansonsten gibt es von GMX ja eine eigene GMX Mail App. Die ist meiner Meinung nach für GMX dann prädestiniert.
Ja diese Meldung kommt bei mir auch immer mal wieder. Wenn ich sie wegklicke funktioniert es dann aber wieder normal :D
Das ist ein Bug der seit Ewigkeiten besteht, dass einzige was das „repariert“ ist das E-Mail-Konto aus Mail zu entfernen und wieder neu anzulegen.
Danke. Das (naheliegendste) werde ich testen.
Toller Tipp! Zeigt leider aber nur wie unausgereift die Datein-App ist. Diese könnte gerne mal von ganz vorne neu programmiert werden! Die Optik ist übel, genauso die Bedienung! Gib es im App Store brauchbare Alternativen? Eine News mit Vorstellung selbiger wäre schön.
Was kann ich tun, wenn die app meiner Wahl nicht in der Liste für GPX-Dateien auftaucht? Liegt es dann an der App, sprich ich sollte den Entwickler mal anschreiben, damit der die app für die Dateierweiterung irgendwie im System registriert?
In der „Senden an“ Liste taucht die app auf und kann die Dateierweiterung auch öffnen und verarbeiten, nicht jedoch in dem im Artikel beschriebenen Kontext Menü.
Ich hab das gleiche Problem nur mit anderen Dateitypen. .md würde ich gerne mit Obsidian öffnen, wird aber unter „öffnen mit..“ nicht angezeigt. Gibt es auch dafür eine Lösung?
Das sage noch einer, Android wäre unübersichtlich
ein echter Pro-Tip. Danke.
Danke für den Tipp: weiß jemand, ob es möglich ist, Reddit Links nicht in der Reddit App, sondern in Hydra zu öffnen (also wenn man auf einen Reddit-Link klickt, den Kurzbefehl Open in Hydra kenne ich)
Danke, wusste ich noch nicht.
Leider schlägt es für pdfs bei mir nur allerlei Banking Apps oder auch TeamViewer vor…
Warum gibt es nicht als Auswahlmöglichkeit auch einfach Apples „Vorschau“?