iPhone-Tipp: Standard-Apps für einzelne Dateitypen ändern

Welche Anwendung soll auf dem iPhone eigentlich eine bestimmte Datei öffnen? Bei Webseiten und E-Mails lässt sich die bevorzugte App über die Systemeinstellungen festlegen. Bei gewöhnlichen Dokumenten ist die Sache weniger offensichtlich. Dabei bietet auch die Dateien-App eine Möglichkeit, Dateiformate dauerhaft einer bestimmten Anwendung zuzuweisen.

Für einzelne Bereiche lassen sich Standard-Apps einfach auswählen

Wir sind kürzlich eher zufällig darüber gestolpert. Eine Markdown-Datei, die wir in der Dateien-App öffnen wollten, landete bei jedem Antippen automatisch in der Notizanwendung Zettel. Grundsätzlich keine schlechte Wahl, schließlich arbeitet Zettel selbst mit Markdown-Dokumenten. Grundsätzlich wollten wir den Dateityp allerdings lieber mit einer anderen Anwendung öffnen.

Natürlich lässt sich eine Datei über das Kontextmenü auch einmalig an eine andere App übergeben. Wer regelmäßig mit einem bestimmten Dateiformat arbeitet, möchte diese Auswahl aber nicht jedes Mal aufs Neue treffen müssen.

Standard-Anwendung direkt in der Dateien-App ändern

Die entsprechende Einstellung versteckt sich nicht in den iPhone-Einstellungen, sondern in den Informationen zur jeweiligen Datei. Der Weg dorthin ist erfreulich kurz, wenn man weiß, wo man suchen muss.

Lange gedrückt halten, dann „Informationen“ auswählen

Öffnet zunächst Apples Dateien-App und navigiert zu einer Datei mit der Endung, deren Zuordnung ihr ändern möchtet. Anschließend legt ihr den Finger etwas länger auf die Datei, bis das Kontextmenü erscheint. Hier wählt ihr den Eintrag „Informationen“.

Die nun angezeigte Übersicht enthält zunächst die üblichen Angaben zum Dokument. Dazu gehören der Speicherort sowie das Erstellungsdatum und die Zeitpunkte der letzten Änderung und des letzten Zugriffs.

Interessant ist der Bereich „Immer öffnen mit“. Hier zeigt das iPhone anhand des App-Symbols, welche Anwendung aktuell für den betreffenden Dateityp zuständig ist. Tippt ihr auf das Symbol, erscheint eine Auswahl weiterer installierter Anwendungen, die das jeweilige Format unterstützen.

Ist die App ausgewähl, kann die Auswahl zum Standard gemacht werden

Wählt die gewünschte App aus. Damit ist die Zuordnung geändert. Beim nächsten Antippen einer Datei mit derselben Endung öffnet das iPhone diese automatisch in der neu festgelegten Anwendung.

Auf dem Mac schon länger möglich

Mac-Nutzer kennen vergleichbare Einstellungen bereits seit Jahren. Dort lassen sich Dateizuordnungen über den Finder ändern. Wer umfangreichere Anpassungen vornehmen möchte, kann zudem auf Werkzeuge wie das kostenlose SwiftDefaultApps zurückgreifen.

Auf dem iPhone fehlt eine entsprechende zentrale Übersicht, in der sich sämtliche Dateiformate und ihre zuständigen Anwendungen auflisten lassen. Stattdessen erfolgt die Änderung direkt über eine vorhandene Datei. Das ist nicht ganz so komfortabel wie eine eigene Systemeinstellung, erspart aber zumindest den wiederholten Umweg über das Teilen-Menü.