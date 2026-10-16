Mit dem RingConn Gen 3 ist mittlerweile die dritte Generation des smarten Rings erhältlich. Gegenüber dem Vorgänger bringt das Gerät einige Neuerungen mit, darunter eine Vibrationsfunktion für Benachrichtigungen sowie die Möglichkeit, Hinweise auf Veränderungen der Gefäßgesundheit und blutdruckbezogene Trends zu erhalten. All diese Funktionen sind weiterhin ohne verpflichtendes Abonnement verfügbar.

Leicht, hochwertig und angenehm zu tragen

Die Oberfläche des RingConn Gen 3 besteht aus Titan. Die Sensoren an der Innenseite sind in Epoxidharz eingelassen. Mit einer Dicke von 2,3 Millimetern und einem Gewicht zwischen 2,5 und 3,5 Gramm fällt er kompakt und leicht aus. Das exakte Gewicht hängt von der Ringgröße ab. Zur Bestimmung der passenden Ringgröße bietet RingConn ein Größenset an, das man sich vor dem Kauf kostenlos zusenden lassen kann.

Neben der von uns ausgewählten neuen Variante in gebürstetem Silber ist der Ring in glänzendem Silber, Gold, Mattschwarz und dem ebenfalls neuen gebürsteten Roségold erhältlich. Sowohl optisch als auch beim Tragekomfort hinterlässt der Ring einen sehr guten Eindruck. Durch sein geringes Gewicht ist er am Finger kaum wahrnehmbar und stört weder bei alltäglichen Tätigkeiten noch während des Schlafens.

Umfangreiche Gesundheits- und Schlafanalyse

Die Sensoren des RingConn Gen 3 erfassen zahlreiche Gesundheits- und Aktivitätsdaten. Dazu gehören unter anderem die Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität (HRV), Sauerstoffsättigung (SpO₂), Atemfrequenz und Veränderungen der Hauttemperatur. Hinzu kommen die Erfassung von Schritten und Aktivitäten sowie die Auswertung von Stress und körperlicher Anspannung.

Während des Schlafs analysiert der Ring unter anderem die Schlafdauer, verschiedene Schlafphasen und weitere körperliche Parameter. Laut Hersteller erkennt der Ring zudem Auffälligkeiten, die auf eine mögliche Schlafapnoe hindeuten.

Während unseres Tests haben wir keine wissenschaftlichen Vergleichsmessungen durchgeführt. Die erfassten Werte erschienen uns jedoch schlüssig. Insbesondere Aktivitäten sowie Phasen mit erhöhter körperlicher Anspannung oder Stress wurden zuverlässig erkannt und in der App dargestellt. Optional können die erfassten Daten auch an Apple Health übertragen werden.

Einblicke in die Gefäßgesundheit

Zu den wesentlichen Neuerungen gehören die sogenannten Vascular Health Insights, also Einblicke in die Gefäßgesundheit. Mit dieser Funktion sollen sich längerfristige Veränderungen der Gefäßgesundheit und insbesondere blutdruckbezogene Trends nachvollziehen lassen.

Dabei erfolgt keine direkte Messung des Blutdrucks. Stattdessen berücksichtigt das System verschiedene Informationen, darunter nächtliche Muster der Gefäßbelastung, persönliche Gesundheitsdaten und Faktoren des Lebensstils. Auch manuell erfasste Blutdruckwerte können in die Auswertung einfließen. Die Funktion ersetzt kein klassisches Blutdruckmessgerät, kann jedoch eine sinnvolle Ergänzung zur Gesundheitsüberwachung darstellen.

Vibrationshinweise direkt am Finger

Ebenfalls neu ist das integrierte Vibrationsmodul. Damit kann der RingConn Gen 3 direkt am Finger auf bestimmte Hinweise und Erinnerungen aufmerksam machen.

Im praktischen Einsatz fällt die Vibration angenehm dezent aus, ist aber dennoch gut wahrnehmbar. So kann der Ring beispielsweise bei Bewegungsmangel, niedrigem Akkustand oder auffälligen Gesundheitswerten dazu auffordern, die App zu öffnen. Auch bei ungewöhnlichen Veränderungen der Körpertemperatur können entsprechende Hinweise erfolgen.

Die Funktion ist optional und lässt sich über die App konfigurieren. Allerdings beschränken sich die Benachrichtigungen auf Mitteilungen der RingConn-App. Nachrichten, Anrufe oder Hinweise anderer Smartphone-Apps werden nicht weitergeleitet.

Übersichtliche App ohne Abo-Zwang

Die zugehörige RingConn-App bietet zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten und stellt die erfassten Gesundheitsdaten übersichtlich dar. Auf der Startseite werden die wichtigsten Informationen zusammengefasst, während sich die einzelnen Bereiche detaillierter betrachten lassen. Diese Aufteilung gefällt uns gut: Die aktuellen Werte sind schnell erfasst, gleichzeitig lassen sich längerfristige Entwicklungen nachvollziehen.

Positiv fällt besonders auf, dass RingConn im Gegensatz zum Konkurrenten Oura weiterhin auf ein verpflichtendes Abonnement verzichtet. Die Gesundheits- und Analysefunktionen lassen sich somit ohne zusätzliche monatliche Gebühren nutzen.

Bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit gehört zu den Stärken des RingConn Gen 3. Laut Hersteller erreicht der Ring bei deaktivierter Vibrationsfunktion eine Laufzeit von bis zu 14 Tagen. Mit aktivierter Vibration werden etwa 10 bis 12 Tage angegeben. Im praktischen Einsatz bestätigte sich die lange Akkulaufzeit. Zehn Tage und mehr waren problemlos möglich, sodass der Ring nur vergleichsweise selten aufgeladen werden muss.

Zum Lieferumfang des RingConn Gen 3 gehört zudem ein neues Ladecase, das mit sämtlichen RingConn-Ringen und Ringgrößen kompatibel ist. Bislang war dafür ein auf das jeweilige Modell und die Ringgröße abgestimmtes Ladedock erforderlich.

Dank integriertem Akku lässt sich der Ring im Ladecase auch unterwegs ohne externe Stromversorgung aufladen. Laut Hersteller reicht die Kapazität von 500 mAh für bis zu 18 vollständige Ladevorgänge.

Die Neuerungen haben ihren Preis

Unterm Strich präsentiert sich die dritte Generation des smarten Rings als solide Weiterentwicklung. Das Standardmodell kostet auf der Webseite von RingConn 369 Euro, die neuen Varianten mit gebürsteter Oberfläche jeweils 389 Euro.

Eine Überlegung wert ist somit sicher auch der rund 100 Euro günstigere RingConn Gen 2 als Alternative. Wer auf Neuerungen wie die Vibrationsfunktion und die Analyse der Gefäßgesundheit verzichten kann, erhält damit einen soliden und unauffälligen Begleiter zur Erfassung von Gesundheits- und Schlafdaten.