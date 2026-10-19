Zwei Akkuzellen im Falt-iPhone
iPhone Duo: Apple verrät Akkukapazität und Lebensdauer
Apple hat die Akkukapazität des iPhone Duo offiziell bestätigt. Das erste faltbare Smartphone des Herstellers verfügt über eine Batterie mit insgesamt 4.883 mAh. Die Angabe findet sich im jetzt veröffentlichten EU-Produktdatenblatt des iPhone Duo, das neben der Akkugröße auch Informationen zur Lebensdauer und Reparierbarkeit enthält.
Von links nach rechts: iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone 16
Damit bestätigt Apple eine bereits im Juli aufgetauchte Vorabinformation aus China. Damals war von zwei getrennten Akkuzellen mit 2.962 und 1.921 mAh die Rede. Zusammen ergeben diese exakt den jetzt genannten Wert. Die exakte Aufteilung auf die zwei Zellen ist damit allerdings noch nicht offiziell bestätigt.
Zwischen iPhone 18 Pro und Pro Max
Mit seinen 4.883 mAh ordnet sich das iPhone Duo zwischen den beiden aktuellen Pro-Modellen ein. Das iPhone 18 Pro besitzt in der amerikanischen eSIM-Ausführung einen Akku mit 4.288 mAh. Beim größeren iPhone 18 Pro Max sind es 5.567 mAh.
Anders als bei den Pro-Modellen dürfte es beim Duo keine regionalen Unterschiede geben. Das faltbare iPhone wird ausschließlich mit eSIM angeboten. Eine Variante mit physischem SIM-Einschub und entsprechend weniger Platz für den Akku, existiert nicht.
Interessant ist die Kapazität vor allem angesichts des großen Innenbildschirms. Das iPhone Duo muss neben seinem 5,4 Zoll großen Außendisplay auch eine aufgeklappte Anzeigefläche von 7,6 Zoll versorgen. Aus den reinen Milliamperestunden lässt sich allerdings noch nicht ableiten, wie lange das Gerät im Alltag durchhält.
Mindestens 1.000 Ladezyklen angegeben
Das europäische Datenblatt liefert hierzu weitere Anhaltspunkte. Apple nennt eine ermittelte Akkulaufzeit von 51 Stunden und 30 Minuten und stuft das iPhone Duo in die Energieeffizienzklasse A ein. Die Batterie soll mindestens 1.000 Ladezyklen erreichen, bevor ihre nutzbare Kapazität unter den vorgeschriebenen Grenzwert fällt.
Zur Erinnerung: Bei den neuen iPhone Pro-Modellen hat uns zuletzt vor allem die Frage, wie sich unterschiedliche Ladegrenzen auf die Akku-Lebensdauer auswirken beschäftigt. Die Nennkapazität allein sagt schließlich wenig über die langfristige Alterung aus.
- PDF-Download: iPhone Duo Energy-Label
Auch zur Reparierbarkeit macht Apple Angaben. Das iPhone Duo erhält die Klasse C und erreicht einen Reparierbarkeitsindex von 2,65 von 5 Punkten, während das iPhone 18 Pro noch auf 3,14 Punkte kam. Ein einfacher Akku-Austausch durch den Nutzer ist beim iPhone Duo nicht vorgesehen.
Wer den Akku bei Apple ersetzen lässt, muss außerhalb der Garantie mit Kosten von 269 Euro rechnen. Mit AppleCare+ ist der Austausch kostenlos, sofern die Akkukapazität unter 80 Prozent gefallen ist.
Wann kommen denn endlich mal Testvideos?
Ich hätte die gerne schon vor dem Bestellstart gehabt
Erwarteter Veröffentlichungstermin: Die Testberichte und Unboxing-Videos großer Tech-Kanäle und Journalisten erscheinen üblicherweise am Dienstag oder Mittwoch der Launch-Woche.
Werden heute Abend wohl die ersten online kommen
Mein Lieferstatus: „Versand wird vorbereitet“ ICH FREU MICH!
Jep, bei mir auch. Aber ist ja grundsätzlich immer so, wenn Freitag Liefertermin ist, dass es erst am Donnerstag auf versendet wechselt.
Ich hoffe, die Enttäuschung wird nicht zu groß sein.
Wie sollte sie? Dann kann man es ja einfach zurückschicken – oder an einen meiner ungefähr 30 Menschen in meinem Umfeld verkaufen die keines bekommen haben und weiter das 18 Pro Max nutzen.
Neid
Genre mal berichten wie ihr es empfindet sobald es da ist :)
Einfach mal so ein iPhone zum Preis von zwei iPhones gekauft. Und dann wird bei uns gejammert wie schlecht es uns doch geht. Klar, das mit dem Aufklappen ist schon toll aber der Preis ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt oder anders gesagt, das iPhone Duo ist mir zu teuer und dazu noch eine 1. Generation a wirklich nicht!
unterschätze nicht, wie viele Menschen so etwas auf Kredit kaufen. Ein Grund für die stetig steigenden Zahlen bei Privat-Insolvenzen gerade bei jüngeren Erwachsenen!
Erfolg der Unternehmen sowie deren Werbung und Versagen von Schule und Elternhaus.
Aufklappen toll, weniger gute Kamera im Vgl. zum „normalen“ unklappbaren: weniger toll :D
Nur weil 8 von 10 Leuten heulen, wie teuer alles geworden ist, und 4 von 10 Leuten Hartz 4 Empfänger sind und in die Insolvenz rutschen, heißt es noch lange nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die es sich leisten können und wollen. Mich interessiert das Duo wirklich gar nicht! Und ich hoffe wirklich, dass es so bleibt?! Die Gefahr besteht sonst auch, dass ich es mir kaufen muss :( Finanziell wäre es machbar, aber ich weigere mich aktuell wirklich, wenn ich mir die derzeitige Preispolitik seitens Apple so anschaue …
Kein vom Nutzer wechselbarer Akku – ok! Klar, schon aufwändiger als beim normalen iPhone – aber beißt sich das nicht wieder mit den EU Vorgaben ? Hersteller müssen doch Ersatzteile zur selbst Reparatur anbieten inkl. notwendiger Werkzeuge (selfservicerepair).
Die EU Verordnung gilt für Geräte, welche ab dem 18. Februar 2027 auf den Markt kommen. Damit fällt das iPhone Duo da schon mal nicht drunter.
Zusätzlich gibt es von der Verordnung aber auch noch eine Ausnahme, wenn der Akku nach 1000 Zyklen noch min. 80% hat dann ist das Gerät von der EU Verordnung ausgeschlossen. Auch damit fällt das iPhone Duo und zukünftige Generationen nicht unter diese Verordnung.
Ja es gibt noch weitere Ausnahmen
Erst mal zurücklehnen und die ganzen Early Adopters testen lassen. Wenn es gut ist, kaufe ich es in ein paar Wochen/Monaten dann ganz entspannt.
Habe es auch ziemlich entspannt gekauft. Also fühlte mich dabei relativ wenig gestresst eigentlich.
Naja mal gucken am Freitag ;)
Ich hab es auch entspannt gekauft.
Nach der EU Verordnung muss man den Akku mit einfachen Werkzeug selbst austauschen können. Warum macht Appel das nicht möglich? Warum ist das hier kein Thema auf iPhone-ticker.de? Das gleiche bei den iPhones, das einfache wechseln des Akkus auch hier kein Thema.
Ich meine, dass das was mit der IP Zerifizierung zu tun hat.
Korrekt. Sofern wasserdicht und IP klassifiziert, ist die Richtlinie optional.
Der Zwang dies möglich machen zu müssen ist durch die ip67 Zertifizierung ausgehebelt. Sobald ein Smartphone diese hat, muss der Akku nicht durch den Kunden selbst Austauschbar sein.
ist doch möglich. gibt auch anleitungen. Nur einfach muss es nicht sein.
Du kannst den Akku bei so gut wie keinem ernsthaften Hersteller von Smartphones wechseln. Folgende Ausnahmen gelten für die Regel den Akku selber tauschen zu können:
Ein Smartphone darf vom Endnutzer-Akkutausch abweichen, wenn es gleichzeitig:
• mindestens nach IP67 gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt ist,
• nach 500 vollständigen Ladezyklen mindestens 83% Restkapazität besitzt,
• oder je nach gewählter Konstruktion nach 1.000 Ladezyklen mindestens 80% Restkapazität erreicht,
• und der Akku weiterhin durch einen unabhängigen professionellen Reparaturbetrieb gewechselt werden kann.
Freue mich für euch! Wird bestimmt geilo!
Auf jeden Fall…
Das war wie beim ersten iPhone , alle haben gesagt das wird nichts . Nur weil es damals zu teuer war ( 400 Euro) . Und heute das beste Smartphone. So wird das Duo auch !.. das wird der Computer für die Hosentasche…
Der war nicht schlecht. Ich musste schmunzeln.
Na @Demnächst, heute Tagesziel: allen in die Vorfreude reinstoffeln? :D
Den Antrieb für sowas werde ich wohl nie verstehen…
Naja, ich denke jedes andere Smartphone ist schon lange der Computer für die Hosentasche. Und das Duo hat jetzt auch nur knapp 50% mehr Fläche als ein iPhone 18 Pro Max. Wenn ich mein Pro Max nehme und quer halte und mir dann 50% mehr Fläche oben drüber vorstelle, dann ist das für Webseiten und einige Apps sicherlich praktisch, aber die große Revolution ist es nun nicht.
bin mal gespannt zum fold 8! da ist die akku leistung sehr gut.
Schön und gut. Aber ohne FaceID, nogo für mich. Dann lieber 1-2 Jahre noch warten.
Sehe ich genauso. Mit faceID hätte ich es gekauft.
Dachte bei der Vorstellung auch, dass ich es ohne FaceID nicht möchte aber ich finde das ist alles nur Gewöhnungssache. Nach 2 Wochen werd ich sicher nicht mehr drüber nachdenken. Als FaceID vorgestellt wurde, fanden das alle doof. Jetzt gibts wieder TouchID und wieder wird gemeckert.
bin auf die Nutzerberichte gespannt. Mal sehen, welche Verbesserungen im nächsten Jahr vorgenommen werden. Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt, aber derzeit passt mir Preis (sehr hoch) und Leistung (Kamera, Face-ID, erste Ausführung) nicht