iPhone Duo: Apple verrät Akkukapazität und Lebensdauer

Apple hat die Akkukapazität des iPhone Duo offiziell bestätigt. Das erste faltbare Smartphone des Herstellers verfügt über eine Batterie mit insgesamt 4.883 mAh. Die Angabe findet sich im jetzt veröffentlichten EU-Produktdatenblatt des iPhone Duo, das neben der Akkugröße auch Informationen zur Lebensdauer und Reparierbarkeit enthält.

Von links nach rechts: iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone 16

Damit bestätigt Apple eine bereits im Juli aufgetauchte Vorabinformation aus China. Damals war von zwei getrennten Akkuzellen mit 2.962 und 1.921 mAh die Rede. Zusammen ergeben diese exakt den jetzt genannten Wert. Die exakte Aufteilung auf die zwei Zellen ist damit allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Zwischen iPhone 18 Pro und Pro Max

Mit seinen 4.883 mAh ordnet sich das iPhone Duo zwischen den beiden aktuellen Pro-Modellen ein. Das iPhone 18 Pro besitzt in der amerikanischen eSIM-Ausführung einen Akku mit 4.288 mAh. Beim größeren iPhone 18 Pro Max sind es 5.567 mAh.

Anders als bei den Pro-Modellen dürfte es beim Duo keine regionalen Unterschiede geben. Das faltbare iPhone wird ausschließlich mit eSIM angeboten. Eine Variante mit physischem SIM-Einschub und entsprechend weniger Platz für den Akku, existiert nicht.

Interessant ist die Kapazität vor allem angesichts des großen Innenbildschirms. Das iPhone Duo muss neben seinem 5,4 Zoll großen Außendisplay auch eine aufgeklappte Anzeigefläche von 7,6 Zoll versorgen. Aus den reinen Milliamperestunden lässt sich allerdings noch nicht ableiten, wie lange das Gerät im Alltag durchhält.

Mindestens 1.000 Ladezyklen angegeben

Das europäische Datenblatt liefert hierzu weitere Anhaltspunkte. Apple nennt eine ermittelte Akkulaufzeit von 51 Stunden und 30 Minuten und stuft das iPhone Duo in die Energieeffizienzklasse A ein. Die Batterie soll mindestens 1.000 Ladezyklen erreichen, bevor ihre nutzbare Kapazität unter den vorgeschriebenen Grenzwert fällt.

Zur Erinnerung: Bei den neuen iPhone Pro-Modellen hat uns zuletzt vor allem die Frage, wie sich unterschiedliche Ladegrenzen auf die Akku-Lebensdauer auswirken beschäftigt. Die Nennkapazität allein sagt schließlich wenig über die langfristige Alterung aus.

Auch zur Reparierbarkeit macht Apple Angaben. Das iPhone Duo erhält die Klasse C und erreicht einen Reparierbarkeitsindex von 2,65 von 5 Punkten, während das iPhone 18 Pro noch auf 3,14 Punkte kam. Ein einfacher Akku-Austausch durch den Nutzer ist beim iPhone Duo nicht vorgesehen.

Wer den Akku bei Apple ersetzen lässt, muss außerhalb der Garantie mit Kosten von 269 Euro rechnen. Mit AppleCare+ ist der Austausch kostenlos, sofern die Akkukapazität unter 80 Prozent gefallen ist.