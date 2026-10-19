eufy Video-Türklingel S4: Jetzt erhältlich, aber deutlich teurer

Mit deutlicher Verspätung bringt Anker seine neue eufy Video-Türklingel S4 in den Handel. Das bereits im Januar vorgestellte Modell sollte ursprünglich im ersten Quartal 2026 erscheinen. Nun lässt sich die neue Türklingel für 329 Euro direkt beim Hersteller bestellen. Im Lieferumfang befindet sich auch der Zusatzgong Chime 2.

180° Sichtfeld: Die neue S4-Türklingel von Eufy

Die S4 tritt die Nachfolge der eufy Video Doorbell E340 an, die wir Ende 2024 ausführlich ausprobiert haben. Preislich liegen zwischen beiden Modellen inzwischen Welten.

Während Anker für die Neuerscheinung 329 Euro verlangt, wird die E340 aktuell für nur 119 Euro angeboten. Wer auf den Zusatzgong nicht verzichten möchte, bekommt die ältere Türklingel inklusive Chime 2 für 155 Euro.

Eine Kamera statt zwei Objektiven

Technisch verfolgt die S4 einen anderen Ansatz als ihr Vorgänger. Die E340 verwendet zwei separate Kameras, von denen eine gezielt den Boden vor der Haustür überwacht. Die S4 setzt dagegen auf eine Panoramakamera mit einem horizontalen und vertikalen Sichtfeld von jeweils 180 Grad. Dadurch sollen Besucher und abgestellte Pakete gleichermaßen erfasst werden.

Die Auflösung steigt auf 3K mit 9 Megapixeln. Eine farbige Nachtsicht soll auch bei Dunkelheit verwertbare Aufnahmen liefern. Neu ist zudem das sogenannte OmniTrack-System. Es erkennt Personen im Kamerabild, verfolgt deren Bewegungen und passt den angezeigten Bildausschnitt automatisch an.

Für die Bewegungserkennung kombiniert Anker Radar mit passiven Infrarotsensoren. Dadurch sollen Fehlalarme laut Hersteller um bis zu 99 Prozent zurückgehen. Ob das im Alltag funktioniert, muss sich allerdings erst zeigen.

HomeKit-Unterstützung benötigt die HomeBase

Eine weitere Neuerung betrifft die Smart-Home-Anbindung. Anders als die E340 unterstützt die S4 auch Apple HomeKit. Voraussetzung dafür ist allerdings eine HomeBase 3. Alexa und Google Assistant werden ebenfalls unterstützt.

Intelligentes Tracking mit automatischem Fokus

Die Stromversorgung erfolgt kabelgebunden. Ein integrierter Akku mit 2.600 mAh übernimmt bei Stromausfällen vorübergehend die Versorgung. Für Aufzeichnungen stehen 4 GB lokaler eMMC-Speicher bereit. Anker bewirbt die Türklingel ausdrücklich als Lösung ohne laufende Abonnementkosten.

Die S4 gehört zudem zu den Komponenten des im September vorgestellten eufy-Sicherheitssystems, das Kameras, Sensoren und lokale Videoauswertung miteinander verbinden soll. Angaben dazu, wann die ebenfalls angekündigte MindBase regulär erhältlich sein wird, liegen weiterhin nicht vor.