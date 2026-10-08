Drei Generationen im Langzeittest
iPhone-Akku schonen: Lohnt sich das 80-Prozent-Ladelimit wirklich?
Seit dem iPhone 15 bietet Apple die Möglichkeit, den Ladevorgang bei 80 Prozent zu begrenzen. Damit soll die Alterung des Akkus verlangsamt und dessen Lebensdauer verlängert werden. Doch lohnt es sich, dafür jeden Tag auf ein Fünftel der verfügbaren Ladung zu verzichten? Die US-Kollegen von MacRumors haben die Funktion inzwischen über drei iPhone-Generationen hinweg ausprobiert und ziehen eine eher gemischte Bilanz.
Drei iPhone-Generationen im Vergleich
MacRumors-Redakteurin Juli Clover hat seit 2023 bei ihren jeweils aktuellen iPhones konsequent das 80-Prozent-Ladelimit aktiviert. In ihrem aktuellen Erfahrungsbericht nennt sie folgende Werte für die verbliebene maximale Akkukapazität:
- iPhone 15 Pro Max: 88 Prozent nach 36 Monaten und 369 Ladezyklen
- iPhone 16 Pro Max: 93 Prozent nach 24 Monaten und 343 Ladezyklen
- iPhone 17 Pro Max: 97 Prozent nach 12 Monaten und 277 Ladezyklen
Zu beachten ist allerdings, dass die älteren iPhones inzwischen nur noch als Testgeräte verwendet werden. Entsprechend gering fiel deren zusätzliche Belastung im vergangenen Jahr aus. Das iPhone 15 Pro Max absolvierte lediglich 17 weitere Ladezyklen, beim iPhone 16 Pro Max waren es 44.
20 Prozent weniger Akku im Alltag
Besonders das iPhone 17 Pro Max schneidet mit 97 Prozent Restkapazität nach einem Jahr ordentlich ab. Allerdings hat Clover auch ihre Ladegewohnheiten verändert. Sie nutzte häufiger USB-C statt MagSafe (Qi2) und achtete darauf, den Ladestand nicht unter 20 Prozent fallen zu lassen. Zudem könnte die verbesserte Kühlung des Geräts eine Rolle spielen.
Die Redakteurin bezweifelt inzwischen selbst, ob sich das strenge Ladelimit lohnt. Schließlich musste sie regelmäßig eine Powerbank mitnehmen, obwohl der Akku theoretisch noch weitere 20 Prozent Energie aufnehmen könnte.
Ein Beweis gegen das Ladelimit ist der Versuch allerdings nicht. Ohne Vergleichsgeräte, die unter identischen Bedingungen immer bis 100 Prozent geladen wurden, lässt sich der tatsächliche Vorteil nicht bestimmen. Außerdem ist unklar, welches Netzteil sie verwendet hat. Ein schnellladendes Modell kann die Batterie schließlich auch stark beeinflussen.
90 oder 95 Prozent als Kompromiss
Apple erlaubt seit iOS 18 auch Ladegrenzen von 85, 90 und 95 Prozent. Diese könnten für viele Nutzer einen sinnvolleren Mittelweg zwischen Akkuschonung und Laufzeit darstellen.
Alternativ bleibt das optimierte Laden der Batterie. Dabei lernt das iPhone die Ladegewohnheiten seines Besitzers und verzögert den Ladevorgang über 80 Prozent hinaus, bis die vollständige Ladung voraussichtlich benötigt wird. So steht im Alltag weiterhin die gesamte Kapazität zur Verfügung, ohne dass der Akku unnötig lange vollständig geladen bleibt.
Ja lohnt sich habe ich bei meinen alten iPhone 17 Pro gemacht , hat meine Frau jetzt 100 % noch und 153 ladezyklen
Lohnt sich null und bei 153 Ladezyklen ist jedes IPhone noch bei 100%.
Wenn du meinst , ist trotzdem schonender
+1
Na das denkst du, iPhone 14, 15 etc waren teilweise schon nach 6 Monaten und unter 200 Ladezyklen bei deutlich unter 95%.
+1
iPhone 17 Pro Max immer 100% geladen. 98% 257 Ladezyklen.
iPhone 17 Pro und ich habe nichts eingestellt lade mal mit Kabel auf 100% mal mit MagSafe habe mit 148 Zyklen auch noch 100%.
Lohnt sich null, hab noch 92% bei 371 Zyklen mit den 80% Limit, schlechter als mein iphone 15 pro max nach 2 Jahren und 100% Limit.
Was bei diesen Tests vergessen wird, ist dass die Akkus nicht nur in den oberen 20% „leiden“, sondern auch in den unteren 20%.
Das muss man beim Verschleiß auch mit einkalkulieren.
Hab gleiche Werte. Ohne Lade Limit. Immer noch 100%
Ich habe bei meinem 17 Pro auf seit Beginn die 80% eingestellt und habe nach einem Jahr noch 96% bei 273 Ladezyklen. Bei meinem vorherigen iPhone 14 Pro ging das noch nicht und dort hatte ich nach ebenfalls einem Jahr noch 99%… bin mir also nicht so sicher ob das wirklich was bringt. Ich komme aber auch mit den 80% gut über den Tag.
Bin bei 297 ladezyklen und achte nicht darauf wie voll ich es lade. Mal nur bis 80% mal bis 100% und habe 97% Kapazität aktuell
Ja lohnt sich bei uns hatte auf 80 begrenzt und nun nach 1 Jahr hat meine Frau das 17 Pro mit 100% und 153 Ladezyklen
153 Zyklen sind aber nicht besonders viel um ehrlich zu sein.
iPhone 17 Pro Max immer 100% geladen. 98% 257 Ladezyklen.
Ich liege nach ziemlich genau 1 Jahr Nutzung und 319 Zyklen bei 92% und habe mich überwiegend an die 80% gehalten. Hätte auch mehr erwartet.
iPhone 17 Pro
Bei mir ähnlich. 362 Zyklen in einem Jahr und 93%. Erst nur auf 80, inzwischen auf 90% geladen.
Bei mir auch so mit den iPhone Air 473 Zyklen bei 92%
Bei mir ohne Begrenzung…immer auf 100%, iPhone 17 Pro nach 1 Jahr Nutzung, zu 98% MagSafe-Ladung und jede Nacht am Ladegerät noch 94% bei 300 Ladezyklen. Ich sehe da keinen wirklichen Vorteil/Unterschied, wenn ich hier so lese was die Batterie derer die immer nur bis 80% geladen haben noch so kann.
Lohnt sich kaum. iPhone 17 pro knapp 1 Jahr nur bis 80% geladen – 95% arestkapazität bei 281 Ladezyklen.
Lohnt sich nicht. Habe immer bis 100% geladen. Und Batteriezustand immernoch 100%. Viele vergessen, dass vor allem Hitze der Akku schadet!
Unschlüssig ohne Kontrollgruppe
+1 gerde beim 17 + 18 pro wurde ja der Akku auch noch optimiert. Daher kein Vergleich.
Ich lade jede Nacht mit QI Ladestation auf 100% und hab nach 14 Monaten immer noch 100% Akku mit meinem iPhone 17 Pro Max .80 % laden bringt garnichts!
Ich habe mein 17Pro seit dem Release (19.09.26) und habe es immer auf 100% geladen. Stand jetzt: 235 Ladezyklen und 98% Restkapazität. Also kein wirklicher Unterschied zum Testgerät (eher noch meins im Vorteil). Es lohnt sich nicht wirklich sich um 20% einzuschränken.
iPhone 16 Pro Max 20 Monate alt, maximale Kapazität von 92% mit 404 Ladecyclen, immer bis zu 95% aufgeladen.
iPhone 17 Pro Max
222 Ladezyklen, 1 Jahr alt.
Lade es auf 95%
Kapazität 99%
Gleiches Modell, wandert jeden Tag Abends auf die QI-Station und wird immer auf 100% geladen.
208 Zyklen, 98 % Kapazität
Die Einschränkung also wegen einem Prozent in dem Jahr?
Bei uns sind zwei iPhone 16e im Einsatz. Beide wurden im Februar 2025 in Betrieb genommen und (ausstattungsbedingt) nur per Kabel geladen. Ein iPhone immer bis 100% und das andere iPhone mit wenigen Ausnahmen bis 80%. Ergebnis: beide verfügen noch über 100% Batteriekapazität bei etwas geringerer Anzahl von Ladezyklen beim vollgeladenen iPhone.
Habe jetzt 283 Ladezyklen und 98 %.
Immer mit 100 % geladen.
Wenn überhaupt eine marginale Geschichte der Akkuleistung.
Dafür aber jedes Mal 20 % weniger pro Ladung.
iPad Air M3, 17 Monate, 227 Zyklen, 92%
Immer mit 45W- PD auf 80% geladen. iPad wird sehr warm beim Laden.
Bin wirklich unzufrieden.
Früher meine iPhones immer mit 5W Apple-Netzteil von 0-100% geladen und der Akku hielt ewig.
Verstehe die Logik dahinter nicht ganz. Um zu vermeiden dass die Kapazität des Akkus weniger wird beschneide ich mich von Anfang an um 20%.
Ganz einfach, wenn ich weiß, dass mir 80 % über den Tag reichen, und durch aufladen. Auf nur 80 % dauert es länger bis 20 % degradiert sind, dann reicht mir mein Akku einfach länger.
Die Frage ist nur, wie viel das sich auf 80 % beschränken ausmacht…
dein akku dauert länger, wenn er nur zu 80% geladen wird? wie soll das denn gehen?
dann kann ich ja nur auf 20% laden, dann gehts noch länger, oder mein auto nur zu 10% tanken, dann komme ich weiter als mit vollem tank
iPhone 17 Pro Max, ich lade immer auf 100%, nach 11 Monaten 250 Zyklen und 98% maximale Kapazität
Eine endlose Diskussion auch bei Powerstationen!
Aber warum sollte ich die Kapazität beschneiden, um einem Kapazitätsverlust vorzubeugen, wenn ich diesen aber quasi durch einen künstlichen Eingriff vorweg nehme?
Nur damit ich sagen kann „wenn ich wollte könnte ich aber!“?
+1
das ist das Gleiche wie Schonbezüge im Auto aufzuziehen um nach 10 Jahren ein altes Auto mit fast neuen Sitzen zu haben :-))
Mein 16 Pro Max ist 20 Monaten alt, immer bis zu 95% aufgeladen und hat jetzt 92% Kapazität mit 404 Cyclen.
Mein 15 pro Max hat nach exakt 36 Monaten 90% bei 514 Ladezyklen. Versuche generell 20/80 einzuhalten und lade abwechselnd über MagSafe und USB-C. Ich würde mei Nutzungsverhalten als normal bezeichnen.
Hab beim iPhone 16 pro Max 2 Jahre 770 Ladezyklen mit 100% nie geschont und auch qi geladen.
93%. Stress umsonst und in der Angst ohne Akku mal zu bleiben. Aber Marketing zieht.
Ich hatte es bei meinen 17 Pro Max von Anfang an auf 80% eingestellt und bin jetzt bei 94%. Hatte mir mehr erhofft.
Ich habe bei meinem iPhone 15 Pro Max 85% eingestellt, nachdem die Kapazität nachgelassen hat, vorher 80%. Ich lade immer mit dem Apple Macsafe Ladegerät. Ich habe nach 638 Ladezyklen noch 91% Kapazität. Was ich mehr als überragend finde.
Ich habe ein iPhone 15 Pro (3 Jahre alt) mit 899 Ladezyklen und 84%. Lade immer nur bis 80%
Fast identisch bei mir, iPhone 15 Pro (3J alt) 900 Ladezyklen und 85%. Aber immer bis auf 100% am Morgen mit optimiertem Laden.
iPhone 15 Pro Max (36 Monate Benutzung) mit 913 Ladezyklen:
Zustand: 90% immer nachts über MagSafe geladen auf 80%. Es hat definitiv etwas gebracht diese Einstellung.
Bei mir sind es 519 Zyklen und ist bei 92% ich denke das lohnt sich
iPhone 16 Pro Max (auf 80% begrenzt):
Maximale Kapazität: 92%
Anzahl der Zyklen: 523
Ersteinsatz: Mai 2025
iPhone 16 Pro Max, im täglichen Einsatz seit April 2025, 282 Ladezyklen, 99% Akku, immer bis 100% geladen. Reicht 2 Tage
iPhone 16ProMax 11.2024 stand jetzt: 326 Ladezyklen 95%
iPhone 15pro max
Ladezyklen 849
Batterie 86%
Ich lade immer auf 100%. Mindestens jede Nacht wireless.
Wenn ich die Werte hier sehe, sehe ich nicht das es was bringt sich zu beschränken.
Das stimmt.
Hab ähnliche Werte bei meinem baugleichen iPhone und habe Limit von 85%. Demnach ist es glaube ich echt fast egal.
Ich würde sagen es hat sich gelohnt. Habe MacBook, iPad Pro und iPhone 17 Pro Max seit Kauf auf 80% eingestellt. Beim iphone habe 100% nach 220 Ladezyklen.
Auf alle Fälle. Bin heute noch bei intensiver Nutzung bei einer Batteriegesundheit von 100%
iPhone 15 Pro Max, 256gb
Ersteinsatz: September 2023
Anzahl der Ladezyklen: 1.018
Maximale Kapazität: 90%
Habe immer bis 80% geladen und ab 40% aufgeladen.
Der Akkukiller Nr. 1 ist MagSafe ! Egal ob 80 oder 100%! Immer mit Kabel laden!
Eher hohe Temperaturen.
Eben. Einmal das iphone in der Sonne und es war egal wie du geladen hast.
iPhone 15 pro Max hier. Nach ziemlich genau 36 Monaten und 603 Ladezyklen noch 91%. twimc
iPhone 17 Pro Max 256 Gb
September 2025 177 Ladungen bis 100%
Kapazität derzeit 100%
Ich frage mich immer bei der Batteriequalität, ob dieser % Wert nicht von Apple softwareseitig geschönt wird. Der Akku meines alten iPhones hat monatlich jeweils 1% Leistung verloren und hängt nun seit 1 1/2 Jahren bei 86%
Gerade während der Garantiezeit/Apple Care umgeht Apple ggf. Ansprüche wegen einem schlechten Akku…(nur so ein Gedankenspiel)
Das könnte ich mir auch vorstellen. Es hat schon ein „Geschmäckle“ wenn das gleiche iPhone nach einem großen Software Sprung plötzlich 3 % weniger Akku Gesundheit hat. (Könnte natürlich auch nur an neue, festgelegten Parametern liegen)
ich hatte zuletzt bei meinem 5 Jahre alten iPhone 13 Pro noch 88% Kapazität und habe es fast ausschließlich kabellos über Nacht meist von 0-100 geladen. Also ist es mir egal denn länger als 5 Jahre benutze ich mein iPhone 18 Pro wahrscheinlich sowieso nicht.
Also ist die Antwort einfach nein, hat ComputerBase auch vor 1 oder 2 Jahren schon getestet
Sehr interessant zu sehen wie unterschiedlich es doch ist, mein 15 pro Max hat noch 94% nach 485 Ladezyklen und konsequent auf 80% Ladekapazität stehen gehabt
Mein Bruder und ich haben zeitgleich ein iPhone 15 Pro Max gekauft. Er: USB-C only, 100% Ladelimit, langsam laden.
Ich: (beinahe) Magsafe only, 80% Limit, ausser für Wanderungen und automatische Kalibration nie auf 100% geladen.
Er ist bei Release des 17 Pro ausgestiegen.
Zu dem Zeitpunkt hatte er 490 Zyklen und 85% übrig. Ich lag bei 470 Zyklen mit 91% Restkapazität.
Heute bin ich bei 711 Zyklen und 88% Restkapazität.
Die Vergleichstests ergeben gar keinen Sinn. Jedes neue OS ist nur für die neuen Geräte optimiert. D.h. ein 17pro hat IMMER einen höheren Grundverbrauch mit dem OS vom 18pro gegenüber dem Auslieferungszustand. Kann natürlich sein, dass auf den alten Geräten noch ios26 drauf ist. Und deswegen altert auch der Akku schneller. Btw. iOS26 mit Liquid Glass war der Killer für die Akkus älterer Generationen.
Man kann nur Aussagen treffen, wenn man mit mehreren 18pro, die exakt gleich konfiguriert sind, tagtäglich das gleiche macht.
Iphone Air 1 Jahr immer auf 100%, 312 Ladezyklen und jetzt 96%.
Wenn der akku im A ist, gibts halt einen neuen bei Apple, oder neues Telefon.
iPhone 16 Pro
80% Limit
464 Zyklen
95% maximale Kapazität
Wurde mittlerweile auch bei Elektro Fahrzeugen getestet, wo ja jeder Hersteller empfiehlt nur bis 80% zu laden….
Ergebnis: Nahezu kein Unterschied zu 100% laden
iPhone 15 Pro
86% nach 988 Ladezyklen
Die ersten beiden Jahre auf 85% eingestellt, das letzte auf 90%.
Ich bin auch der Meinung, dass es sich bemerkbar macht.
iPhone 15 pro max: 206 Zyklen und 96% Akkugesundheit.
Warum kann man das eigentlich nicht bei der Apple Watch einstellen? Weiß das jemand?
iPhone 16 pro 536 Ladezyklen und 92% Restkapazität / 80% Ladegrenze
Nein bringt nix
17 pro 293 Ladungen immer 80 % , finde ich mich so toll
Beim 15pm mit 426 Zyklen bei 92%. Ich lade ohne Limit nur mit alten MagSafe-Geräten unter 20 Watt.
iPhone 15 Pro seit September 2023 1014 Zyklen, max Kapazität bei 87%. Im normalen zu Hause- / Büro-Alltag habe ich die Grenze seit Anfang an auf 80%. Wenn ich länger ohne Aufladungsmöglichkeit unterwegs bin, stelle ich auf „Laden auf 100% bis morgen“
Mein 16 Pro Max hat jetzt nach 25 Monaten und 500 Ladezyklen noch 90%.
Ladelimit bei 90% und überwiegend mit Kabel geladen.
Iphone 15 Pro Max seit verkaufsstart: 83%, 1132 ladezyklen, selten unter 20% selten über 80%, Kabel und Macsave. Ich denke mal, dass hier aber die Temperatur, die häufig erhöht war ein großen Anteil an der Batteriedekoration verursacht.
iPhone 16pro
90%
536 Zyklen
Ersteinsatz 2025
Ich lade einfach wie ich Lust habe und es mit tut, mache mir keine Gedanken.
iPhone 17 Pro max nach einem Jahr noch 98%. Lade immer auf 100%, fast ausschliesslich mit QI. Meiner Meinung nach bringt das Ladelimit nichts.
Ich hab mit „optimiertem Laden“ nach 837 Zyklen 86% auf meinem iPhone 16 Pro.
Hab also immernoch 6% täglich mehr, als wenn ich es auf 80% beschränken würde.
Lade fast immer kontaktlos.
Wahrscheinlich bring die Begrenzung schon etwas – aber jahrelanges Verzichten auf 20% zahlt sich wahrscheinlich erst nach weiteren Jahren aus. So lange behalte ich das gleiche Model nicht.
Für mich hat es sich nicht gelohnt (iPhone 16pro). Nach zwei Jahren und 836 Zyklen liegt der Akku bei 88%. Ich habe die Begrenzung auf 80% rausgenommen, da mir die Kapazität oft fehlt.
Du solltest vlt ml eher hinterfragen, ob du nicht evtl. zu viel das Gerät vor der Nase hast. 836 Zyklen auf zwei Jahre ist schon nicht wenig. Ich komme bei 13 Monaten iPone 17 Pro auf 256 Zyklen.
Kommt doch auf den Anwendungsfall an? Wenn er viel fotografiert, den Sport trackt usw. ist der Akku ratzfatz leer?
Habe bei meinem 16 pro Max noch 92% nach 865 Zyklen.
Aber es kommt mir weit weniger als 92% vor
Ich nutze mein iPhone 16 Pro mit 590 Ladezyklen und 92% Restkapazität – habe es aber konsequent auf 80% Ladelimit gestellt.
Dies reicht mir selbst nicht den kompletten Tag aber ich muss sagen, dass ich damit noch ganz zufrieden bin
16PM 90% bei 506 Zyklen. Habe es etwa ein Jahr lang wenn es ging von 25-80% geladen. Mittlerweile immer bis 90%.
iPhone 16 Pro,
Ersteinsatz Sept.24,
992 Ladezyklen,
87% Restkapazität,
zum grössten Teil auf 80% laden gelassen,
ausser ich weiss dass ich die 100% gebraucht hab was ca. 1x im Monat ist.
Ich habe mein Vorgänger 11 Pro immer 20/80 geladen, hatte mir dafür eine Automation mit Benachrichtigung erstellt. Habe es kürzlich nach sieben Jahren mit 95% verkauft. Hatte aber trotzdem den Eindruck, daß es nach hinten raus nicht mehr so lange durchhielt.
Mit dem neuen gebrauchten habe ich noch keine Erfahrung.
332 Zyklen @ 80%
Gesundheit bei 92% also denk nicht dass sich das gross lohnt… und ganz ehrlich? Was kostet ein Akku? Nervensparender wär auf 100% zu laden nehme ich an…
Mein 17 Pro hab ich jetzt mit 100% Kapazität verkauft.
Bei mir:
Kein Ladelimit eingestellt.
Optimiertes Laden der Batterie war aktiv.
Wurde jede Nacht auf einem Qi-Lader geladen.
Im letzten Urlaub auch öfters mal am Tag mit MagSafe „nachgeladen“.
Ladezyklen kann ich allerdings jetzt nicht sagen, hab vergessen draufzusehen.
Lohnt sich einer Meinung also nach nicht.
Mein iPhone 17 Pro hat nach 134 Ladezyklen und einem Jahr intensiver Nutzung noch 100%.
Die überwiegende Zeit nutze ich das iPhone mit 80% Einstellung an einem Ladekabel. Egal ob am Schreibtisch, Küche, Auto oder Bett.
Für längere Ausflüge stelle ich temporär auf 100%, lade es also vorher komplett auf.
Ich bin bei meinem iPhone 17 Pro Max mit 80% nach einem Jahr bei 286 Ladezyklen. bei 98 Kapzität. Bei meinem iPhone 16 pro Max war ich nach einem Jahr bei 97% mit 245 Ladezyklen.
Natürlich lohnt sich das nicht.
Das iPhone hält mit lediglich auf 80% laden nicht lange genug durch.
Ich habe jetzt beim 15 Pro den Akku tauschen lassen, weil die 85% Kapazität zu wenig waren, um durch den Tag zu kommen.
Selbst wenn der Akku länger halten sollte – wozu das Ganze?
Ist doch besser für 109 EUR einen neue Akku reinzumachen, und immer eine anständige Volladung zu haben,
statt diese Spielereien mit 80% Laden anzufangen.
Mein iPhone 15 Pro ist von März 2024 und hat jetzt noch 90%. Habe nie darauf geachtet, ist das ein guter Wert nach 626 Lade Zyklen?
17 Pro Max keine Limits, nutze es auch mal bis 1% Restladung, Lade per Kabel und kabellos, gekauft am Launch Day und habe nach 208 Zyklen noch 99% Restkapazität.
Wenn es sich für das eigene Kopfkino mit Einschränkungen besser fühlt ist das legitim.
Es lohnt sich absolut garnicht!
Ich habe nach nem Jahr immer noch 99% und lade es immer auf 100% über nacht auf. Ich habe lediglich das intelligente Laden aktiviert, mehr nicht…
11 Monate iPhone Air auf 100% eingestellt mit 324 Ladezyklen bei 94%.
Aber den kleine. Akku künstlich reduzieren geht auch nicht
Ich habe ein iPhone 17 Pro Max, das ich seit September 2025 nutze. Ich lade es hauptsächlich nachts per MagSafe und auf dem Rückweg per Kabel im Auto. Es hat 355 Ladezyklen durchlaufen und verfügt noch über 92 % Batteriekapazität.
15 Pro Max 82% 1278 Ladevorgänge. Ich bin mehr als zufrieden.
Und nur QI geladen.
Und immer 80%
551 ladezyklen, 93%. Nur bis 80 immer geladen. Und unter 30% war es auch kaum.
iPhone 16 pro
87% Restkapazität
820 Zyklen
Immer auf 100% geladen.
85% Ladelimit
iPhone 15 Pro Max
944 Ladezyklen
84% Maximale Kapazität.
Bin zufrieden!
Hm, 16 Pro, seit Jan 2025 im Einsatz, 545 Ladezyklen und 90% max. Kapa..
Keine Ladebegrenzung. Das iPhone schlägt mir90 % vor.
Also ganz ehrlich unter 200 Ladezyklen, da sind die Akkus immer bei 100 % egal wie du sie auflädst.
Dieses ganze Theater mit diesen Akku Sparmaßnahmen und auf das Telefon aufpassen und sich Stress machen und dies und das und jenes. Vergesst es einfach. Die Resultate sind nie unter Laborbedingungen, und irgendwann heizen sich die Dinger so dermaßen auf im Sommer, dass man sowieso alles eher darauf schieben kann als auf das eigentliche Laden zum Beispiel im kühlen Winter.
Wenn ihr das Telefon jahrelang behalten wollt, kauft euch irgendwann einmal einen neuen Akku und gut ist. Ich mache da gar nichts mehr.
iPhone 16 PM ist bei 94% mit 593 Ladezyklen. Ausschließlich wired geladen und bis 95% seit Anfang an. Ersteinsatz 10.2024.
iPhone 15 Pro Max: 89% bei 543 Ladezyklen. Ausschliesslich Kabelladung!
PS: immer 100% volle Ladung!
August: 2025 produziert.
Ersteinsatz: September 2025
Maximale Ladekapazität: 97%
Ladezyklen: 255
Überwiegend mit 80% Limit geladen.
Hallo, ob 100% oder weniger, macht für mich kein Unterschied, ich tausche mein Gerät alle 12 Monate, wenn es einen Unterschied gab, lag es an denn unterschiedlichen Akku Qualitäten, die ja mal schlechter, mal besser waren. Es gab auch einige Tests und Besprechungen die das Unterstreichen. Ein Jeder benutzt sein iPhone anders.
Es lohnt sich. Habe ich mit dem iPhone 15 Pro (Farbe titandings) wirklich seither durchgezogen. Akku ist bei 96% Kapazität bei 553 Ladezyklen. Finde ich gut.
IPhone 15pro Max
698 Ladezyklen
87% Akku
Juli 2023
Da ich von Anfang an immer nur mit max. 80% geladen habe fühlt sich mein mein Akku immer noch wie neu an.