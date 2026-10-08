iPhone-Akku schonen: Lohnt sich das 80-Prozent-Ladelimit wirklich?

Seit dem iPhone 15 bietet Apple die Möglichkeit, den Ladevorgang bei 80 Prozent zu begrenzen. Damit soll die Alterung des Akkus verlangsamt und dessen Lebensdauer verlängert werden. Doch lohnt es sich, dafür jeden Tag auf ein Fünftel der verfügbaren Ladung zu verzichten? Die US-Kollegen von MacRumors haben die Funktion inzwischen über drei iPhone-Generationen hinweg ausprobiert und ziehen eine eher gemischte Bilanz.

Drei iPhone-Generationen im Vergleich

MacRumors-Redakteurin Juli Clover hat seit 2023 bei ihren jeweils aktuellen iPhones konsequent das 80-Prozent-Ladelimit aktiviert. In ihrem aktuellen Erfahrungsbericht nennt sie folgende Werte für die verbliebene maximale Akkukapazität:

iPhone 15 Pro Max: 88 Prozent nach 36 Monaten und 369 Ladezyklen

iPhone 16 Pro Max: 93 Prozent nach 24 Monaten und 343 Ladezyklen

iPhone 17 Pro Max: 97 Prozent nach 12 Monaten und 277 Ladezyklen

Zu beachten ist allerdings, dass die älteren iPhones inzwischen nur noch als Testgeräte verwendet werden. Entsprechend gering fiel deren zusätzliche Belastung im vergangenen Jahr aus. Das iPhone 15 Pro Max absolvierte lediglich 17 weitere Ladezyklen, beim iPhone 16 Pro Max waren es 44.

20 Prozent weniger Akku im Alltag

Besonders das iPhone 17 Pro Max schneidet mit 97 Prozent Restkapazität nach einem Jahr ordentlich ab. Allerdings hat Clover auch ihre Ladegewohnheiten verändert. Sie nutzte häufiger USB-C statt MagSafe (Qi2) und achtete darauf, den Ladestand nicht unter 20 Prozent fallen zu lassen. Zudem könnte die verbesserte Kühlung des Geräts eine Rolle spielen.

Die Redakteurin bezweifelt inzwischen selbst, ob sich das strenge Ladelimit lohnt. Schließlich musste sie regelmäßig eine Powerbank mitnehmen, obwohl der Akku theoretisch noch weitere 20 Prozent Energie aufnehmen könnte.

Ein Beweis gegen das Ladelimit ist der Versuch allerdings nicht. Ohne Vergleichsgeräte, die unter identischen Bedingungen immer bis 100 Prozent geladen wurden, lässt sich der tatsächliche Vorteil nicht bestimmen. Außerdem ist unklar, welches Netzteil sie verwendet hat. Ein schnellladendes Modell kann die Batterie schließlich auch stark beeinflussen.

90 oder 95 Prozent als Kompromiss

Apple erlaubt seit iOS 18 auch Ladegrenzen von 85, 90 und 95 Prozent. Diese könnten für viele Nutzer einen sinnvolleren Mittelweg zwischen Akkuschonung und Laufzeit darstellen.

Alternativ bleibt das optimierte Laden der Batterie. Dabei lernt das iPhone die Ladegewohnheiten seines Besitzers und verzögert den Ladevorgang über 80 Prozent hinaus, bis die vollständige Ladung voraussichtlich benötigt wird. So steht im Alltag weiterhin die gesamte Kapazität zur Verfügung, ohne dass der Akku unnötig lange vollständig geladen bleibt.