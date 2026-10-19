MagSafe-Selfie-Lichter: Ulanzi bietet zwei neue Modelle an

Wer mit dem iPhone regelmäßig (Selfie-)Fotos oder Videos aufnimmt, kennt das Problem: Die Kamera liefert ordentliche Bilder, doch das Licht spielt nicht immer mit. Kleine LED-Leuchten, die magnetisch an der Rückseite des Smartphones haften, können hier Abhilfe schaffen. Mit dem LM21 und dem GL01 bietet Ulanzi zwei entsprechende Modelle an, die sich vor allem durch ihre Bauform unterscheiden.

Selbst bietet das LM21 auch eine magnetische Rückseite

Beide Leuchten werden bei Amazon für rund 30 Euro angeboten und lassen sich an der MagSafe-Rückseite des iPhone befestigen. Für Smartphones ohne passende Magnetaufnahme ist beim LM21 ein zusätzlicher Magnetring enthalten. Die Lampen besitzen eigene Akkus und benötigen während des Betriebs keine Verbindung zum iPhone.

Ulanzi GL01: Ringlicht mit ausziehbarem Arm

Das Ulanzi LM21 kostet 29,99 Euro und setzt auf einen klassischen LED-Ring. Drei Farbtemperaturen zwischen 2500 und 8000 Kelvin stehen zur Auswahl. Die Helligkeit lässt sich über einen Drehregler stufenlos zwischen 10 und 100 Prozent einstellen.

Ein ausziehbarer Arm ermöglicht es, das Licht um bis zu 4,5 Zentimeter vom Smartphone zu entfernen. Zusammen mit dem um 180 Grad klappbaren Gelenk lässt sich die Beleuchtung für Vorder- und Rückkamera ausrichten. Das 66 Gramm leichte Zubehör kann außerdem als Smartphone-Ständer dienen. Der 500-mAh-Akku hält bei geringer Helligkeit laut Hersteller bis zu acht Stunden durch.

Eine andere Lösung verfolgt das Ulanzi GL01. Statt eines Rings kommen hier zwei quadratische LED-Flächen zum Einsatz, die sich über einen ausziehbaren Arm positionieren lassen. Die Farbtemperatur reicht von 2500 bis 6500 Kelvin, für die Helligkeit gibt es drei Stufen. Die Akkulaufzeit wird mit 60 Minuten angegeben. Je nach Farbe kostet die Leuchte derzeit zwischen 28,49 und 29,99 Euro.

Günstigere Alternativen ab 9,49 Euro

Dass zusätzliche Smartphone-Beleuchtung nicht zwangsläufig 30 Euro kosten muss, zeigen mehrere Konkurrenzprodukte. Das WINDESHI-Ringlicht für 9,99 Euro bietet drei Lichtfarben und eine regelbare Helligkeit.

Für 9,49 Euro gibt es zudem ein Modell mit 48 LEDs, zehn Helligkeitsstufen und einem 1000-mAh-Akku. Die Leuchte lässt sich drehen und aufklappen. Bis zu zwei Stunden Betrieb bei voller Helligkeit verspricht der Anbieter.

Ein ähnliches Konzept haben wir bereits Anfang des Jahres mit der Wuben E1 ausprobiert. Die kompakte MagSafe-Leuchte konnte bei Nahaufnahmen und Videoanrufen überzeugen, zeigte allerdings kleinere Schwächen bei der Verarbeitung. Gerade für gelegentliche Aufnahmen kann eine solche Zusatzbeleuchtung sinnvoller sein als umfangreiches Videozubehör.

Etwas aufwendiger fällt das SEAEYES-Licht für 26,52 Euro aus. Es besitzt 160 separat schaltbare LEDs auf beiden Seiten und einen 3000-mAh-Akku. Damit sollen bis zu zwei Stunden bei maximaler Helligkeit möglich sein.