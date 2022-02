iPhone-Cases: Das sind Apples Frühjahrsfarben 2022

Nächste Woche wird sich zeigen, ob die Spekulationen hinsichtlich des 8. März als Termin für das erste Apple-Event in diesem Jahr Recht behalten. Falls ja, dann dürfen wir von Apple mit einer Woche Vorlauf am Dienstag die offizielle Ankündigung erwarten.

Als weiteren Hinweis in diese Richtung darf man sicher auch die Tatsache werten, dass die Farben der diesjährigen Frühjahrs-Kollektion von Apples iPhone-Hüllen bereits die Runde machen. Im vergangenen Jahr war dies erst Mitte April, aber ebenfalls nur eine Woche vor deren offizieller Ankündigung im Rahmen von Apples Frühjahrs-Event der Fall. Apple hatte letztes Jahr am 21. April sein „Spring Loaded“-Event abgehalten und in diesem Rahmen neben den AirTags und Violett als neuer iPhone-Farbe auch neue Modelle von iPad Pro, iMac und Apple TV vorgestellt.

Diesmal erwarten wir als erste Apple-Produktneuheiten im neuen Jahr unter anderem eine neue Version des zuletzt vor zwei Jahren aktualisierten iPhone SE. Zudem sind eine überarbeitete Version des iPad Air und mindestens ein neues Mac-Modell mit integriertem Apple-Prozessor im Gespräch – die besten Chancen rechnet man sich hier für ein neues Notebook von Apple aus.

Mit Blick auf die eingangs erwähnten neuen Frühjahrsfarben für die von Apple angebotenen iPhone-Hüllen machen nun Zitronengelb, Orangerot, Hellblau und ein gedecktes Grün als neues Farbtöne die Runde. Die Quelle für die auf Twitter veröffentlichten Bilder scheint recht verlässlich, konnte Majin Bu doch bereits im vergangenen Jahr vorab mit Fotos der wenige Tage später offiziell von Apple vorgestellten neuen iPhone-Hüllen punkten. Passend zu den abgebildeten Kunststoff-Cases für das iPhone wird es dann wohl auch neuen iPad-Hüllen und Armbänder für die Apple Watch im gleichen Farbbereich geben.