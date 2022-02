Apples Fahrplan: 4. März die Vollversammlung, 8. März das iPhone SE 3

Mit dem iPhone SE 3 wird ein vergleichsweise günstiges 5G-Modell für Geschäftskunden erwartet, die wenig Wert auf ein optisch aufgefrischtes Gerät legen, sondern in erster Linie auf günstige Einkaufspreise setzen und aktuelle Technik für die Angestellten des Unternehmens auch in Gehäusen ordern, die schon mehrere Jahre auf dem Buckel haben.

Am Freitag zuvor, also am 4. März genau vor dem anstehenden Wochenende wird das Unternehmen zudem zu seiner jährlich stattfindenden Generalversammlung einladen. Diese geht für gewöhnlich mit ein bis zwei kontrovers diskutierten Aktionärsanträgen einher, verläuft dann jedoch meist ohne größere Schlagzeilen zu produzieren, da so gut wie nie von den Wahlempfehlungen des Unternehmens abgewichen wird.

Eben jener Mark Gurman hat seine Prognose am Sonntag nun noch mal unterstrichen und sich Terminlich weitgehend festgelegt: Wenn in den kommenden Tagen nicht noch besonders unvorhergesehene Ereignisse eintreten werden – und dieser Tage scheint ja mal wieder alles möglich – dann ist davon auszugehen, dass Apple bereits den übernächsten Dienstag zur Präsentation des neuen iPhone SE, zur Vorstellung eines neuen iPad Air und zur Freigabe der eingangs genannten Betriebssystem-Updates nutzen wird. Zudem stehe auch die Enthüllung eines neuen Macs auf dem Programm.

Insert

You are going to send email to