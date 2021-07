Vor knappen 14 Tagen konnten wir auf ifun.de über ein Fundstück des Sicherheitsforschers Carl Schou berichten. Dieser hatte sich genauer mit dem WLAN-Modul des iPhones auseinandergesetzt und war über eine Eigenart gestolpert, die die Verwaltung von drahtlosen Netzwerken auf dem Apple-Handy gehörig aus dem Tritt bringen konnte.

You can permanently disable any iOS device’s WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality. #infosec #0day

Über einen sogenannten Formatstring-Angriff ließen sich die WLAN-Kapazitäten des iPhones dauerhaft deaktivieren. Angreifer brauchten dafür lediglich die Zeichenkette „%p%s%s%s%s%n“ im Namen ihrer WLAN-Basisstation verwenden.

iPhone-Nutzer, die ihrerseits nun versuchten sich mit dieser zu verbinden, wurden erst mit einem gescheiterten Verbindungsaufbau konfrontiert und anschließend von einer ausgegrauten WLAN-Schaltfläche begrüßt, die zukünftige Verbindungsversuche unmöglich machte.

Im damals geschilderten Fall halfen weder ein Neustart der betroffenen Geräte, noch das aktive Zurücksetzen der Netzwerk-Einstellung.

Eben jener Sicherheitsforscher hat sich nun erneut zu Wort gemeldet und auf eine weitere Zeichenkette hingewiesen, die ähnliche Funktionsstörungen mit sich bringen kann. Diesmal geht es um den WLAN Namen %secretclub%power.

I contacted Apple’s device security team per the official email, but have not heard anything from them.

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021