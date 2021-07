iPhone-Spiele: The Witcher MS, Baba Is You und Hot Guns

Wir nutzen den Wochenstart für drei schnelle Verweise in die Spiele-Kategorie des App Stores und halten uns diesmal nicht bei Apples Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade, sondern im ganz konventionellen Download-Bereich auf.

AR-Spiel: The Witcher – Monster Slayer

Hier hat der Spiele-Publisher CD PROJEKT RED jetzt die baldige Verfügbarkeit seines Pokemon Go-Nachbaus „The Witcher – Monster Slayer“ angekündigt. Der neue Witcher-Titel wird am 21. Juli für iOS erscheinen und soll als kostenloses, ortsabhängiges AR-Rollenspiel an den Start gehen.

Als Spieler schlüpft man in die Figur eines frisch ausgebildeten Hexers, der sich auf die Jagd nach blutrünstigen Monstern macht, die überall in der eigenen Umgebung lauern. Mit welchen Mechanismen das Spiel dann monetarisiert wird, bleibt abzuwarten.

Neben der offiziellen Webseite steht auf dem Video-Portal YouTube nun auch der erste Spiele-Trailer zum angekündigten Sommer-Download bereit.

Logik-Puzzle: Baba Is You

Erst zum Monatswechsel frisch für Mobilgeräte veröffentlicht, wird das Logik-Puzzle „Baba Is You“ von der Fachpresse über den grünen Klee gelobt. Vor allem die Spielmechanik scheint zu begeistern. In dem grafisch einfach gehaltenen Logik-Spiel könnt ihr die Regeln manipulieren und so beeinflussen wie die Level-Herausforderungen gemeistert werden sollen.

Das eingebettete Video gibt einen ganz guten Eindruck davon, wie dieses Konzept im Spiel umgesetzt ist und belohnt Anwender die 8 Euro in den für iPad und iPhone optimierten Download investieren mit über 200 kniffeligen Denkaufgaben.

Nettes Jump-and-Run: Hot Guns

Hot Guns ist weder besonders aktuell noch besonders ausgefallen, will aber kurz erwähnt werden, da uns der 200MB große Jump-and-Run-Titel in letzter Zeit immer wieder vor das Display gezerrt hat. Lange hat uns kein iPhone-Spiel mehr so zum Überwinden des nächsten Levels motiviert wie der 2,29 Euro teure Download, der 4 Missionen mit insgesamt 15 Levels anbietet.

Hier stimmt das Verhältnis von Schwierigkeitsgrad und Wiederspielspaß der einzelnen Level, die häufiger durchlaufen werden müssen, um den Ausgang heil zu erreichen. Die Steuerung ist hervorragend, die Pixel-Grafiken nach unserem Geschmack, die Herausforderung kurzweilig.