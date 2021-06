iOS-Fehler kann WLAN-Funktion des iPhone abschießen

Der Sicherheitsforscher Carl Schou hat einen iOS-Fehler ausgemacht, der offenbar auf einer Fehlinterpretation von Zeichenketten basiert und dazu führen kann, dass die WLAN-Funktion des iPhone dauerhaft deaktiviert wird.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

