Neuer Sonos Era 300 fällt im Preis – Sonos Era 100 wieder lieferbar

Die neuen Sonos Lautsprecher lassen sich in bestehende Sonos-Setups einbinden und können mit einer Soundbar auch zu Heimkino-Beschallung zusammengestellt werden. So lässt Sonos etwa die Kombination von zwei Sonos Era 300 mit jeweils einer Sonos Arc oder einer Sonos Beam Soundbar der 2. Generation als Heimkino-Soundsystem zu.

Beim Sonos Era 100 beträgt der Straßenpreis aktuell noch 267 Euro und liegt damit nur marginal unter dem Listenpreis von 279 Euro, was an der anhaltend guten Nachfrage nach dem Basis-Lautsprecher liegen dürfte, der in den zurückliegenden Tagen immer wieder auch kurzfristig vergriffen war.

