iPhone 18 Pro: Vorbestellungen sind ab 14 Uhr hier möglich

Um 14 Uhr deutscher Zeit startet heute die Vorbestellung für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max. Apple nimmt Bestellungen über den eigenen Online Store und die Apple-Store-App entgegen, amazon.de hat eine Sonderseite eingerichtet.

Die ersten Geräte sollen am Freitag, 18. September, ausgeliefert werden und dann auch regulär im Handel erhältlich sein.

Apple ist in diesem Jahr vom üblichen Freitagstermin abgewichen, um den Bestellstart nicht auf den 25. Jahrestag der Anschläge vom 11. September zu legen. Wie bereits nach der Präsentation angekündigt, beginnt der Vorverkauf erstmals an einem Samstag. Das iPhone Duo folgt später und lässt sich erst ab dem 16. Oktober bestellen.

Pro-Modelle ab 1.449 Euro

Das iPhone 18 Pro startet mit 256 GB Speicher für 1.449 Euro. Für das iPhone 18 Pro Max verlangt Apple mindestens 1.599 Euro. Beide Modelle sind in Schwarz, Silber, Polar und Burgunder erhältlich. Zur Ausstattung gehören der A20 Pro, eine besser kühlende Dampfkammer sowie eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit variabler Blende. Apple nennt zudem überarbeitete Batterie-Designs und die mit iOS 27 verfügbaren Funktionen der nächsten Apple-Intelligence-Generation.

Wer direkt bei Apple bestellt, kann ein älteres Gerät über Apple Trade-In verrechnen lassen. Für ein iPhone 13 oder neuer nennt das Unternehmen Gutschriften zwischen 195 und 1.020 Euro, das klingt erst mal viel, ist aber weniger geworden.

Auch Vodafone, Telekom und O2 starten

Auch die hiesigen Mobilfunkanbieter nehmen ab 14 Uhr Vorbestellungen entgegen. Das iPhone 18 Pro wird etwa bei Vodafone mit 36 Monaten Finanzierung ab 40 Euro monatlich angeboten, das Pro Max ab 44 Euro. In Verbindung mit Mobilfunktarifen kommen die jeweiligen Tarifkosten hinzu.

Auch die Telekom und die Telefónica-Marke O2 dürften den Vorverkaufsstart mit eigenen Angeboten begleiten. Beide Anbieter haben bereits entsprechende Aktionsseiten für die neuen Apple-Geräte eingerichtet. Konkrete Konditionen für iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max liegen uns dort derzeit allerdings noch nicht vor.

Die Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 und AirPods 5 lassen sich bereits bestellen. Gemeinsam mit den beiden iPhone-Pro-Modellen sollen sie am 18. September in den Verkauf gehen. Im vergangenen Jahr liefen die iPhone-Vorbestellungen ebenfalls um 14 Uhr an.