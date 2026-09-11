Wetter und Kalender: SwitchBot Home Dashboard ausprobiert

Mit dem E-Ink Home Dashboard bietet SwitchBot eine dauerhaft sichtbare Informationsanzeige für Wetter, Kalender und Raumklima an. Das Gerät wird derzeit für 99,99 Euro bei Amazon angeboten und erinnert auf den ersten Blick eher an einen digitalen Bilderrahmen als an ein klassisches Smart Display. Statt eines leuchtenden LCDs setzt SwitchBot auf ein monochromes E-Ink-Panel, das Informationen auch ohne permanente Stromversorgung sichtbar hält.

SwitchBot Home Dashboard zeigt Wetter, Kalender und Raumklima dauerhaft an.

Der Hersteller hatte das Produkt zunächst stärker als Wetterstation positioniert. Die inzwischen verwendete Bezeichnung Home Dashboard trifft den Funktionsumfang nur teilweise. Zwar lassen sich Sensordaten anzeigen und zwei Smart-Home-Aktionen über Tasten auslösen, ein frei konfigurierbares Kontrollzentrum für Matter, Apple Home oder Home Assistant ist das Gerät jedoch nicht.

Im Alltag liegt die Stärke eher darin, häufig benötigte Informationen dauerhaft bereitzuhalten. Wetter, Uhrzeit, Kalender und Raumklima lassen sich im Vorbeigehen erfassen, ohne das iPhone in die Hand nehmen zu müssen.

E-Ink statt Tablet

Das 7,5 Zoll große E-Ink-Display löst mit 800 × 480 Pixeln auf und zeigt ausschließlich Schwarz und Weiß. Einen Touchscreen gibt es nicht. Die Bedienung erfolgt über vier berührungsempfindliche Bereiche unterhalb des Displays. Zwei davon dienen der Navigation, zwei lassen sich mit eigenen Aktionen belegen.

Mit 7,5 Zoll ist das Dashboard eher Informationsanzeige als klassisches Smart Display.

Bei Tageslicht ist die Anzeige aus verschiedenen Blickwinkeln gut ablesbar. Das passt zu Einsatzorten wie Küche, Flur oder Arbeitszimmer. Die Kunststoffabdeckung vor dem Panel ist allerdings glänzend und kann je nach Lichteinfall spiegeln. Dadurch wirkt die Oberfläche weniger papierähnlich als bei manchen E-Book-Readern.

Für dunkle Räume steht eine Frontbeleuchtung bereit, die per Tastendruck aktiviert werden kann. Sie erfüllt ihren Zweck, verändert den Charakter des Displays aber deutlich. Für den kurzen Blick auf Uhrzeit oder Wetter reicht sie aus. Als dauerhaft beleuchtete Anzeige ist das Gerät ohnehin nicht gedacht.

Ein Jahr Laufzeit bleibt eine Herstellerangabe

Im Gehäuse steckt ein Akku mit 5.000 mAh. SwitchBot nennt eine Laufzeit von bis zu zwölf Monaten. Diese Angabe basiert nach Herstellerinformationen auf einem Aktualisierungsintervall von drei Stunden. Im mehrwöchigen Einsatz war kein häufiges Nachladen erforderlich, den kompletten Jahreszyklus konnten wir noch nicht überprüfen.

Das E-Ink-Panel bleibt auch bei hellem Umgebungslicht gut ablesbar.

Das sparsame Display trägt wesentlich zur Laufzeit bei. E-Ink benötigt vor allem beim Wechsel des Bildinhalts Energie. Eine einmal aufgebaute Anzeige bleibt anschließend ohne nennenswerten Strombedarf sichtbar. Das macht auch eine Wandmontage ohne dauerhaft sichtbares Kabel praktikabel.

Geladen wird über USB-C. Alternativ kann das Dashboard permanent am Kabel betrieben werden. Das 21 × 15 × 1,5 Zentimeter große Gehäuse wiegt 310 Gramm.

Wetterdaten stehen im Mittelpunkt

Die Hauptseite zeigt je nach Konfiguration Uhrzeit, Datum, aktuelle Wetterlage, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit sowie zusätzliche Daten wie Luftqualität, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Vorhersagen. SwitchBot nennt aktuell eine Wetterprognose für fünf Tage.

Wetterdaten und Vorhersage bilden den Schwerpunkt der Hauptansicht.

Im Gerät selbst sitzen Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Temperaturanzeige arbeitet laut Datenblatt im Bereich von minus 20 bis 80 Grad Celsius mit einer Auflösung von 0,1 Grad. Die Luftfeuchtigkeit wird zwischen 0 und 99 Prozent mit einer Auflösung von einem Prozent dargestellt.

Mehr Nutzen mit zusätzlichen Sensoren

Bis zu drei weitere SwitchBot-Sensoren lassen sich in die Darstellung einbinden. Damit können etwa Temperatur und Luftfeuchtigkeit aus mehreren Räumen oder von einem Außensensor gemeinsam angezeigt werden. Besonders bei bereits vorhandenen SwitchBot-Geräten steigt der praktische Nutzen dadurch deutlich.

Neben Wetterdaten lassen sich auch Termine und Sensordaten auf dem Display darstellen.

Ohne weitere Sensoren bleibt das Dashboard stärker auf Wetterdaten aus dem Internet und die eigenen Raumklimawerte beschränkt. Wer Messwerte direkt vom Balkon, aus dem Garten oder aus mehreren Zimmern sehen möchte, muss zusätzliche Hardware einplanen.

Die Verbindung erfolgt über 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth Low Energy. Nach den Herstellerangaben wird WLAN nicht dauerhaft benötigt, sondern vor allem für regelmäßige oder manuell angestoßene Datenaktualisierungen genutzt.

Die SwitchBot-App übernimmt Einrichtung, Kalenderanbindung und Gerätekonfiguration.

Familienkalender mit kleinen Haken

Neben dem Wetter ist die Kalenderdarstellung die zweite zentrale Funktion. Unterstützt werden Google, iCloud, Outlook und Yahoo. Bis zu fünf Kalender beziehungsweise Familienmitglieder lassen sich einbinden. Termine können in unterschiedlichen Ansichten dargestellt und mit akustischen Erinnerungen versehen werden.

Mehrere Kalender und Ansichten lassen sich auch im Web verwalten.

Im Alltag funktioniert das grundsätzlich gut. Eine zentrale Anzeige in Küche oder Flur ist für gemeinsame Termine durchaus praktisch. Weniger elegant ist die Verwaltung mehrerer Kalender. Abhängig von Ansicht und Softwarestand müssen einzelne Kalender teilweise manuell ausgewählt werden. Eine vollständig flexible gemeinsame Familienansicht ist nicht in jedem Bereich gegeben.

SwitchBot hat die Anpassungsmöglichkeiten im Laufe der Zeit erweitert. Eine zusätzliche Weboberfläche erlaubt inzwischen flexiblere Dashboard-Seiten. Dennoch bleibt das System deutlich stärker vorgegeben als ein selbst gebautes Home-Assistant-Dashboard.

Vier Tasten, aber kein echtes Bedienzentrum

Die beiden frei belegbaren Tasten können SwitchBot-Szenen auslösen. Damit lassen sich beispielsweise Licht, Klimageräte, Vorhänge oder ein Saugroboter starten. Über Matter können diese Tasten außerdem in andere Smart-Home-Systeme eingebunden werden.

Für Matter wird allerdings ein kompatibler SwitchBot-Hub benötigt. Das Dashboard stellt seine Smart-Home-Funktionen trotz eigenem WLAN nicht selbstständig als Matter-Gerät bereit. Über einen geeigneten Hub können unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die beiden programmierbaren Tasten an Apple Home oder Home Assistant weitergereicht werden.

Damit eignet sich das Produkt eher als Ergänzung zu einem bestehenden SwitchBot-System denn als eigenständige Smart-Home-Zentrale. Wer allein wegen Matter zugreift und noch keinen Hub besitzt, muss sich auf zusätzliche Kosten einstellen.

Eigene Inhalte nur mit Verzögerung

Über Schnittstellen lassen sich auch eigene Informationen auf das Display bringen. Denkbar sind Erinnerungen, Mitteilungen, Müllabfuhrtermine oder andere langsam wechselnde Daten. Hier muss man allerdings eine Verzögerung von mehreren Minuten zwischen Übertragung und Anzeige in Kauf nehmen.

Auch möglich: Die Individuelle Anpassung über die Web-Oberfläche.

Für ein digitales schwarzes Brett ist das unproblematisch. Für Zustände, die unmittelbar sichtbar sein sollen, eignet sich diese Funktion weniger.

Zusätzlich bietet SwitchBot Alarme, drei Lautstärkestufen und eine Schlummerfunktion. Auch Hinweise auf Basis von Wetter und Kalender gehören zum Funktionsumfang. Diese Zusatzfunktionen ändern jedoch wenig an der eigentlichen Ausrichtung des Geräts.

Stärke durch Zurückhaltung?

Das SwitchBot E-Ink Home Dashboard ersetzt weder ein Tablet noch ein vollwertiges Smart-Home-Panel. Genau darin liegt allerdings ein Teil seines Nutzens. Die Anzeige leuchtet nicht permanent, verlangt keine Aufmerksamkeit und zeigt die wichtigsten Informationen trotzdem jederzeit an.

Für 99,99 Euro ergibt sich vor allem dann ein stimmigeres Gesamtbild, wenn bereits SwitchBot-Sensoren oder ein kompatibler Hub vorhanden sind. Dann werden aus der Wetteranzeige zusätzlich eine Raumklimaübersicht und ein kleiner Smart-Home-Schalter.

Interessant wird das Dashboard vor allem als dauerhaft sichtbare, gemeinsam nutzbare Informationsfläche für Wetter, Termine und Sensordaten, die ohne ständig aktiven Bildschirm auskommt. Das Bundle mit Hub kostet 129 Euro.