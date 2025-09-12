Bei Apple, Amazon und den Mobilfunkanbietern
iPhone 17 und iPhone Air: Vorbestellungen sind angelaufen
Pünktlich um 14 Uhr deutscher Zeit fällt heute der Startschuss für den Vorverkauf der neuen iPhone-17-Modelle. Apple selbst bereitet seinen Online Store bereits seit dem frühen Vormittag mit einer Vorschaltseite vor, bevor die Bestellungen in wenigen Minuten freigeschaltet werden.
Interessierte Nutzer können die Geräte direkt über den Apple Online Store, die Apple-Store-App sowie kurze Zeit später auch über den offiziellen Apple-Shop bei Amazon ordern. Noch mehr als in den vergangenen Jahren dürfte heute mit einem hohen Andrang zu rechnen sein, sodass die Liefertermine im Laufe des Tages schnell nach hinten rutschen werden. Derzeit gibt Apple den 19. September als ersten Auslieferungstag an.
Das aktuelle Stimmungsbild: Gut 70 Prozent unserer Leser planen ein neues iPhone zu kaufen. Im letzten Jahr lag dieser Wert noch bei 57 Prozent.
Amazon mit eigenen Kontingenten
Amazon bleibt für viele Interessierte eine beliebte Alternative, da der Versandhändler in der Vergangenheit auch dann noch pünktlich liefern konnte, wenn Apple selbst bereits längere Lieferzeiten meldete. Bestellungen über Amazon sind zudem für Besitzer einer Amazon-Kreditkarte oder Geschäftskunden interessant, da hier zusätzliche Zahlungsoptionen und Sicherheitsmechanismen wie Einmalcodes bei der Zustellung angeboten werden.
Angebote der Netzbetreiber
Neben Apple und Amazon nehmen auch die großen Netzbetreiber ab 14 Uhr Vorbestellungen entgegen. O2 wirbt mit einer Lieferung ab dem 19. September und hebt die schnelle Verfügbarkeit für Neukunden hervor.
Vodafone kombiniert den Verkaufsstart der iPhone-17-Reihe mit verschiedenen Tarifoptionen und Zusatzvorteilen. Bestandskunden mit Internet- oder Festnetzanschluss erhalten zusätzlich 10 Euro Rabatt pro Monat sowie mehr Datenvolumen. Im Tarif GigaMobil M gibt es beispielsweise das iPhone 17 mit 256 GB Speicher für einmalig 1 Euro und 64,99 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 36 Monaten.
Ergänzend bietet Vodafone sein „5 Jahres-Versprechen“ an, das eine verlängerte Garantie sowie einen kostenlosen Akku-Tausch bei sinkender Batteriekapazität umfasst.
Auch die Telekom stellt ihre Angebote zum Verkaufsstart bereit. Über die Magenta-App konnten Bestandskunden ihre Verträge bereits am Vormittag verlängern, während auf den Online-Seiten des Bonner Netzbetreibers eine spezielle Landingpage den Verkaufsstart begleitet.
Auslieferung ab kommendem Freitag
Apple nennt für die neuen Modelle aktuell den 19. September als Termin für die ersten Auslieferungen. Erfahrungsgemäß kann sich dieser je nach Nachfrage verschieben. Wer früh bestellt, hat die größten Chancen, sein Gerät bereits am kommenden Freitag in den Händen zu halten.
Bei der Telekom konnte ich schon vor 30 min das iPhone 17 bestellen ;) am Telefon ( Geschäftskunde ) ohne Probleme geklappt
+1 für private Kunden
Auch heute Früh schon um 8 Uhr. Mit freundlichen Telekommitarbeitern in der Hotline. Sehr angenehm und ohne Hektik!
Ging tatsächlich auch bei mir schon um 9:00 Uhr im Telekom Shop ganz entspannt.
bei mir ebenfalls 7:30 bestellt .. ging ganz bequem
Muss man dann zwingend ein neuen Telekom Vertrag nehmen ? Ich habe kein Bock auf neue Konditionen.. zahle da immer noch 19,99 für Magenta YOUNG S mit 48GB den ich vor über zehn Jahren abgeschlossen habe :D
Welche Farbe?
Konnte meins schon vor 15min bestellen ;)
Aber danke für den Hinweis.
Gruß
derMitch
O2 schon vor 30 min erledigt in der App . Purer Zufall als ich eigentlich was anderes schauen wollte. Musste nicht sein, da ich aber eine Vertragsverlängerung sowieso hatte.Freut mich trotzdem
Amazon geht noch nicht
Über das Business Service Portal der Telekom konnte ich heute Morgen gegen 10:00 Uhr schon bestellen. Hoffe, die Bestellungen werden anhand des Eingangs abgearbeitet. ;D
Bei der Telekom GK via BSP heute morgen bestellt..
14:03 Uhr und bei mir ist der Online Store immer noch zu ;)
Update: Bestellung ist durch mit Lieferung zum kommenden Freitag (iPhone 17).
Direkt bei Apple werde ich nur gefragt, ob ich aufgeregt bin. Sie seien auch aufgeregt. Mehr passiert da leider nicht :(
Du bist nicht aufgeregt genug!
Na dadurch bist du ja aufgeregt, nicht alleine vermutlich.
Da steht auch, dass du auf der Seite bleiben sollst.
You are exciting wrong!
Bei mir auch noch geschlossen.
Amazon sucht noch das Kontingent :)))
Direkt um 14 Uhr via Apple Store App bestellt. Dank „Vorbestellung“ wirklich super easy dieses Jahr, und dank netto direkt mit 20% Rabatt :)
Wie mit Netto?
Steuer absetzen natürlich.. mache ich auch so ;)
Über die app konnte ich heute so früh wie noch nie um 14.01 Uhr bestellen.
Ich freu mich!
App iphone passierts, app ipad funktioniert komischerweise schon, auf dem mac ist auch immer noch warten angesagt…
In Deutschland?
Amazon noch Nix
Problemlos per App bestellt! Vorbereitung zahlt sich aus ! :) Lieferung 19.09. :D
Iphone Air bestellt: 256 GB in schwarz
Via Iphone (Mobilnetz) – Ipad (WLAN) ist der Shop immer noch nicht offen
Ging bei mir gut durch. Was mich aber wundert, ich habe gestern schon alles vorbereitet inkl. Kreditkarten Infos, CCV und Handynummer. Es gab auch eine Bankfreigabe. Jetzt beim Bestellen musste ich die CCV und Handynummer erneut angeben.
Hat eben via Apple Store App funktioniert. Tolles Feature mit der Vorbestellen Funktion. Dachte erst, es funktioniert nicht aber ging super.
Über die App auf dem iPad ging es 14:03 Uhr. Beim iPhone immer noch der Wartebildschirm…
Bei mir genau umgekehrt
Direkt kurz nach 14 Uhr über die Apple Store App bestellt. Lieferung 19.09. 17 Pro Max 256gb Silber.
Bereits um 14:04 sind die Lieferzeiten schon auf den 29.09 gesprungen.
14:02 Uhr bestellt über App. Lieferung 19.09. 17Pro Blau 512GB
14:05 ging die Bestellung über die Apple Store App bei mir los. Sofort bestellt und 24.09. als frühester Liefertermin angezeigt bekommen…
Amazon hat um 14 Uhr die iPhone freigeschaltet, fast alle Modelle erscheinen jedoch als „nicht verfügbar.“
Ich hoffe, die werden nach und nach ins System eingepflegt.
Update: Kurz drauf konnte ich bestellen. Derzeit (14:33) sind alle Modelle zu bestellen.
Super, eben erst online gegangen, schon 24.-29.09. Danke Apple.
Das orange scheint gefragt zu sein….
Bei mir das Gleiche! :/
Ich hoffe mal, dass sich das Datum eventuell noch nach vorne verschiebt.
Ansonsten bin ich vermutlich eingeschnappt, wenn meine Frau ihr Neues am Freitag bekommt und ich ne Woche länger warten muss. Nach 4 Jahren und Akku bei 80% wurde es Zeit. :D
Bei Amazon nix verfügbar in Sachen iPhone Pro. :/
Krass – um 14:08 das silberne Pro mit 256GB schon nicht mehr zum 19. lieferbar, die anderen Farben schon. Dachte, dass blau und orange so beliebt sind…
Vllt haben sie weniger silberne Geräte vorproduziert, weil sie auch eher blaue und Orange Bestellungen erwarten.
Puh, genau davor hatte ich Angst, aber hab diesmal Glück gehabt.
Versuchs mal mit Abholung im Store.
Gerade über Amazon geklappt Orange 265gb :-D
Hat bis 14:08 gedauert bis ich bestellen konnte, iPhone 17Pro orange 256gb
Hoffe, dass Amazon noch online geht mit den iPhones.
Jemand Erfahrungen mit Amazon, 17 Pro Max nicht verfügbar..
Das Air in schwarz mit 256 GB konnte problemlos bestellt werden, Abholung am 19. September um 8:00 Uhr im Apple Store Hamburg. Wahrscheinlich wollen das Air nicht viele, mir sind die Einschränkungen der Kamera, Lautsprecher etc. völlig egal, Hauptsache nicht mehr so ein Schwergewicht in der Hosentasche.
Orange und Silber beim Pro sind egal in welcher Speichergröße nicht mehr zum 19. lieferbar.
Nur noch blau.
Zum abholen ist alles zum 19. noch verfügbar.
Ist es nicht .
Das Pro in blau ist zum 19. noch drin. Das Pro Max nicht.
Ich meinte die orangen.
Bei congstar noch nicht freigeschaltet
iPhone 17 Pro 512GB in Tiefblau. Lieferung am 19. Alles gut. Aber schon spannend, dass ich via App schneller über den Mobilfunk bestellen konnte als übers WLAN. :-)
Das hängt wohl weniger mit Mobilfunk/WLan zusammen als mehr damit das Apple anscheinend nur Schwungweise Geräte in den Store gelassen hat.
Hatte Firefox und Safari am Mac und den Apple Store übers iPhone offen. Konnte um 14:10 Uhr übers iPhone bestellen. Safari war etwa eine Minute später am Start. Firefox geht jetzt (14:15 Uhr) immer noch nicht.
So schnell waren die Pro iPhones noch nie zum Start vergriffen.
Entweder wollen es alle haben oder Apple hat viel wenige produziert zum Start.
14:11 Uhr iPhone 17 Pro Max 512 GB blau.
Die Lieferung nach Hause war für den 19. schon nicht mehr möglich, daher habe ich die Abholung im Apple Store gebucht.
Ewig gedauert heute… via App, silber, 256 -> 29.09. – 08.10.
Glaube, alles vorher als Vorbestellung einzugeben war nen Fehler :-(
14:03 direkt bei Apple bestellt. Lass mich überraschen wann es kommt
Gerade bestellt kommt am 19.9.
Ich musste – sehr aufgeregt – bis ca. 14:10 warten, bis ich dran war, dann ging es ruckzuck, und es soll am 19.09. geliefert werden.
Jetzt wurde aktualisiert. Ankunft 19.9. Freu mich!
Ich bin zu blöd. Wie findet man das Lieferdatum nach Bestellung ?
Na unter deinen Bestellungen in der Apple Store App
Schon sehr interessant Eure ganz unterschiedlichen Erfahrungsberichte. Ich hab das erste mal auf diese Weise und direkt bei Verkaufsstart bestellt.
Bei mir ging es überraschender Weise auch direkt um 14:00 Uhr über die App. Bei meiner Frau ging es selbst um 14:05 Uhr noch nicht, sonst war es immer anders herum. Die Webseite war erst 30 Minuten später verfügbar.
Bei Apple bestellt, Pro Max 29.09.-07.10. na mal schauen.
14uhr über o2 bestellt. Lieferdatum steht bis jetzt noch 19.09