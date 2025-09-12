iPhone 17 und iPhone Air: Vorbestellungen sind angelaufen

Pünktlich um 14 Uhr deutscher Zeit fällt heute der Startschuss für den Vorverkauf der neuen iPhone-17-Modelle. Apple selbst bereitet seinen Online Store bereits seit dem frühen Vormittag mit einer Vorschaltseite vor, bevor die Bestellungen in wenigen Minuten freigeschaltet werden.

Interessierte Nutzer können die Geräte direkt über den Apple Online Store, die Apple-Store-App sowie kurze Zeit später auch über den offiziellen Apple-Shop bei Amazon ordern. Noch mehr als in den vergangenen Jahren dürfte heute mit einem hohen Andrang zu rechnen sein, sodass die Liefertermine im Laufe des Tages schnell nach hinten rutschen werden. Derzeit gibt Apple den 19. September als ersten Auslieferungstag an.

Das aktuelle Stimmungsbild: Gut 70 Prozent unserer Leser planen ein neues iPhone zu kaufen. Im letzten Jahr lag dieser Wert noch bei 57 Prozent.

Amazon mit eigenen Kontingenten

Amazon bleibt für viele Interessierte eine beliebte Alternative, da der Versandhändler in der Vergangenheit auch dann noch pünktlich liefern konnte, wenn Apple selbst bereits längere Lieferzeiten meldete. Bestellungen über Amazon sind zudem für Besitzer einer Amazon-Kreditkarte oder Geschäftskunden interessant, da hier zusätzliche Zahlungsoptionen und Sicherheitsmechanismen wie Einmalcodes bei der Zustellung angeboten werden.

Angebote der Netzbetreiber

Neben Apple und Amazon nehmen auch die großen Netzbetreiber ab 14 Uhr Vorbestellungen entgegen. O2 wirbt mit einer Lieferung ab dem 19. September und hebt die schnelle Verfügbarkeit für Neukunden hervor.

Vodafone kombiniert den Verkaufsstart der iPhone-17-Reihe mit verschiedenen Tarifoptionen und Zusatzvorteilen. Bestandskunden mit Internet- oder Festnetzanschluss erhalten zusätzlich 10 Euro Rabatt pro Monat sowie mehr Datenvolumen. Im Tarif GigaMobil M gibt es beispielsweise das iPhone 17 mit 256 GB Speicher für einmalig 1 Euro und 64,99 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 36 Monaten.

Ergänzend bietet Vodafone sein „5 Jahres-Versprechen“ an, das eine verlängerte Garantie sowie einen kostenlosen Akku-Tausch bei sinkender Batteriekapazität umfasst.

Auch die Telekom stellt ihre Angebote zum Verkaufsstart bereit. Über die Magenta-App konnten Bestandskunden ihre Verträge bereits am Vormittag verlängern, während auf den Online-Seiten des Bonner Netzbetreibers eine spezielle Landingpage den Verkaufsstart begleitet.

Auslieferung ab kommendem Freitag

Apple nennt für die neuen Modelle aktuell den 19. September als Termin für die ersten Auslieferungen. Erfahrungsgemäß kann sich dieser je nach Nachfrage verschieben. Wer früh bestellt, hat die größten Chancen, sein Gerät bereits am kommenden Freitag in den Händen zu halten.