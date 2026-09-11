Teurer kaufen, günstiger eintauschen
iPhone-Preise steigen: Apple dreht doppelt an der Schraube
Mit der Vorstellung der neuen iPhone-Generation hat Apple auch bei den weiterhin angebotenen Vorgängermodellen die Preise erhöht. Besonders deutlich zeigt sich dies beim iPhone 16. Dessen einzige verbliebene Variante mit 128 GB kostet jetzt 999 statt zuvor 849 Euro. Das iPhone 17e steigt mit 256 GB von 699 auf 849 Euro, mit 512 GB werden 1.099 statt 949 Euro fällig.
Auch die übrigen Modelle ziehen an. Das iPhone 17 kostet mit 256 GB nun 1.099 statt 949 Euro, die 512-GB-Version steigt von 1.199 auf 1.349 Euro. Beim iPhone Air erhöht Apple die Preise je nach Speicher um 100 bis 350 Euro. Die Variante mit 1 TB kostet jetzt 2.049 statt zuvor 1.699 Euro.
Damit setzt Apple fort, was sich bereits im Juni bei Macs, iPads Apple TV und Co. abgezeichnet hatte. Damals waren iPhone und Apple Watch noch von den Preiserhöhungen ausgenommen.
Nach Apples Preiserhöhung: Das sind die aktuellen iPhone-Preis
Ein Vergleich mit den inzwischen aus dem Verkauf genommenen Vorgängern zeigt dasselbe Bild. Das iPhone 17 Pro startete mit 256 GB bei 1.299 Euro, beim iPhone 18 Pro sind es 1.449 Euro. Bei 512 GB steigt der Vergleichspreis von 1.549 auf 1.699 Euro, bei 1 TB von 1.799 auf 2.199 Euro.
Beim Pro Max beträgt der Aufschlag ebenfalls mindestens 150 Euro. Die 256-GB-Version steigt von 1.449 auf 1.599 Euro, 512 GB von 1.699 auf 1.849 Euro. Mit 1 TB werden 2.349 statt 1.949 Euro fällig. Die neue 2-TB-Version kostet 3.099 Euro. Das iPhone Duo startet bei 2.299 Euro und erreicht mit 2 TB einen Preis von 3.799 Euro.
Darf es etwas mehr sein? So viel kosten die Speicher-Upgrades
Trade-In-Werte gleichzeitig reduziert
Auf der anderen Seite der Rechnung zahlt Apple für viele gebrauchte iPhones weniger. Für ein iPhone 16 Pro Max gibt es beim Trade-In maximal 700 statt bislang 795 Euro, beim iPhone 16 Pro sinkt der Höchstwert von 720 auf 660 Euro. Das reguläre iPhone 16 fällt von 525 auf 460 Euro.
Apple hat die Trade-In-Werte für viele Modelle reduziert
Noch größer ist die Differenz beim iPhone 15 Pro Max, dessen maximaler Eintauschwert von 610 auf 505 Euro sinkt. Beim iPhone 15 Plus sind es nur noch bis zu 345 statt 455 Euro. Neu aufgenommen wurden die 17er-Modelle: Für ein iPhone 17 Pro Max nennt Apple maximal 1.020 Euro, für das iPhone 17 Pro bis zu 860 Euro.
Zustand, Alter und Konfiguration entscheiden weiterhin darüber, welcher Betrag tatsächlich gutgeschrieben wird.
Keine schöne Entwicklung. Jetzt waren wir einmal in einem angenehmen Preisrahmen und es ist schon wieder überholt. Oh man!
Angenehmer Preisrahmen?! Die waren vorher schon sau teuer!
Das iPhone 17e war tatsächlich von Preis Leistung ok. Ja ok kein 120 Hz Display, keine Dynamic Island aber insgesamt ein Solides Handy. Schade.
+1
So sieht es aus!
Eigentlich bester Zeitpunkt den Firmen den stickefinger zu zeigen und nichts zu kaufen!
Man hat doch beim iPhone Air gesehen wie die Preise runter gegangen sind, weil es keiner gekauft hat zum UVP.
Speicherkosten explodieren halt. Und davon sind Mobiltelefone halt nicht ausgenommen
Genau, und wer sich das nicht leisten will, der kauft halt keins. Wo ist das Problem?
leider habe ich mich über Jahre abhängig gemacht – wird wohl dauern eine Alternative zu finden – aber ich werde sie finden – ich muss nicht immer und überall jede Preispolitik unterstützen – ich habe fertig, Danke
Die ist aber schon klar, dass der Hauptbringer für die Preise, die RAM Preise sind? Auch Apple erhöht die Preise nicht zum reinen Vergnügen. Denn auch Apple hat Konkurrenz.
Das stimmt so nicht. Das Samsung Fold 8 zum Beispiel, fast baugleich mit dem iPhone, kostet 900€ weniger.
Also bei mir ist die Differenz von 1.999,- zu 2.299,- genau 300,-.
Ich hab echt keine Ahnung, wie Du da auf 800 kommst…?
*900
Bei schon produzierten Geräte gibt es keine Erhöhung für den Hersteller! Das ist einfach nur mehr Marge für Apple!
? – Das Fold 8 kostet bei Samsung 1999€ das iPhone Duo kostet 2299€. Ich sehe da keine 900€ unterschied.
Das Argument zieht nicht mehr, wenn man mal die immer größer werdenden Preise zur Konkurrenz anschaut!
Das sieht doch bei Samsung und anderen auch nicht anders aus. Ist ja nicht so, dass nur Apple die hohen Chip-Preise zahlen muss.
Also bleibst Du erstmal dabei, überlegst noch ein bisschen, meckerst noch ein bisschen, und dann schauen wir mal weiter. OK, klingt nach einem guten Plan.
Zum Tradein: wer das macht, den interessiert das Geld doch eh nicht… mit ein ganz klein wenig Aufwand, erzielt man deutlich mehr auf Kleinanzeigen:-)
Ganz genau, selbst bei Rebuy gibt es deutlich mehr.
Ich hatte gehofft dieses Jahr um Kleinanzeigen herum zu kommen, aber bei zwei iPhones sind es schnell mehrere hundert Euro, die lasse ich nicht einfach liegen…
So groß sind die Unterschiede auch nicht, Rebuy 750€, Apple Trade in 725€. Für ein 17Pro.
Der unterschied ist nicht immer generell groß
Bei einer Apple Watch lohnt Trade in teilweise mehr, da man ladepuck und Armband behalten kann, das wiegt den Wert auf.
iPhone sind meist mehr zu erzielen, aber der Aufwand und die nervigen Nachrichten sind nicht zu unterschätzen
Egal wie groß der Betrag auch sein sollte den ich als „Gewinn“ einstreichen kann; nein danke
Was zahlst du mir denn für eine ultra1. Apple gibt mir 195 Euro. Die Ultra 1 ist bei Kleinanzeigen unverkäuflich
Die spinnen langsam… gibt aber leider wohl genügend Leute, die bereit sind, diese Preise für ein Smartphone zu zahlen.
War es früher nicht auch so, dass mit jeder neuen Generation die Eintauschpreise gesunken sind?
Gut wer so ein „altes“ iPhone bei Apple kauft ist eh komisch.
War es nicht immer so, dass die Eintausch Preise fallen, wenn eine neue Generation erscheint?
Also bekommt man, wenn man ein 17 Pro/Max heute einzahlt, mehr Geld, als das damals beim 16 Pro/Max der Fall war.
Das ist doch schon mal etwas positives.
Es werden leider alle teurer. Deshalb bei Apple bleiben und warten, bis sich die Preise wieder normalisieren.
Es ist für mich nicht nur die Preisentwicklung sondern auch die Gewichtsentwicklung. Irgendwann ist eben Schluss. Mein 17 Pro Max fand ich schon zum 15 Pro Max grenzwertig. Jetzt ist das 18 Pro Max noch schwerer und für das Duo braucht man einen Rucksack.
Zum Glück werden sie bald auf die „Idee“ kommen, ein Mini – iPhone raus zu bringen :)
Alles verläuft in Zyklen.
Preispolitik ist ein Witz. Ja, es haben sich die Preise für Speicher, etc. entwickelt, aber der Umrechnungskurs von Dollar zu Euro, auch mit Berücksichtigung der Steuern ist eigentlich eine Frechheit!
Ein Wort: Refurbished
Wer heute noch sein iPhone zur UVP bei Apple kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Absolut!
Bereits im Dezember kann man die aktuellen Modelle teilweise 200-300 Euro günstiger kaufen.
Würd ich auch immer wieder so machen.
Und mit ein bisschen Recherche und Geduld findet man meist ein Gerät neu und ovp zu einem Preis, für das man es anderswo refurbished bekommt bzw. ist die Preisdifferenz manchmal so gering, dass es unerheblich ist, doch ein Neugerät zu erwerben.
Kann dir nur zustimmen. Ich mache das auch schon länger bei AW, Rechnern, Pedelecs und da wo es aus meiner Sicht Sinn macht.
absolut richtig – gebe dir voll recht !
für normalverdiener ist das nicht mehr zu leisten !! klappe zu affe tod !!
Wieso? Wir sprechen hier um 1500 bis 2000 EUR, die jucken mich nicht, also warum darf ich nicht neu kaufen?
Blödsinn!
Es kommt aufs persönliche Gesamtbudget an, so was kann eben auch nur Peanuts sein.
Stimmt schon, aber ohne den Verkauf von Neugeräten würde der Markt für gebrauchte Geräte austrocknen, der lebt davon.
Dadurch sind neue iPhone-Modelle noch unattraktiver als eh schon geworden.
Das 18er hat fast keine nennenswerten Neuerungen und wird dennoch teurer gemacht. Lächerlich.
Ausgehend vom vorherigen Modell isr das doch eigentlich fast immer so. Wenn man heute noch ein 15, 14 oder älter hat ist der Sprung dagegen riesig. Alles eine Frage der Perspektive. Niemand wird gezwungen jedes Jahr ein neues Gerät zu kaufen. Im Gegenteil. Es ist sogar in jeder Hinsicht sinnvoll es nicht zu tun.
Apple bedienst sich an den Fans
Bin „iP 16 Pro Max“ Nutzer, komme mit 256GB eigentlich nicht mehr aus, aber beim 18 Pro Max mit 512 GB und den verlangten 1.849,- EUR bin ich auch raus.
An die Kommentare hier: Die Preise gehen nicht nach oben weil Apple da extrem Lust drauf hat, hier knallt halt die Ram-Krise rein. Erinnert sich denn keiner mehr dran dass das iPhone 14 Pro Max 2022 auch für 1579€ an den Start ging mit 256GB. Das 18 Pro Max kostet 20€ mehr und beim 15 Pro Max waren die Preise wieder normal, das kann auch ein Samsung nicht verhindern oder „besser“ machen.
Danke für diese korrekte Erinnerung. Dann sollten wir nicht erneut den Fehler machen, damals hatte der Preis eigentlich wenig Auswirkung auf die hohe Nachfrage, die Leuten kauften trotzdem. Dieses Mal gibt es aber auch keine AI von Apple in der EU. Da denken hoffentlich ein paar mehr Leute über ihre Rolle beim Marktgeschehen nach. Es gibt auch ein Leben ohne das neueste iPhone. Ich bleibe beim 15PM.
Europa ist der zweitwichtigste Absatzmarkt für Apple.
Die alten Geräte sind aber schon fertig produziert und die Hardware ist schon zu günstigeren Preise bezahlt. Es ist reine Margenoptimierung, oder einfach, Abzocke.
Dann lass die mal an der Preisschraube drehen, zum Glück muss ich die überzogenen Preise nicht bezahlen bzw. die Geräte kaufen.
Ist doch ganz einfach: zwei Gründe, kein neues iPhone zu kaufen. Der Preis und AI nicht für Europa. Mein 15PM ist noch für Jahre gut genug. Und nachhaltig ist das auch.
Wollte eigentlich mein iPhone 16 eintauschen, 525€ fand ich fair.
Gestern habe ich dann festgestellt, das Apple nur noch 460€ dafür bietet. Da habe ich die geplante Bestellung dann innerlich storniert. Jetzt behalte ich mein 16er einfach.
Verkaufe es doch einfach privat für 600€…
Bei 1TB 400€ mehr?! Wow, das ist heftig. Dann ziehen die Preise bei anderen Anbieter sicher nach.
apple will nicht mehr die normalverdiener punkt.
ich bin raus !!
Apple ist eine Aktiengesellschaft. Sehr schwierig, den Aktionären zu erklären, warum man plötzlich ohne Not (stark sinkende Verkäufe) von der Gewinnmaximierung absehen sollte.
Selbst mit offenen Augen gibt es da deutsche Auto Hersteller die es in den Abgrund zieht deshalb.
Da gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. Deutsche KFZ-Hersteller lassen ihre Autos bisher nicht in China bauen und haben daher erhebliche Kosten im Vergleich zu BYD & Co.. Apple ist da weniger zimperlich.
Zum allerersten mal, seitdem ich mit Apple Produkten arbeite, denke ich ernsthaft darüber nach, beim Smartphone zu wechseln, da ich diese Preise, und vor allem auch deren Entwicklung und Begründungen dafür, ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Es hat einen extrem miesen Beigeschmack, und für mich ist das so offensichtlich, dass Apple aktuell wohl der Meinung ist, sie könnten sich alles erlauben, oder aber …….. lasst uns mal probieren, wie weit wir gehen können. Und wenn ich mir anschaue, wieviele in den Kommentaren beim Duo für schlappe 2,3k €, also 2300,00 € schlicht und zackig schreiben „gekauft“, dann wundere ich mich auch nicht mehr darüber, dass Apple so dreist die Preise anzieht. Die denken dann wohl eher, …….. Mist, dann hätten wir auch 2,4k € machen können …….. usw. …………. ! Absolute Unverschämtheit finde ich den Mac Mini M6 in der Basis Version, dessen Preis leider richtig Wucher geworden ist! – Nur meine Meinung, jeder darf ne andere haben!
Was auch nervig und unverschämt ist, dass der Eintauschwert unabhängig von der Speichergröße ist.
Ich bin meinem Geld jetzt nicht so wahnsinnig böse und bin inzwischen nur noch alle. 3-4 Jahre dabei, weil die Neuerungen doch eher marginal sind. Die Handys gehen dann in der Familie weiter. Das ist nachhaltiger und man hat jedes Jahr einen schönen Betrag, den man sinnvoller ausgeben kann für Ärzte ohne Grenzen, Terre des Hommes, Kindernothilfe u.ä.
Ich glaube, die Zeit ist echt reif, öfter mal in anderen Wertvorstellungen zu denken.
Ja, ich weiß, ich ändere nicht viel, aber es tut mir gut.
Coole Einstellung! :)
+1
Toll die Teile können sie behalten, Ultra 4 mit 50 Stunden Akku ist ein Witz, Es gibt jede Menge Smartwatch die können eine Woche und mehr.
Ich hoffe, Google wird mit den zukünftigen Googlebooks und Aluminium OS incl. der hohen KI-Integration Apple insgesamt Dampf machen.
Gierig-frech.
Die Neupreise zu erhöhen – na ja… 150€ pauschal… hm
Aber die Gebrauchtpreise senken? Wieso – wird der wertvolle RAM dadrin weniger wert?
Apple – Not funny.
Die Erhöhung aufgrund der Speicherkriese kann ich verstehen.
Die unverschämte Dollar in Euro Umrechnung nicht. Der Euro ist bei knapp 1.16, was fast die Mwst auffängt und somit nah am Dollar Preis ohne Tax sein sollte. Hier dann nochmal draufschlagen, zu den ohnehin gestiegenen Preisen finde ich frech.