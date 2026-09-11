iPhone-Preise steigen: Apple dreht doppelt an der Schraube

Mit der Vorstellung der neuen iPhone-Generation hat Apple auch bei den weiterhin angebotenen Vorgängermodellen die Preise erhöht. Besonders deutlich zeigt sich dies beim iPhone 16. Dessen einzige verbliebene Variante mit 128 GB kostet jetzt 999 statt zuvor 849 Euro. Das iPhone 17e steigt mit 256 GB von 699 auf 849 Euro, mit 512 GB werden 1.099 statt 949 Euro fällig.

Auch die übrigen Modelle ziehen an. Das iPhone 17 kostet mit 256 GB nun 1.099 statt 949 Euro, die 512-GB-Version steigt von 1.199 auf 1.349 Euro. Beim iPhone Air erhöht Apple die Preise je nach Speicher um 100 bis 350 Euro. Die Variante mit 1 TB kostet jetzt 2.049 statt zuvor 1.699 Euro.

Damit setzt Apple fort, was sich bereits im Juni bei Macs, iPads Apple TV und Co. abgezeichnet hatte. Damals waren iPhone und Apple Watch noch von den Preiserhöhungen ausgenommen.

Nach Apples Preiserhöhung: Das sind die aktuellen iPhone-Preis

Ein Vergleich mit den inzwischen aus dem Verkauf genommenen Vorgängern zeigt dasselbe Bild. Das iPhone 17 Pro startete mit 256 GB bei 1.299 Euro, beim iPhone 18 Pro sind es 1.449 Euro. Bei 512 GB steigt der Vergleichspreis von 1.549 auf 1.699 Euro, bei 1 TB von 1.799 auf 2.199 Euro.

Beim Pro Max beträgt der Aufschlag ebenfalls mindestens 150 Euro. Die 256-GB-Version steigt von 1.449 auf 1.599 Euro, 512 GB von 1.699 auf 1.849 Euro. Mit 1 TB werden 2.349 statt 1.949 Euro fällig. Die neue 2-TB-Version kostet 3.099 Euro. Das iPhone Duo startet bei 2.299 Euro und erreicht mit 2 TB einen Preis von 3.799 Euro.

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Trade-In-Werte gleichzeitig reduziert

Auf der anderen Seite der Rechnung zahlt Apple für viele gebrauchte iPhones weniger. Für ein iPhone 16 Pro Max gibt es beim Trade-In maximal 700 statt bislang 795 Euro, beim iPhone 16 Pro sinkt der Höchstwert von 720 auf 660 Euro. Das reguläre iPhone 16 fällt von 525 auf 460 Euro.

Apple hat die Trade-In-Werte für viele Modelle reduziert

Noch größer ist die Differenz beim iPhone 15 Pro Max, dessen maximaler Eintauschwert von 610 auf 505 Euro sinkt. Beim iPhone 15 Plus sind es nur noch bis zu 345 statt 455 Euro. Neu aufgenommen wurden die 17er-Modelle: Für ein iPhone 17 Pro Max nennt Apple maximal 1.020 Euro, für das iPhone 17 Pro bis zu 860 Euro.

Zustand, Alter und Konfiguration entscheiden weiterhin darüber, welcher Betrag tatsächlich gutgeschrieben wird.