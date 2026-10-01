Warten könnte sich auszahlen
iPhone 18 Pro: Preise könnten um bis zu 19 Prozent fallen
Apple hat die Preise der neuen iPhone-Pro-Modelle angehoben. Wer nicht direkt in den ersten Wochen der Verfügbarkeit zugreift, könnte laut einer Prognose von idealo in den kommenden danach deutlich weniger zahlen. Die Preisvergleichsplattform erwartet für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max innerhalb des ersten Jahres Abschläge von bis zu 19 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.
Als Ausgangspunkt dienen die bestätigten Apple-Preise. Das iPhone 18 Pro mit 256 GB kostet 1.449 Euro, das iPhone 18 Pro Max mit gleicher Speicherausstattung 1.599 Euro. Wie berichtet setzte Apple die jüngste Preisrunde bei den iPhones damit auch bei den Pro-Modellen um.
Nach 5 Monaten bei rund 1.240 Euro
Beim iPhone 18 Pro erwartet idealo zunächst nur wenig Bewegung. Im ersten Monat soll der Preis demnach um rund 29 Euro beziehungsweise 2 Prozent sinken. Nach fünf Monaten rechnet die Plattform mit etwa 1.240 Euro. Das entspräche einem Abschlag von rund 14 Prozent auf Apples UVP.
Danach soll der Preis zwischenzeitlich leicht anziehen, bevor er erneut fällt. Den vorläufig niedrigsten Wert sieht die Prognose nach elf Monaten bei rund 1.184 Euro. Gegenüber dem Startpreis wären das 265 Euro beziehungsweise 18 Prozent weniger. Grundlage der Berechnung sind die Preisverläufe der Vorgänger aus der iPhone-16- und iPhone-17-Reihe, jeweils in der beliebtesten Farbe und mit der kleinsten Speicherausstattung.
Pro Max könnte früher stärker nachgeben
Beim iPhone 18 Pro Max geht idealo zunächst von kaum veränderten Preisen aus. Nach zwei Monaten hält die Plattform 9 Prozent Ersparnis für möglich. Nach fünf Monaten sollen es rund 14 Prozent beziehungsweise 229 Euro sein.
Den vorläufigen Tiefpunkt setzt idealo nach neun Monaten an. Dann könnte das iPhone 18 Pro Max bei rund 1.288 Euro liegen und damit 311 Euro oder 19 Prozent unter Apples UVP. Die Preisvergleichsplattform weist allerdings darauf hin, dass die tatsächliche Entwicklung von der Prognose abweichen kann. Für das ebenfalls vorgestellte iPhone Duo gibt es keine entsprechende Vorschau.
Leider wird das wie oft, nur für die Basis 256GB Variante gelten. Hatte lange das iPhone 17 Pro mit 512gb in Beobachtung. Das war im letzten Jahr sehr stabil. Selbes gilt auch immer für die 1-2 Stufen höher bei iPad und MacBook.
Wem die Basis Variante reicht, kann sehr oft sparen ein paar Wochen bis Monate nach Release. Die höheren Ausstattungsvarianten sind leider stabiler im Preis.
Bei As good as new gab es ab und zu sehr gute Angebote für neu verpackte Geräte.
Ich muss sagen, ich hatte vorher auch immer die größeren Speichervarianten. Dieses Mal habe ich mich aber bewusst für einen iCloud-Plan entschieden. Dadurch brauche ich auf dem iPhone selbst nicht mehr ganz so viel Speicher, weil die meisten Daten ohnehin Fotos und Videos sind, die in der Cloud ausgelagert werden. Auch die Wiederherstellung funktioniert damit natürlich wunderbar.
Für die 2 TB, die wir als Familie nutzen, zahle ich etwa 10 € im Monat. Für mich ist das einfach das bessere Verhältnis: deutlich mehr Leistung und Flexibilität für relativ wenig Geld, statt beim iPhone direkt mehrere hundert Euro für zusätzlichen Speicher auszugeben.
Fotos und Videos lassen sich auch auf nen USB Stick speichern…
Das klingt sehr komfortabel
@Duedo Ein USB Stick ist kein Sicherungsmedium :)
Und warte ich zwei Jahre sind es 30%. Was soll mir das sagen? Bis dahin gibt es schon zwei weitere Generationen, normal das die Preise dann fallen.
Muss jeder selbst wissen, ob er so lange warten will. Und bei Telekom und Co. bleibt bestimmt der UVP Preis.
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Vollkommene Zustimmung, relativ sinnfrei diese Debatte nach 9 Monaten so und so viel % gespart. Da steht immer schon das neuere Modell vor der Türe…
idealo scheint die azyklische Preisentwicklung der Speicherpreise nicht einkalkuliert zu haben. Wenn ich die Medienberichte richtig verstanden habe, haben die Apple-Lieferanten weitere massive Preiserhöhungen für 2027 durchgesetzt. Daher halte ich diese Prognose rein basierend auf Vorjahreswerten für unwahrscheinlich zutreffend, zumal die meisten Mitbewerber ja ebenfalls betroffen sein werden. Selbst innerhalb des Samsung-Konzerns dürften die inneren Verrechnungspreise zwischen der Speicher- und Mobilgerätesparte steigen.
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Und du bedenkst nicht das sich viele Leute vielleicht aufgrund der Preise kein neues iPhone kaufen.
Das könnte vielleicht Apple/ die Händler dazu zwingen runter zu gehen von den Preisen.
Sieh das iPhone Air, das wollte „keiner“ haben!!
1.199 -> 899€ = 300 € weniger.
Ich glaube Apple wird bei uns spüren das sich 1.450€ nicht so gut verkaufen.
Die hohen Preise sind das eine, die Funktionseinschränkungen für Europa das andere und das Jubiläumsgerät 2027 das nächste. Also wer da nicht wartet hat einfach zu viel Geld
Das mit Europa und Siri AI soll sich aktuell klären,ist nur ne Frage der Zeit
Genau, und sollte es dann im Sommer 27 geklärt sein, braucht man auch kein 18 Pro mehr zu holen ;)
Wie lange Dinge sich bei Apple ziehen können weiß man ja mittlerweile, seit wann warten wir hier noch mal auf Apple Pay Cash, mal so am Beispiel genannt.
Und die EU ist auch eher ne Schnecke als nen Gepard
und was soll das Jubiläumsmodell an Mehrwert ausser reinen Spekualtionen genau bieten ? Was haben die Funktionseinschränkungen mit der Geräteversion genau zu tun ? Wo steht, dass die beim nächsten Gerät nicht mehr sind ? Zumal es die Software und nicht die Harware betrifft. Verstehe den Kommentar nicht
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Prinzipiell warte ich immer 10 Jahre dann spare ich 90%
Prinzipiell kaufe ich inzwischen ein refurbishedes Gerät und spare um die 40-50%
Sehe ich genauso.
Wo bekommt man denn ein refurbished Gerät mit 40-50% Rabatt, wenn ich fragen darf? Refurbished heißt hier wohl „gebraucht mit deutlichen Gebrauchsspuren“!?
Moin. Ich hab mir Ende letzten Jahres ein iPhone 16pro mit 512GB bei Back Market geholt. Mit „sehr gut“ als Variante war es vom Aussehen her wie neu, Akku hatte 300 Zyklen (93%) weg, langt aber voll für den Tag, kam €889 – hab mein altes 13pro mit in Zahlung gegeben und hab dafür noch €390 verrechnet bekommen. Also für ~€500 nen Jahr altes iPhone find ich nicht schlecht…
Schönen Tag allen…!
Ich habe vor Jahren mal ein iPhone bei Swappie gekauft, nach 2 Monaten musste der Akku getauscht werden. Der Kollege bei Mediamarkt meinte das in dem Gerät fast kein original Teil mehr ist
@Magoly
Nicht kaufen spart sogar 100% :P
@reDDevil
Es gab die Tage eine News über eine Bande die im Großen Stil alte (meist Samsung) Smartphones als Neuware verkauft haben!
Ich glaube bei den gebrauchten iPhones sollte man genauso vorsichtig sein, dort weiß man auch nicht was für Ersatzteile verbaut wurden.
Das ist so vertrauenswürdig wie der Markt für gebrauchte Autos geworden.
Ich hab immer noch 16 pro, will kein Gerät mehr aus aluminum .
Hoffe dass das 20jahren Gerät wieder Titan ist sonst hol ich mir das 2. duo.
Nix mehr Titan, auch IPhone 30 nix.
Hoffe auch. Seit dem 17er fühlt sich das Pro so billig an…. kein Vergleich zu 15/16
Da ich immer ein Case drum habe ist mir persönlich das vollkommen egal ;-)
Was ein Blödsinn!
Ich warte auf ein Gras grünes IPhone Pro Max. Dann schlage ich zu, koste es, was es wolle.
Für 50.000 verkaufe ich Dir eins ;-)
Dann mal los!
Das merkt man leider auch an den Gebrauchtpreisen. Früher bekam man viel mehr für sein gebrauchtes iPhone. Ein iPhone pro Max ist nach drei Jahren gerade mal noch ein Drittel wert. Ich habe auch den Eindruck, als ob das den Leuten jetzt zu teuer ist. Selbst Leute, die ich kenne, die jedes Jahr das neueste pro Max gekauft haben, verzichten dieses Jahr. Irgendwann ist auch mal gut mit den Preisen. Hinzukommt, dass anscheinend dieses Jahr ein schlechteres Display verbaut wurde. Höhere Preise, bei schlechtere Hardware wird auch nicht funktionieren.
Die Konstellation ist aber auch ungünstig dieses Jahr . Minimale Verbesserungen für die meisten Nutzer , der erhöhte Preis, das Duo und das warten auf die nächste best ever iPhone Generation . Ich warte auf das Air 2 und dann im nächsten Herbst mal sehen was es zum Jubiläum gibt .
wo steht das mit dem Display und was heisst anscheinend
Kann mich dem nur anschließen, habe alle 2 Jahre einen neuen ProMax gekauft, die aktuellen Preise gehen mir aber mittlerweile zu weit, also wird mein 16er wohl noch mindestens ein Jahr halten müssen. Hoffentlich merkt Apple an den Verkaufszahlen, dass sie langsam den Bogen überspannen.
Ich höre den Bogen von Odysseus
Macht den Eindruck,als bekommen die das Ding nicht weg für den Preis. Na wen wundert’s……
Das machst du anhand der Prognose eines Preisvergleichportals fest, welches lediglich über die zukünftige Preisentwicklung spekuliert und dazu die Preisentwicklungen der Vorgängergenerationen als Referenz nutzt?
Ja das ist ja auch nichts Neues „im ersten Jahr“
Das bedeutet ja auch, es kann kurz vor Release des iPhone 19 noch gesenkt werden.
Bisher sind die Preise immer gefallen, aber eher moderat
Habe mir ein neues bei Kleinanzeigen gekauft. Ein sehr netter Herr der über die Telekom eine Vertragsverlängerung hatte. Habe jetzt 100 Euro weniger bezahlt als bei Apple. Komplett neu mit Rechnung.
Bin richtig zufrieden, dieses Mal nicht das neuste IPhone gekauft zu haben. Habe ich noch nie gemacht, aber habe so viel gespart wie noch nie und gefühlt nichts verpasst. Top