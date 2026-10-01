iPhone 18 Pro: Preise könnten um bis zu 19 Prozent fallen

Apple hat die Preise der neuen iPhone-Pro-Modelle angehoben. Wer nicht direkt in den ersten Wochen der Verfügbarkeit zugreift, könnte laut einer Prognose von idealo in den kommenden danach deutlich weniger zahlen. Die Preisvergleichsplattform erwartet für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max innerhalb des ersten Jahres Abschläge von bis zu 19 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Als Ausgangspunkt dienen die bestätigten Apple-Preise. Das iPhone 18 Pro mit 256 GB kostet 1.449 Euro, das iPhone 18 Pro Max mit gleicher Speicherausstattung 1.599 Euro. Wie berichtet setzte Apple die jüngste Preisrunde bei den iPhones damit auch bei den Pro-Modellen um.

Nach 5 Monaten bei rund 1.240 Euro

Beim iPhone 18 Pro erwartet idealo zunächst nur wenig Bewegung. Im ersten Monat soll der Preis demnach um rund 29 Euro beziehungsweise 2 Prozent sinken. Nach fünf Monaten rechnet die Plattform mit etwa 1.240 Euro. Das entspräche einem Abschlag von rund 14 Prozent auf Apples UVP.

Danach soll der Preis zwischenzeitlich leicht anziehen, bevor er erneut fällt. Den vorläufig niedrigsten Wert sieht die Prognose nach elf Monaten bei rund 1.184 Euro. Gegenüber dem Startpreis wären das 265 Euro beziehungsweise 18 Prozent weniger. Grundlage der Berechnung sind die Preisverläufe der Vorgänger aus der iPhone-16- und iPhone-17-Reihe, jeweils in der beliebtesten Farbe und mit der kleinsten Speicherausstattung.

Pro Max könnte früher stärker nachgeben

Beim iPhone 18 Pro Max geht idealo zunächst von kaum veränderten Preisen aus. Nach zwei Monaten hält die Plattform 9 Prozent Ersparnis für möglich. Nach fünf Monaten sollen es rund 14 Prozent beziehungsweise 229 Euro sein.

Den vorläufigen Tiefpunkt setzt idealo nach neun Monaten an. Dann könnte das iPhone 18 Pro Max bei rund 1.288 Euro liegen und damit 311 Euro oder 19 Prozent unter Apples UVP. Die Preisvergleichsplattform weist allerdings darauf hin, dass die tatsächliche Entwicklung von der Prognose abweichen kann. Für das ebenfalls vorgestellte iPhone Duo gibt es keine entsprechende Vorschau.