Führungszeugnis ab heute digital: Mit ZeSI-App und BundID

Seit heute bietet das Bundesamt für Justiz das Führungszeugnis auch in digitaler Form an. Statt ausschließlich auf grünem Spezialpapier kann die Urkunde seit dem 1. Oktober als PDF-Dokument ausgestellt werden. Der Antrag erfolgt vollständig online, anschließend landet das Führungszeugnis im zentralen Bürgerpostfach des persönlichen BundID-Kontos.

Bilder: Bundesamt für Justiz

Die digitale Variante kostet wie das gedruckte Führungszeugnis 13 Euro. Für die Beantragung werden ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion, alternativ ein elektronischer Aufenthaltstitel oder eine eID-Karte, ein NFC-fähiges Smartphone und eine Kreditkarte benötigt. Das BundID-Konto kann bei Bedarf während des Antrags eingerichtet werden.

Kleiner Haken zum Start: aktuell reagiert die offizielle Webseite fuehrungszeugnis.bund.de nicht…

Zustellung im Regelfall innerhalb weniger Stunden

Der neue Ablauf setzt die bereits zu Jahresbeginn angekündigte Digitalisierung des Führungszeugnisses um. Bislang ließ sich das Dokument zwar bereits online beantragen, ausgegeben wurde es jedoch grundsätzlich auf Papier. Nun entfällt bei der digitalen Variante auch der letzte Medienwechsel.

Nach Angaben des Bundesamts für Justiz soll das PDF im Regelfall innerhalb weniger Stunden bereitstehen. Ausnahmen gelten unter anderem für Europäische Führungszeugnisse und Fälle, in denen zusätzliche Prüfungen notwendig sind. Das Dokument lässt sich anschließend als Datei weitergeben oder ausdrucken und damit beispielsweise auch mehrfach verschiedenen (potenziellen) Arbeitgebern vorlegen.

Optisch unterscheidet sich die digitale Ausgabe deutlich von der Papierversion. Sie besitzt einen weißen Hintergrund und trägt einen QR-Code. Gegen nachträgliche Veränderungen ist das Dokument zusätzlich mit einem qualifizierten elektronischen Siegel abgesichert.

ZeSI mobile prüft den QR-Code

Zur Echtheitsprüfung dient unter anderem die kostenlose App ZeSI mobile der Bundesdruckerei. Sie scannt die auf Verwaltungsdokumenten eingesetzten visuellen Digitalsiegel in Form von QR- und Datamatrix-Codes und unterstützt neben dem Führungszeugnis auch erweiterte und europäische Führungszeugnisse sowie weitere amtliche Dokumente.

Die Prüfung erfolgt lokal. Nach dem Scan zeigt die App die aus dem Siegel ausgelesenen Daten an, die anschließend mit den Angaben auf dem Dokument verglichen werden können. Das Bundesamt weist allerdings darauf hin, dass ZeSI mobile auf einzelnen Smartphone-Modellen derzeit noch eingeschränkt funktioniert.

Eine Einschränkung bleibt bei der Verwendung im Ausland bestehen. Überbeglaubigungen, Apostillen oder Endbeglaubigungen können nicht auf dem digitalen Führungszeugnis angebracht werden. Wer eine solche Bestätigung benötigt, muss weiterhin die gedruckte Variante beantragen.