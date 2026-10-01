PDF statt grünem Spezialpapier
Führungszeugnis ab heute digital: Mit ZeSI-App und BundID
Seit heute bietet das Bundesamt für Justiz das Führungszeugnis auch in digitaler Form an. Statt ausschließlich auf grünem Spezialpapier kann die Urkunde seit dem 1. Oktober als PDF-Dokument ausgestellt werden. Der Antrag erfolgt vollständig online, anschließend landet das Führungszeugnis im zentralen Bürgerpostfach des persönlichen BundID-Kontos.
Bilder: Bundesamt für Justiz
Die digitale Variante kostet wie das gedruckte Führungszeugnis 13 Euro. Für die Beantragung werden ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion, alternativ ein elektronischer Aufenthaltstitel oder eine eID-Karte, ein NFC-fähiges Smartphone und eine Kreditkarte benötigt. Das BundID-Konto kann bei Bedarf während des Antrags eingerichtet werden.
Kleiner Haken zum Start: aktuell reagiert die offizielle Webseite fuehrungszeugnis.bund.de nicht…
Zustellung im Regelfall innerhalb weniger Stunden
Der neue Ablauf setzt die bereits zu Jahresbeginn angekündigte Digitalisierung des Führungszeugnisses um. Bislang ließ sich das Dokument zwar bereits online beantragen, ausgegeben wurde es jedoch grundsätzlich auf Papier. Nun entfällt bei der digitalen Variante auch der letzte Medienwechsel.
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Nach Angaben des Bundesamts für Justiz soll das PDF im Regelfall innerhalb weniger Stunden bereitstehen. Ausnahmen gelten unter anderem für Europäische Führungszeugnisse und Fälle, in denen zusätzliche Prüfungen notwendig sind. Das Dokument lässt sich anschließend als Datei weitergeben oder ausdrucken und damit beispielsweise auch mehrfach verschiedenen (potenziellen) Arbeitgebern vorlegen.
Optisch unterscheidet sich die digitale Ausgabe deutlich von der Papierversion. Sie besitzt einen weißen Hintergrund und trägt einen QR-Code. Gegen nachträgliche Veränderungen ist das Dokument zusätzlich mit einem qualifizierten elektronischen Siegel abgesichert.
ZeSI mobile prüft den QR-Code
Zur Echtheitsprüfung dient unter anderem die kostenlose App ZeSI mobile der Bundesdruckerei. Sie scannt die auf Verwaltungsdokumenten eingesetzten visuellen Digitalsiegel in Form von QR- und Datamatrix-Codes und unterstützt neben dem Führungszeugnis auch erweiterte und europäische Führungszeugnisse sowie weitere amtliche Dokumente.
Die Prüfung erfolgt lokal. Nach dem Scan zeigt die App die aus dem Siegel ausgelesenen Daten an, die anschließend mit den Angaben auf dem Dokument verglichen werden können. Das Bundesamt weist allerdings darauf hin, dass ZeSI mobile auf einzelnen Smartphone-Modellen derzeit noch eingeschränkt funktioniert.
Eine Einschränkung bleibt bei der Verwendung im Ausland bestehen. Überbeglaubigungen, Apostillen oder Endbeglaubigungen können nicht auf dem digitalen Führungszeugnis angebracht werden. Wer eine solche Bestätigung benötigt, muss weiterhin die gedruckte Variante beantragen.
Entwickler: Bundesdruckerei GmbH
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Weiß jemand, wie es mit kostenfreien Führungszeugnissen im Rahmen ehrenamtlicher Jugendarbeit aussieht? Danke!
Sind in der Regel gebührenfrei.
Ach du meine Güte … bei den Bildern hier handelt es sich tatsächlich um Bilder, welche die Bundesdruckerei auf Ihrer Webseite verwendet. Leute … wie dermaßen schlecht ist denn bitte der Screenshot in das iPhone eingesetzt ?
Wäre KI genutzt worden, wäre auch wieder gemeckert worden.
Du hast Sorgen…….viel schlimmer ist der flatterige Anzug des Herren, der das iPhone hält. ;-)
Warum man dafür überhaupt eine Fotomontage braucht, ist mir eh schleierhaft.
Das ist einfach: von einem echten Display abfotografieren in einer Fotostudio-Setting mit heller Beleuchtung, da sieht man vom Inhalt des Tablett-Displays kaum noch was. Aber der Sinn solcher Fotos ist ja gerade, dass man noch was sieht.
Weiterhin werden die Bilder vermutlich parallel zur Entwicklung der App gemacht, nicht erst wenn die schon fix und fertig ist, oder man nutzt einfach schon fertige Vorlagen oder Stockfotos, was vermutlich auch noch viel billiger ist.
Und so montiert man dann einfach den gewünschten Display-Inhalt in das Foto rein.
Meinst du ein Foto-Shooting wäre günstiger gewesen?
Das geht doch mit der Ausweis App und dem Personalausweis schon länger
Die Beantragung ging schon eine Weile auch digital, die Ausstellung erfolgte bislang jedoch stets analog.
Beantragen ja, aber das Zeugnis kam weiterhin per Post.
Find ich gut
+1
Verstehe noch nicht ganz die Gebühr wenn alles voll digital ist. Dann ist das doch eh automatisiert.
Stimmt. Und die Infrastruktur ist ja eh da, wird von ehrenamtlichen Servern ausgeführt ….
(Ironie Off)
Günstiger würde ich mir da noch gefallen lassen, wobei die Entwicklung da manchmal so viel kostet wie Porto und Druck.
Gewisse Dinge sollten einmalig aufgrund von bereits gezahlten Steuern kostenlos sein: Ausweis, Pass, Führungszeugnis, etc.
Verbummelt man was oder kommt es zu Änderungen die man selbst verursacht hat dann kann es gerne was kosten.
@DeepBlu
Finde ich überhaupt nicht. Denn dann wäre auch hier das Umlageprinzip tätig (Alle Bezahlen für etwas, was wenige benötigen).
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Führungszeugnis benötigt.
Bei allgemeinen Dingen wie Ausweis (Personalausweis) bin ich bei dir, vor allem weil jeder einen haben muss. Wobei aber Reisepass schon wieder eine Sache ist, die nicht jeder haben muss. Es gibt bestimmt viele, die keinen besitzen, weil sie nie außerhalb des EU-Raums verreisen und das ist ja auch ok so.
Das Umlageprinzip ist eine Sache, warum Steuern immer als hoch empfunden werden….
Auch da sollte man mal dran denken, wenn man fordert, dass alle diese Dinge, die nur ein Teil der Bevölkerung benötigt, dann kostenlos sein sollten. Und ja, es gibt natürlich essentielle Dinge, die mit Umlageprinzip sein müssen, z.B. sowas wie Sozialhilfen.
Mehr Geld für weniger Arbeit heißt hier die Devise!
Der Chef der Bundesdruckerei bekommt einen saftigen Bonus, wenn die Zahlen gut genug sind. Der verdient rund ne halbe Million und bekam nochmal rund das Gleiche als Bonus für die Zielerreichung. Für die Zielerreichung genügte übrigens ein Ergebnis, das 41 % unter dem Vorjahresergebnis lag.
Die Entwicklung wurde von Deinen Steuern bezahlt. Und nun wird dafür gesorgt, dass Deine Steuern nicht verschwendet werden. Da solltest Du Dich eigentlich drüber freuen!
Am Ende steht und fällt das ganze mit der Akzeptanz bei den Arbeitgebern.
Und das wird vermutlich ein eher langwieriger Prozess sein.
… es geht voran… Geschichte wird gemacht…..
Schon dreist, für die digitale Variante den gleichen Preis wie für die gedruckte (die auch noch per Post verschickt werden muss) zu verlangen. So macht man es den Bürgern ja richtig schmackhaft, von Papier auf Digital zu wechseln….. Fehlt nur noch ein Bestätigungs-Fax zum Abschluss des Prozesses……….
13€ für eine Datenbankabfrage.
Der Perso sollte ein EPaper auf der Rückseite haben in dem solche Infos angezeigt werden. Aktualisierung der Daten über die Ausweis Apo.
Ich komme nur bis zur Auswahl der Ausgabeform und obwohl von zwei Formaten gesprochen wird fehlt die Auswahl „Digitales Führungszeugnis“.
Das war wohl Nix ….
Geht da auch ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis?
noch ne App mehr…
Musst du regelmäßig Führungszeugnisse auf ihre Echtheit prüfen? Denn nur dafür ist die App da.