Instagram-KI analysiert jetzt eure Reels und gibt Tipps

Meta erweitert seine Videoschnitt-App Edits um einen KI-Assistenten, der nicht einfach allgemeine Tipps zur Erstellung von Reels geben soll. Stattdessen greift die neue Funktion auf die Leistungsdaten des eigenen Instagram-Kontos zu und kann damit individuell erklären, welche Inhalte funktionieren und wo Zuschauer abspringen.

KI kennt die eigenen Instagram-Statistiken

Der sogenannte Edits Assistant war bereits seit längerem für Metas CapCut-Konkurrenten angekündigt. Jetzt beginnt die Freigabe. Berücksichtigt werden unter anderem Follower-Zahlen, Aufrufe, Likes und geteilte Beiträge sowie die Zuschauerbindung bei Videos.

Creator können den Assistenten beispielsweise fragen, warum ein bestimmtes Reel besser gelaufen ist als ein anderes. Die KI soll dabei nicht lediglich einzelne erfolgreiche Beiträge betrachten, sondern Entwicklungen über einen längeren Zeitraum erkennen und daraus Hinweise ableiten.

Ideen, Hooks und passende Musik

Daneben übernimmt der Assistent die Rolle eines Ideenpartners. Nutzer können nach neuen Videothemen, geeigneten Einstiegen, Formulierungen für Bildunterschriften oder passenden Audio-Tracks fragen. Auch aktuelle Trends auf Instagram und die Interessen der eigenen Zielgruppe fließen in die Antworten ein.

Meta betont dabei, dass die KI vor allem die Analyse übernehmen soll. Die eigentlichen kreativen Entscheidungen sollen weiterhin beim Nutzer liegen. Damit unterscheidet sich der Ansatz zumindest teilweise von anderen KI-Werkzeugen, die direkt komplette Videos erzeugen oder schneiden.

Instagram automatisiert allerdings auch an anderer Stelle zunehmend die Videoproduktion. Erst kürzlich haben wir über die „First Draft“-Funktion berichtet, die aus mehreren ausgewählten Clips selbstständig einen ersten Reel-Schnitt erstellt.

Intensive Nutzung kostet künftig extra

Der neue Assistent lässt sich zunächst kostenlos verwenden, allerdings nur bis zu einem bislang nicht näher bezifferten Nutzungslimit. Wer häufiger mit der KI arbeiten möchte, soll zusätzliche Kapazitäten über Metas neue kostenpflichtige Angebote erhalten.

Meta hatte Mitte September bereits angekündigt, Edits künftig stärker in Meta One einzubinden. Ein geplantes „Edits Plus“ soll neben zusätzlichen KI-Kontingenten auch Cloud-Speicher zur Synchronisierung von Projekten bieten.

Edits selbst bleibt kostenlos erhältlich und wird auf dem iPhone weiterhin unabhängig von einem kostenpflichtigen Abo angeboten. Wann der neue Assistent für sämtliche Nutzer beziehungsweise Regionen verfügbar sein wird, hat Meta bislang nicht konkretisiert.