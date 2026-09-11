iPhone-Umfrage 2026: Die Favoriten bei Modell, Farbe und Speicher

Nach knapp 8.000 Einsendungen werfen wir einen ersten Blick auf unsere iPhone-Umfrage 2026. Vielen Dank für eure Teilnahme! Eins vorweg: Die aktuelle Auswertung zeigt eine deutlich zurückhaltendere Kaufstimmung als im vergangenen Jahr.

4.433 Einsendungen enthalten die Auswahl „Ich kaufe keines der neuen iPhone-Modelle“. Das entspricht 55,4 Prozent. Zum Vergleich: In unserer Auswertung von 2025 lag der ausgewiesene Verzichtsanteil bei rund 29 Prozent. Tatsache, dass Apple Vorstellung der regulären iPhone-18-Modelle offenbar in das kommende Jahr verschiebt, wird hier deutlich sichtbar.

iPhone Duo und Pro nahezu gleichauf

Das iPhone 18 Pro kommt auf 1.414 Nennungen, das iPhone Duo auf 1.400. Zwischen beiden liegen gerade einmal 14 Stimmen. Das iPhone 18 Pro Max folgt mit 1.136 Nennungen. Bezogen auf alle Einsendungen sind das 17,7 Prozent für das Pro, 17,5 Prozent für das Duo und 14,2 Prozent für das Pro Max.

Das faltbare Modell findet in der ifun.de-Community damit ähnlich viel Zuspruch wie das kleinere Pro. Zusammen bleiben die beiden Pro-Modelle mit 2.550 Nennungen allerdings deutlich vorne.

Zur Einordnung: Die Modellfragen ließen sich unabhängig voneinander beantworten. Die Anteile ergeben deshalb zusammen mit dem Kaufverzicht keine Verteilung von exakt 100 Prozent. Unsere Leserumfrage bildet zudem Kaufabsichten ab, noch keine tatsächlichen Bestellungen. Diese lassen sich bekanntlich erst morgen absetzen.

Dunkle Farben und 256 GB führen

Beim iPhone 18 Pro liegt Schwarz mit 45,9 Prozent der Modellnennungen klar vorne. Burgunder folgt mit 23,6 Prozent, Silber und Polar kommen auf jeweils rund 15 Prozent. 64,7 Prozent wählen 256 GB Speicher, weitere 28,9 Prozent entscheiden sich für 512 GB.

Auch beim Pro Max führt Schwarz, hier mit 38,3 Prozent. Burgunder erreicht 29,3 Prozent, Polar 18,2 Prozent und Silber 14,2 Prozent. Bei der Speicherausstattung entfallen 53,2 Prozent auf 256 GB und 35,7 Prozent auf 512 GB.

Beim iPhone Duo bevorzugen 61,6 Prozent Nachthimmel und 38,4 Prozent Sternenweiß. Die Basisversion mit 256 GB erreicht 55,9 Prozent, die Ausstattung mit 512 GB weitere 34,3 Prozent. Größere Kapazitäten bleiben bei allen drei Modellen deutlich dahinter.

Die beliebtesten Einzelkombinationen passen dazu: Beim Pro führt Schwarz mit 256 GB mit 29,7 Prozent, beim Pro Max dieselbe Kombination mit 20,2 Prozent. Beim Duo liegt Nachthimmel mit 256 GB bei 36,2 Prozent. Alle Farb-, Speicher- und Kombinationsanteile beziehen sich jeweils auf die Nennungen des betreffenden Modells.