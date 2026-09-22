Reparaturassistent wird zur Pflicht
iPhone 18 Pro: Ohne Kalibrierung bleibt die Kamera gesperrt
Apple hat die Reparaturanleitungen für das iPhone 18 Pro veröffentlicht und weist dabei auf eine Besonderheit beim Austausch der Kamera hin. Wird die Reparatur nicht über Apples Reparaturassistenten abgeschlossen, bleibt die Kamera außer Funktion. Der Einbau eines Ersatzmoduls allein reicht beim neuen Pro-Modell somit nicht aus.
Kalibrierung zwingend erforderlich
Bei älteren iPhone-Modellen ist die Nutzung nach einem Teiletausch dagegen teilweise auch ohne abschließende Kalibrierung möglich, wenngleich einzelne Funktionen eingeschränkt sein können.
Der Reparaturassistent übernimmt nach dem Austausch die Kalibrierung des neuen Bauteils. Solange dieser Vorgang aussteht, erscheint in den Einstellungen ein entsprechender Hinweis. Erst nach erfolgreichem Abschluss steht die Kamera wieder für die reguläre Nutzung zur Verfügung.
Strengere Vorgaben durch Referenzbild?
Hintergrund könnte auch Apples neu eingeführte Referenzbildtechnologie sein. Dabei verfügt der Kamerasensor über einen eigenen kryptografischen Schlüssel, der mit der Secure Enclave des jeweiligen iPhones verknüpft wird. Auf dieser Grundlage soll sich nachvollziehen lassen, ob ein Bild tatsächlich mit der Kamera des betreffenden Geräts aufgenommen wurde.
Das von Apple bereitgestellte Reparaturhandbuch enthält neben Hinweisen zur Fehlerdiagnose und Sicherheit Anleitungen zum Austausch zahlreicher Komponenten, darunter Display, Rückseite, Akku, Kameras, Lautsprecher, Taptic Engine, USB-C-Anschluss und die Hauptplatine. Der Austausch der Kamera bleibt also grundsätzlich möglich. Dabei wird die rückseitige Kameraeinheit komplett ausgebaut und ersetzt.
Sensibles Lamellensystem
Für den Ausbau der rückseitigen Kamera müssen zunächst Display und Akku entfernt werden. Die Kameraeinheit selbst ist mit Schrauben befestigt und über Flexkabel angeschlossen. Nach dem Einbau und dem Zusammenbau des Geräts folgt dann die softwareseitige Kalibrierung.
Mittlerweile hat sich auch gezeigt, dass sich das Kamerasystem des iPhone 18 Pro mit der neuen mechanisch verstellbaren Blende deutlich von denen der Vorgängermodelle unterscheidet. Beim Teardown des iPhone 18 Pro zeigt sich der vergleichsweise filigranen Aufbau des neuen Mechanismus. Sechs dünne Lamellen werden magnetisch bewegt und ermöglichen vier unterschiedliche Blendenstufen zwischen ƒ/1,48 und ƒ/4,0.
Sechs dünnen Lamellen werden mechanisch und magnetisch bewegt. Da bin ich mal gespannt.
Bei DLP befinden sich mehr als 8 Millionen kleine Spiegel auf einem Chip die jeweils pro Sekunde 5000 Mal geschwenkt werden können und das funktioniert. Daher habe ich hier keine Befürchtungen.
Die kleinen Spiegel, die du ansprichst, werden elektrostatisch angesprochen, also mit ruhenden elektrischen Ladungen und elektrischen Feldern, während, wenn ich es richtig verstehe, die Kameraklappen magnetisch durch bewegte Ladungen (elektrischen Strom) bewegt werden. Desweiteren sind hier Welten bei den Dimensionen und somit bei der Verarbeitung. Aber wir werden sehen.
Worauf bist du gespannt? Die Technik ist nicht neu.
Gerade wenn Apple sowas auf den Markt bringt, ist es (zumindest meistens, siehe Butterfly Tastatur) ausgereift. Da die iPhones millionenfach hergestellt werden, wird es sicher ein paar Ausfälle geben. Im großen und ganzen sollte das aber sehr stabil laufen.
Wenn man es ordentlich macht, leben mechanische Bauteile länger als dein Apple Handy.
Apropos Reparatur: Mein iPhone 18 Pro hab ich heute um 5:10 mit 100% vom Ladegerät getrennt.
15 Minuten später waren nur noch 85% im Akku und das iPhone sehr warm. Freitag hab ich alles eingerichtet und bisher war alles sehr unauffällig.
Hat das noch jemand beobachtet?
Liegt eventuell am übermäßigen Gewicht, welches auf den Akku drückt und diesen ausquetscht.
Hilft es dann, wenn man das Gerät umdreht oder senkrecht stellt?
Wäre einen Versuch wert.
Das ist mit jeder neuen Generation so: Hintergrund Indizierung deiner Daten plus iCloud Sync. Das gibt sich nach ein paar Tagen
Same here!
Dass der Akku so viel in kürzester Zeit verliert und nicht nachts im Hintergrund passiert, finde ich aber schon komisch.
Wenn dem so wäre, hätte das IPhone dies schon ein paar Tage früher gemacht, nämlich ab Freitag und nicht erst ab Dienstag.
Diese Kalibrierung macht gerade in Bezug auf das Reference Image Sinn. Wenn auf Hardware level die Referenz erstellt wird, muss diese auch vertragswidrig sein. Sonst wäre die Sicherheitsfunktion ausgehebelt.
Solange dieses Tool auch jedem autorisierten Händler / Partner für Reparaturen zur Verfügung steht, ist ja alles gut.
Das gibt bestimmt wieder Ärger mit EU :D
Wenn Apple dieses Werkzeug niemandem zur Verfügung stellt und sich damit ein Reparaturmonopol sichert – zurecht.