Apple hat die Reparaturanleitungen für das iPhone 18 Pro veröffentlicht und weist dabei auf eine Besonderheit beim Austausch der Kamera hin. Wird die Reparatur nicht über Apples Reparaturassistenten abgeschlossen, bleibt die Kamera außer Funktion. Der Einbau eines Ersatzmoduls allein reicht beim neuen Pro-Modell somit nicht aus.

Kalibrierung zwingend erforderlich

Bei älteren iPhone-Modellen ist die Nutzung nach einem Teiletausch dagegen teilweise auch ohne abschließende Kalibrierung möglich, wenngleich einzelne Funktionen eingeschränkt sein können.

Der Reparaturassistent übernimmt nach dem Austausch die Kalibrierung des neuen Bauteils. Solange dieser Vorgang aussteht, erscheint in den Einstellungen ein entsprechender Hinweis. Erst nach erfolgreichem Abschluss steht die Kamera wieder für die reguläre Nutzung zur Verfügung.

Strengere Vorgaben durch Referenzbild?

Hintergrund könnte auch Apples neu eingeführte Referenzbildtechnologie sein. Dabei verfügt der Kamerasensor über einen eigenen kryptografischen Schlüssel, der mit der Secure Enclave des jeweiligen iPhones verknüpft wird. Auf dieser Grundlage soll sich nachvollziehen lassen, ob ein Bild tatsächlich mit der Kamera des betreffenden Geräts aufgenommen wurde.

Das von Apple bereitgestellte Reparaturhandbuch enthält neben Hinweisen zur Fehlerdiagnose und Sicherheit Anleitungen zum Austausch zahlreicher Komponenten, darunter Display, Rückseite, Akku, Kameras, Lautsprecher, Taptic Engine, USB-C-Anschluss und die Hauptplatine. Der Austausch der Kamera bleibt also grundsätzlich möglich. Dabei wird die rückseitige Kameraeinheit komplett ausgebaut und ersetzt.

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Sensibles Lamellensystem

Für den Ausbau der rückseitigen Kamera müssen zunächst Display und Akku entfernt werden. Die Kameraeinheit selbst ist mit Schrauben befestigt und über Flexkabel angeschlossen. Nach dem Einbau und dem Zusammenbau des Geräts folgt dann die softwareseitige Kalibrierung.

Mittlerweile hat sich auch gezeigt, dass sich das Kamerasystem des iPhone 18 Pro mit der neuen mechanisch verstellbaren Blende deutlich von denen der Vorgängermodelle unterscheidet. Beim ⁠Teardown des iPhone 18 Pro zeigt sich der vergleichsweise filigranen Aufbau des neuen Mechanismus. Sechs dünne Lamellen werden magnetisch bewegt und ermöglichen vier unterschiedliche Blendenstufen zwischen ƒ/1,48 und ƒ/4,0.