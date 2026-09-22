Die elektronische Patientenakte steht kurz vor dem ersten Jahrestag ihres verpflichtenden Regelbetriebs. Seit dem 1. Oktober 2025 müssen Vertragsärzte die ePA nutzen. Der fachübergreifende Ärzteverband Medi Geno zieht dazu eine kritische Zwischenbilanz.

Aus Sicht des Verbands hat die elektronische Patientenakte ihr Ziel bislang nicht erreicht, die ambulante medizinische und psychotherapeutische Versorgung einfacher, sicherer und effizienter zu machen. In Rückmeldungen aus den Praxen sei von technischen Problemen, zusätzlichem Arbeitsaufwand und ungeklärten Fragen beim Datenschutz sowie bei der ärztlichen Schweigepflicht die Rede.

Technische Probleme und zusätzlicher Aufwand

Der Verband fordert daher Nachbesserungen bei Technik, Datenschutz und rechtlichen Vorgaben. Digitalisierung könne nur dann funktionieren, wenn sie Patienten und Behandelnden einen konkreten Nutzen bringe. Dieses Ziel sieht der Verband nach einem Jahr nicht erreicht.

Die Kritik knüpft an Probleme an, die bereits kurz nach dem Start der ePA sichtbar wurden. Hausärzte bemängelten unter anderem den aufwendigen Zugriff, unsortierte Dokumente und Probleme in der Telematikinfrastruktur.

ePA wird von Patienten wenig genutzt

Auch auf Patientenseite wird die ePA bislang nur eingeschränkt genutzt. Laut einer Umfrage vom April greifen nur 23,6 Prozent der Versicherten aktiv darauf zu. Medi wertet dies als Hinweis darauf, dass die digitale Akte in der Bevölkerung noch nicht breit angenommen wird.

Besonders kritisch bewertet der Verband weiterhin offene Fragen rund um die ärztliche Schweigepflicht. Hier müsse klar geregelt werden, wie sensible Gesundheitsdaten geschützt werden, wenn neben Ärzten und Therapeuten weitere Stellen, darunter Apotheken und Krankenkassen, Zugriff auf Informationen erhalten sollen.

Ärzte fordern besonderen Schutz

Die Schweigepflicht sei eine fundamentale Grundlage des Vertrauens zwischen Patienten und Behandelnden. Wenn immer mehr Akteure auf hochsensible Gesundheitsdaten zugreifen können, müsse eindeutig geregelt sein, wer welche Informationen sehen darf und wer im Falle eines Missbrauchs die Verantwortung dafür trägt.

Zusätzliche Brisanz sieht Medi im Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Nachrichtendienstrechts. Darin ist vorgesehen, dass Ärzte nicht in gleicher Weise absolut vor Überwachungsmaßnahmen geschützt werden wie bestimmte andere Berufsgeheimnisträger, etwa Rechtsanwälte oder Geistliche. Die Ärzteschaft müsse daher in den Kreis der absolut geschützten Berufsgeheimnisträger aufgenommen werden, um das Vertrauensverhältnis zwischen Patienten und Ärzten nicht zu schädigen.