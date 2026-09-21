Apple setzt beim iPhone 18 Pro Max auf einen ungewöhnlichen Versandmechanismus. Wie der Hersteller in einem neuen Support-Dokument mitteilt, sind dafür besondere Vorkehrungen erforderlich. Das iPhone 18 Pro Max ist das erste iPhone mit einer Akkukapazität von mehr als 20 Wattstunden. Für Geräte mit einer einzelnen Akkuzelle von mehr als 20 Wattstunden gelten in vielen Ländern zusätzliche Versandvorschriften.

Akkukapazität für Transport begrenzt

Apple will den zusätzlichen Aufwand durch einen Software-Trick vermeiden. Bei einem fabrikneuen iPhone 18 Pro Max ist die nutzbare Akkukapazität zunächst auf weniger als 20 Wattstunden begrenzt. Dieser Zustand bleibt während des gesamten Transports bestehen. Erst bei der Aktivierung durch den Kunden wird die Beschränkung aufgehoben und die vollständige Akkukapazität freigegeben.

Ein noch nicht aktiviertes iPhone 18 Pro Max kann daher ohne zusätzliche Vorbereitung weitergeschickt werden. Anders sieht es jedoch aus, wenn ein bereits aktiviertes Gerät verschickt werden soll. Dies kann beispielsweise bei einer Reparatur, Rückgabe oder beim privaten Verkauf der Fall sein. Apple hat daher in den Einstellungen des iPhone 18 Pro Max eine neue Funktion zur Versandvorbereitung integriert.

Versandmodus lässt sich jederzeit aktivieren

Wird die Versandvorbereitung aktiviert, sorgt sie zunächst dafür, dass der Akku bei Bedarf so weit entladen wird, dass seine gespeicherte Energie wieder unterhalb der Grenze von 20 Wattstunden liegt. Gleichzeitig wird eine Ladebegrenzung aktiviert, damit dieser Wert während des Transports nicht erneut überschritten wird.

Ist der Akku beim Start der Versandvorbereitung voll geladen, setzt ein automatischer Entladevorgang ein. Dies kann laut Apple mehrere Stunden dauern. Das iPhone könne währenddessen wärmer werden, lasse sich aber grundsätzlich weiterverwenden.

Nach Ablauf der 14 Tage kann die Versandvorbereitung wieder deaktiviert und die normale Ladegrenze eingestellt werden. Bei einem privaten Versand lässt sich die Begrenzung laut Apple jederzeit wieder aufheben.

Apple zufolge sind die zusätzlichen Maßnahmen ausschließlich für den Versand erforderlich. Für Flugreisen müsse der Akku nicht entsprechend begrenzt werden.