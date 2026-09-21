Spezialmodus zur Leistungsbegrenzung
iPhone 18 Pro Max: Akku zu leistungsfähig für Standard-Versand
Apple setzt beim iPhone 18 Pro Max auf einen ungewöhnlichen Versandmechanismus. Wie der Hersteller in einem neuen Support-Dokument mitteilt, sind dafür besondere Vorkehrungen erforderlich. Das iPhone 18 Pro Max ist das erste iPhone mit einer Akkukapazität von mehr als 20 Wattstunden. Für Geräte mit einer einzelnen Akkuzelle von mehr als 20 Wattstunden gelten in vielen Ländern zusätzliche Versandvorschriften.
Akkukapazität für Transport begrenzt
Apple will den zusätzlichen Aufwand durch einen Software-Trick vermeiden. Bei einem fabrikneuen iPhone 18 Pro Max ist die nutzbare Akkukapazität zunächst auf weniger als 20 Wattstunden begrenzt. Dieser Zustand bleibt während des gesamten Transports bestehen. Erst bei der Aktivierung durch den Kunden wird die Beschränkung aufgehoben und die vollständige Akkukapazität freigegeben.
Ein noch nicht aktiviertes iPhone 18 Pro Max kann daher ohne zusätzliche Vorbereitung weitergeschickt werden. Anders sieht es jedoch aus, wenn ein bereits aktiviertes Gerät verschickt werden soll. Dies kann beispielsweise bei einer Reparatur, Rückgabe oder beim privaten Verkauf der Fall sein. Apple hat daher in den Einstellungen des iPhone 18 Pro Max eine neue Funktion zur Versandvorbereitung integriert.
Versandmodus lässt sich jederzeit aktivieren
Wird die Versandvorbereitung aktiviert, sorgt sie zunächst dafür, dass der Akku bei Bedarf so weit entladen wird, dass seine gespeicherte Energie wieder unterhalb der Grenze von 20 Wattstunden liegt. Gleichzeitig wird eine Ladebegrenzung aktiviert, damit dieser Wert während des Transports nicht erneut überschritten wird.
Ist der Akku beim Start der Versandvorbereitung voll geladen, setzt ein automatischer Entladevorgang ein. Dies kann laut Apple mehrere Stunden dauern. Das iPhone könne währenddessen wärmer werden, lasse sich aber grundsätzlich weiterverwenden.
Nach Ablauf der 14 Tage kann die Versandvorbereitung wieder deaktiviert und die normale Ladegrenze eingestellt werden. Bei einem privaten Versand lässt sich die Begrenzung laut Apple jederzeit wieder aufheben.
Apple zufolge sind die zusätzlichen Maßnahmen ausschließlich für den Versand erforderlich. Für Flugreisen müsse der Akku nicht entsprechend begrenzt werden.
Interessant. Also wenn bei einen Auto der einen 50 Liter Tank hat kann der nur bis zu 30 Liter von vornherein betankt werden und wenn ich den das erste Mal starte dann kann ich erst 50 Liter tanken. Aber ein 50 Liter Tank bleibt ein 50 Liter Tank.
Und wozu der Vergleich mit einem Verbrenner? :D
Er vergleicht es mit einem Tank. Den Verbrenner bringst du ins Spiel. Und der Tankvergleich hat was für sich. Ein 20 Wh Akku bleibt ja ein 20 Wh Akku, auch wenn ich ihn nur zu 80% lade. Ob der Apple-way in allen Ländern so durchgeht muss man mal abwarten.
Warum abwarten? Ich denke, dass bei Apple so 2-3 Leute arbeiten, die das VORHER bereits geprüft haben…?! XD
Ach so? Ich wusste nicht, dass man Strom in Litern tankt; daher nein, den Verbrenner bringe nicht ich ins Spiel.
Scheint ja eher so zu sein, dass man maximal 30 Liter Kraftstoff transportieren darf. Ob ich das in einem 50 oder 30 Liter Kanister mache ist eher egal.
Und 30L brennen nur 15 minuten statt 25min bei vollem tank…
Wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe, ist die Sache ziemlich banal: Weniger gespeicherte Energie bedeutet bei einem Kurzschluss oder thermischen Durchgehen auch weniger mögliche Wärmefreisetzung.
Ein Tank mit 30 Litern Kraftstoff birgt schließlich ebenfalls weniger Schadenspotenzial als einer mit 50 Litern – unabhängig davon, wie groß der Tank ist. Wer das bestreitet, verwechselt offenbar Fassungsvermögen mit Inhalt. Dafür braucht es übrigens kein Physikstudium.
Ah! Endlich mal wieder ein Apple-Auto-Vergleich. Hatte schon befürchtet, die seien ausgestorben.
Liebes iFun Team, keine Ahnung, wo ich damit hin soll, aber seit einiger Zeit sind die Fotos, die in euren Texten eingebettet sind, vertikal gequetscht. iPad Pro M4.
iOS 27.
Moin,
Liebes IFun-Team ich schließe nicht meinem Vorredner an.
Das erste Bild im Bericht ist in Ordnung, das weitere gequetscht
(Wenn man es anklickt ist die Größe und alles normal)
Schaut Euch das doch mal bitte an
Habe ich auch schon gemeldet. Leider ohne Reaktion… Es wäre schon wünschenswert, wenn Mails an das iFun-Team wenigstens mit einer kurzen Rückmeldung beantwortet würden.
Schon x-fach Infos oder Fehler per Mail übermittelt – nie eine Antwort erhalten.
Leider ernüchternd und daher mache ich es auch nicht mehr.
Ja bitte. ich dachte es läge an der Beta Variante. aber nein…
Genau, bei mir auch. iPhone 15 Pro, iOS27
Sorry, wir sind da auf Fehlersuche, sollte demnächst per Update repariert werden.
Ich verstehe nicht wie das funktionieren kann. Geht es nicht um die Menge an Chemikalien des Akkus selbst, der durch die Größe gefährlich werden kann? Ist ein leerer Akku nicht auch noch entzündlich? Nach der Logik könnte man im Flugzeug auch größere Akkus mitnehmen wenn man die Menge elektrischer Energie vorher nachweislich auf Max 100Wh begrenzt.
+1
Ich bin da auch gespannt. Ein Akku hat ja immer noch eine Restenergie. Und tiefenentladen ist „Gift“. Vor allem ist die Frage, wie das kontrolliert werden soll, dass dieser Modus aktiv ist…
Die Gefahr bei Akkus ist die gespeicherte elektrische Energie, die bei unkontrollierter Freisetzung zu großer Hitze und Entzündung führt. Nicht die Chemikalien.
Ich frage mich ob ein 18Pro Max mit in die Kabine beim Flugzeug darf ?
Steht doch da unten das es bei Flugzeug egal ist brö
Lese doch einfach nochmal den letzten Absatz ;-)
Das wäre leider schon zu viel verlangt…! O.o
Ist ganz einfach wegen Gefahrgut-Vorschriften auf verschiedenen Verkehrsträgern.
Da Lithium-Ionen Akkus gerne mal abfackeln… und das will man nicht live erleben… sind diese Vorschriften schon in gewisser Weise sinnvoll.
Das wäre mal was für die Verkehrsinspektion München. Die habe ihre ganz eigene Auslegung der ADR.
Und das gilt schon seit Ewigkeiten doch auch für Notebooks.
Aber steht das irgendwo? Also bei Power Banks im Flieger steht ja nirgendswo, entlade das Ding und du kannst es mitnehmen. Nach dem Motto zum Kontrolleur, ist kein Problem, das Ding ist entladen. :D Und das mit den Notebooks höre ich persönlich zum ersten Mal.
Sorry, aber was Apple da macht ist tatsächlich Quatsch. Ich habe selbst eine Batteriefabrik und wir beschäftigen uns regelmäßig mit diesen Themen.
Bei der transportrechtlichen Betrachtung geht es um die physikalische Batterie und ihre maximale Energiemenge. Eine künstliche Anpassung per Software führt nicht zu Veränderungen des nötigen Umgangs damit.
Das hat nichts mit dem internationalen Transportrecht zu tun. Hier ist die gemeinte Grenze wohl eher die 100Wh.
Apple geht es wohl mehr um lokale eigene Regelungen in einigen Staaten.
Das bedeutet das wenn es immer im sparmodus benutzt wird und es x Jahre später aktiviert wird , ist die Akkulaufzeit länger ?