iPhone 18 Pro zerlegt: Neue Blende erschwert Reparaturen

Die Reparaturservice-Experten von iFixit haben einen Blick ins Innere der neuen iPhone-Modelle geworfen. Das iPhone 18 Pro und das Pro Max setzen bei der Hauptkamera bekanntlich auf eine mechanisch verstellbare Blende. Beim Zerlegen zeigen sich sechs hauchdünne Lamellen, die magnetisch bewegt werden und ungefähr so dünn wie ein menschliches Haar sind.

Die Blende im iPhon 18 Pro wird magnetisch bewegt.

Damit stellt die Kamera vier Blendenstufen zwischen ƒ/1,48 und ƒ/4,0 bereit. Der Aufbau macht die Kamera allerdings deutlich filigraner.

Die Lamellen greifen über winzige Führungen und Stifte ineinander und müssen sich ohne Verkanten bewegen. Klebstoffe und enge Toleranzen erschweren eine Demontage zusätzlich. Bleibt eine Lamelle hängen oder wird der Mechanismus beschädigt, dürfte deshalb die komplette Kameraeinheit getauscht werden. Immerhin ist diese modular aufgebaut und vergleichsweise leicht zugänglich.

Schraubbarer Akku, heikler Displayzugang

Schon beim iPhone 17 Pro saß der Akku in einem verschraubten Metallträger und ließ sich zusätzlich über elektrisch lösbaren Klebstoff von diesem trennen. Dieses Prinzip bleibt erhalten. Die Reparaturservice-Experten von iFixit konnten die Zelle nach etwa 90 Sekunden bei 12 Volt sauber lösen.

Der Kunststoffrahmen des Bildschirms übersteht ein Öffnen oft nicht unbeschädigt

Der Weg zum Akku bleibt trotzdem umständlich, weil die meisten Reparaturen auf der Displayseite beginnen. Bei drei von vier geöffneten Geräten riss oder löste sich dabei der Kunststoffrahmen des Bildschirms. Die Displays funktionierten weiter, der beschädigte Rahmen kann die spätere Abdichtung aber erschweren.

Größere Vapor Chamber, NAND tiefer im Logic Board

Der A20 Pro sitzt nun außen auf dem Logic-Board-Verbund, der Arbeitsspeicher daneben. Dadurch entsteht ein direkterer Wärmeweg zur vergrößerten Dampfkammer, deren Fläche Apple mit dem Dreifachen angibt. Zwischen Chip und Kühleinheit liegt ein nachgiebiges Wärmeleitmaterial.

An anderer Stelle wird der Zugriff schwieriger. Der NAND-Speicher sitzt nun innerhalb des Logic-Board-Sandwichs. Reparaturen oder Datenrettungen an diesen Bausteinen erfordern deshalb das Auftrennen der Platinenlagen. Auch der USB-C-Anschluss ist zwar ein separates Teil, wegen Flexleitung, Schrauben, Klebstoff und davorliegenden Komponenten aber aufwendig erreichbar.

iPhone 17 Pro zerlegt: Kratzer, Schrauben und ein neues Kühlsystem

Vorläufig erhalten beide Pro-Modelle 7 von 10 Punkten für die Reparierbarkeit. Akku-Tray und modulare Kameras helfen, offene Fragen zu Ersatzteilen, Kalibrierung und Bildschirmrahmen bleiben bestehen.