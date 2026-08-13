Präsentation, Vorbestellung und Verkaufsstart
iPhone 18 Pro: Event am 8., Verkaufsstart am 18. September
Rund um Apples jährliche iPhone-Präsentation beginnt auch 2026 das übliche Termineraten. Aktuell kursieren mehrere Daten für das September-Event. Nach uns vorliegenden Informationen, wird Apple die neuen iPhone-Pro-Modelle am 8. September vorstellen.
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max machen den Auftakt
Die Vorbestellungen und die Vorvermarktung bei den kooperierenden Netzbetreibern werden am 11. September beginnen, der Verkaufsstart ist für den 18. September angesetzt.
Zum Start werden ausschließlich das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max erhältlich sein. Die regulären Modelle folgen nach unseren Informationen erst 2027. Damit würde Apple die bereits seit einigen Monaten erwartete Aufteilung seiner iPhone-Veröffentlichungen tatsächlich umsetzen.
8. September und 18. September
Unsere Informationen decken sich beim Termin der Präsentation mit einem aktuellen Bericht von ChannelNews. Das australische Medium nennt ebenfalls den 8. September als Veranstaltungstermin.
Andere Berichterstatter halten dieses Datum dagegen vor allem mit Blick auf den Kalender für ungewöhnlich. Der 8. September folgt unmittelbar auf den amerikanischen Labor Day. Zudem würde der übliche Vorbestellungsfreitag in diesem Jahr auf den 11. September und damit auf den 25. Jahrestag der Anschläge von 2001 fallen.
Konkrete Hinweise auf eine solche Verschiebung liefert diese Kalenderbetrachtung allerdings nicht. Unsere Informationen zeichnen stattdessen einen klaren Ablauf: Präsentation am 8. September, Start von Vorbestellungen und Vermarktung bei den Netzbetreibern am 11. September sowie Verkaufsbeginn am 18. September.
iPhone 18 und iPhone 18 SE und das iPhone Air 2 folgen dann 2027
Faltbares „iPhone Ultra“ soll später folgen
Beim faltbaren „iPhone Ultra“ zeichnet sich dagegen ein größerer zeitlicher Abstand ab. Es wurde bereits spekuliert, dass Apple das neue Gerät zwar gemeinsam mit der neuen Pro-Serie zeigt, zunächst aber noch nicht im eigenen Store anbieten wird.
Dies deckt sich auch hier grundsätzlich mit den Informationen, die ifun.de vorliegen. Demnach dürfte das faltbare Modell, erst Ende Oktober oder Anfang November folgen. Eine Vorstellung beim September-Event ist möglich, der Bestellstart soll jedoch erst rund einen Monat später stattfinden.
Das iPhone Ultra soll mit einigem Abstand zu den Pro-Modellen folgen
Das iPhone 18 und das iPhone 18e werden nach unseren Informationen erst 2027 nachgereicht. Auch das iPhone Air 2 wird für diesen späteren Veröffentlichungszeitraum erwartet.
Gerade in Hinblick auf das 20-jährige Jubiläum nächstes Jahr die vermutlich unattraktivste Generation.
Wer weiß, ob es dann überhaupt ein krass neues Design gibt. Wurde schon so viel spekuliert.
Es wird das beste Display ever, der schnellste Prozessor überhaupt und natürlich die beste Kamera.
Bleibt die Frage: Was könnte man völlig neues bringen? Mir fällt da nichts wirklich ein.
Bin gespannt. Fand bei der Watch es Assi, dass die 10er das Jubiläums-Modell war und die 11er direkt 6h mehr Akku bekommen hat.
Sollte dann ja eine kurze Vorstellung sein, wenn es nur 2 Geräte sind.
18 Pro,
18 Pro Max,
ganz neues Fold,
Apple Watch Series 12,
stark überarbeitete Ultra 4,
AirPods mit evtl. Kameras
– kommt schon gut was zusammen + die Software, die nochmal ganz genau gezeigt wird.
Stimmt. Das klingt besser.
Die aufgerufenen Preise werden dann zum Schockmoment…
Nee, lass mal.
Da kommt eh nicht viel.
was soll denn da auch kommen ? Was kommt denn bei anderen ? Ausser Kameragedöns
Ich persönlich werde die kommenden Jahre bei Apple nichts ausgeben, wieso auch ? Hab ein 15 pro, ein iPad 10 … reicht vollkommen aus. Wenn ich KI will, lade ich mir die gemini oder ChatGPT App runter, mehr benötige ich persönlich nicht!
Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt, dass du das müsstest? Apple bringt jedes Jahr neue Hardware raus und jedes Jahr entscheidet ein Teil der Nutzer, dass diese Hardware jetzt so viel besser ist als ihr altes Gerät, dass sie diese kaufen oder sie kaufen, weil ihr altes Gerät defekt, verloren oder geklaut worden ist.
Apple ist doch am wichtigsten, dass du bei Apple bleibst, idealerweise Apple Services wie AppleMusic oder ApplePay nutzt und Apps im AppStore kaufst. Auch daran verdient Apple gutes Geld. Und so lange du dem Ökosystem treu bleibst, wird dann früher oder später ein neues iPhone fällig. Apple ist geduldig.
Also der neue „Chef“ macht immerhin einen sehr sympathischen Eindruck. Bin gespannt!
Mir auch :)
Und immer schön dran denken. Das was Apple verspricht wird eh nicht gehalten. Siehe iPhone 16Pro und Siri AI. Hoffentlich brechen die Verkaufszahlen ein. Vielleicht kommt Siri AI dann doch in die EU weil Apple der Umsatz wegbricht
Ich glaube eher, das Spiel läuft andersrum: das iPhone Ultra wird es vermutlich erst mal nur in USA geben. Da wird man bis nächstes Jahr auf den Umsatz in Europa gänzlich verzichten, und zwar aus eigenem Antrieb. Wenn man gesehen hat, was Google nun mit dem Pixel gemacht hat, alle Preise hoch, Ausstattung runter und ein Live Event, das ausschließlich auf den US amerikanischen Markt zielt, in dem man deutlich weniger Handys verkauft als in den anderen Märkten, dann zeigt das aus meiner Sicht, dass ich hier etwas ganz massiv verschiebt. Ich denke auch Apple wird sich dank RAMageddon zusehens auf den amerikanischen Markt fokussieren.
So ganz kann ich mir das nicht vorstellen, nur eine Fokussierung auf den amerikanischen Markt wird den Aktionären nicht gefallen …
Siri AI ist ab September da.
Die Verkaufszahlen explodieren jetzt schon + das neue Fold kommt…
Typisch deutsch heisst es jetzt im Vorfeld mal wieder „Gähn, langweilig, wie immer nur Chip und Kamera, Preise zu hoch, ein Jahr vor Jubiläum, wird der schlechteste Launch ever“, und dann wird – ebenfalls wie immer – Apple mal wieder mit Rekordverkäufen glänzen und alle Autoren dieser negativen Berichte im Vorfeld eines Besseren belehren.
iFun könnte Kommentare aus früheren Jahren unter den Beitrag kopieren und niemand würde es merken. XD
Ich kann diese Strategie einfach nicht nachvollziehen. Üblich ist es doch immer, erst mal eine Basisversion von etwas herauszubringen (Musikalbum, Film, Auto usw.) und später dann ein Upgrade (Special Edition, Director’s Cut, bessere Ausstattung…) um neue Kaufanreize zu schaffen. Wie soll das denn mit dem iPhone funktionieren, wenn die zuerst die technischen Topmodelle veröffentlichen und dann ein halbes Jahr später die abgespeckten Modelle. Das klingt doch nach totalem Rückschritt.
Quatsch. Die wenigsten mit Pro-Geräten würden sich jetzt ein Basismodell holen, während man sicher einige dazu gewinnen kann, die vom Basis- auf ein Pro-Gerät wechseln.
Das iPhone Fold hätte meiner Meinung nach besser ins 20. Jubiläums Jahr gepasst. Quasi ein neues Design analog dem X zum 10.
Blöd für mich, mein iPhone 16 Vertrag läuft im Dezember 2026 aus, mangels iPhone 18 „muss“ ich dann das „alte“ 17er nehmen.
Oh, geht dein 16er direkt kaputt im Dezember?
Kannst ja auch im Januar 2027 verlängern , oder holst Vertragsverlängerung mit Option auf späteren Hardware Upgrade.
Als Aktionär empfehle ich ganz klar das 18 Pro oder Ultra! ;)
Oder halt warten, bis die neuen da sind!