iPhone 18 Pro: Event am 8., Verkaufsstart am 18. September

Rund um Apples jährliche iPhone-Präsentation beginnt auch 2026 das übliche Termineraten. Aktuell kursieren mehrere Daten für das September-Event. Nach uns vorliegenden Informationen, wird Apple die neuen iPhone-Pro-Modelle am 8. September vorstellen.

iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max machen den Auftakt

Die Vorbestellungen und die Vorvermarktung bei den kooperierenden Netzbetreibern werden am 11. September beginnen, der Verkaufsstart ist für den 18. September angesetzt.

Zum Start werden ausschließlich das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max erhältlich sein. Die regulären Modelle folgen nach unseren Informationen erst 2027. Damit würde Apple die bereits seit einigen Monaten erwartete Aufteilung seiner iPhone-Veröffentlichungen tatsächlich umsetzen.

8. September und 18. September

Unsere Informationen decken sich beim Termin der Präsentation mit einem aktuellen Bericht von ChannelNews. Das australische Medium nennt ebenfalls den 8. September als Veranstaltungstermin.

Andere Berichterstatter halten dieses Datum dagegen vor allem mit Blick auf den Kalender für ungewöhnlich. Der 8. September folgt unmittelbar auf den amerikanischen Labor Day. Zudem würde der übliche Vorbestellungsfreitag in diesem Jahr auf den 11. September und damit auf den 25. Jahrestag der Anschläge von 2001 fallen.

Konkrete Hinweise auf eine solche Verschiebung liefert diese Kalenderbetrachtung allerdings nicht. Unsere Informationen zeichnen stattdessen einen klaren Ablauf: Präsentation am 8. September, Start von Vorbestellungen und Vermarktung bei den Netzbetreibern am 11. September sowie Verkaufsbeginn am 18. September.

iPhone 18 und iPhone 18 SE und das iPhone Air 2 folgen dann 2027

Faltbares „iPhone Ultra“ soll später folgen

Beim faltbaren „iPhone Ultra“ zeichnet sich dagegen ein größerer zeitlicher Abstand ab. Es wurde bereits spekuliert, dass Apple das neue Gerät zwar gemeinsam mit der neuen Pro-Serie zeigt, zunächst aber noch nicht im eigenen Store anbieten wird.

Dies deckt sich auch hier grundsätzlich mit den Informationen, die ifun.de vorliegen. Demnach dürfte das faltbare Modell, erst Ende Oktober oder Anfang November folgen. Eine Vorstellung beim September-Event ist möglich, der Bestellstart soll jedoch erst rund einen Monat später stattfinden.

Das iPhone Ultra soll mit einigem Abstand zu den Pro-Modellen folgen

Das iPhone 18 und das iPhone 18e werden nach unseren Informationen erst 2027 nachgereicht. Auch das iPhone Air 2 wird für diesen späteren Veröffentlichungszeitraum erwartet.