70 Euro unter Listenpreis
iPhone 18 Pro: Erste Preisnachlässe im Apple Store bei Amazon
Gut einen Monat nach dem Verkaufsstart des iPhone 18 Pro zeigen sich bei Amazon die ersten Preisnachlässe. Während Apple selbst weiterhin an den ursprünglichen Verkaufspreisen festhält, sind einzelne Varianten der neuen Pro-Modelle beim Onlinehändler inzwischen etwas günstiger erhältlich. Betroffen ist zunächst vor allem das iPhone 18 Pro in der Farbvariante Polar.
iPhone 18 Pro mit 512 GB: In Polar 70 jetzt Euro günstiger
Der offizielle Apple Store bei Amazon ist für uns seit Jahren ein interessanter Anhaltspunkt bei der Beobachtung der iPhone-Preise. Nachdem Apple und Amazon ihren langjährigen Streit beigelegt hatten, kehrte nicht nur die Prime-Video-App auf den Apple TV zurück. Auch der reguläre Vertrieb von Apple-Hardware über Amazon wurde wieder möglich.
Die dort aufgerufenen Preise orientieren sich häufig am allgemeinen Marktpreis und geben damit einen ersten Hinweis darauf, wann die neuen Geräte günstiger werden.
iPhone 18 Pro erstmals unter Apples Listenpreis
Bei Amazon kostet das iPhone 18 Pro in Polar mit 512 GB Speicher aktuell 1.629 Euro. Apple verlangt für diese Ausstattung weiterhin 1.699 Euro. Käufer sparen damit 70 Euro beziehungsweise rund vier Prozent. Auch die größere Variante mit 2 TB Speicher ist erstmals leicht reduziert. Statt der regulären 2.949 Euro werden hier momentan 2.919 Euro aufgerufen. Das entspricht einem Nachlass von 30 Euro.
Schon reduziert? Der Apple Store auf amazon.de ist ein verlässlicher Gradmesser
Die Abschläge fallen damit noch überschaubar aus. Sie zeigen allerdings, dass sich die Preise gut fünf Wochen nach dem Verkaufsstart am 18. September erstmals bewegen. Apple selbst verändert seine Listenpreise während der regulären Verkaufsphase üblicherweise nicht nach unten. Preisaktionen wie die jährlichen Angebote zum Schulstart bilden hier die Ausnahme.
Bereits Anfang Oktober hatten wir über die vermutete Preisentwicklung berichtet. Demnach könnte das iPhone 18 Pro innerhalb der ersten fünf Monate um rund 14 Prozent günstiger werden. Im weiteren Jahresverlauf dürften sogar Abschläge von bis zu 18 Prozent möglich sein. Die aktuellen Amazon-Preise liegen jedoch noch deutlich unter diesen Einsparungen.
Amazon zeigt Liefertermine für einzelne Varianten
Parallel zu den ersten Preisreduzierungen hat Amazon auch die Darstellung der Verfügbarkeit überarbeitet. Bei den unterschiedlichen Ausführungen des iPhone 18 Pro werden jetzt konkrete Angaben zu Lieferbarkeit und voraussichtlicher Zustellung angezeigt.
Apples kurzer iPhone 18 Pro Spot
Bislang ließ sich bei der Auswahl der verschiedenen Farben und Speichergrößen nicht immer zuverlässig erkennen, ob ein Gerät tatsächlich auf Lager war. Mit den neuen Angaben können Interessenten nun besser abschätzen, ob ihre Wunschvariante direkt verfügbar ist oder zunächst nachgeliefert werden muss.
Gerade bei den neuen Pro-Modellen ist diese Information hilfreich. Schon zum Verkaufsstart im September waren einzelne Ausführungen bei Apple nur mit längeren Lieferzeiten erhältlich. Amazon bot damals bereits für verschiedene Modelle eine kurzfristige Alternative.
Schnapper!
Und einige Leute hatten es eventuell schon in den Fingern
Das Pro mit 1TB gibt es schon seit 2 Wochen mit 200€ weniger. Statt 2199€ bereits unter 2000€.
Für den Preis? No way. Ob nun 30€ mehr oder weniger.
Nur schade, dass ich bei amazon nie wieder teure Apple Geräte kaufen werde.
Naja das lohnt sich teilweise schon.
Ich habe in der Vergangenheit mit 10-Fach PAYBACK Punkten gekauft. Das summiert sich dann mal schnell auf 60-100 EUR in Punkten, die man sich ja auch auszahlen lassen kann.
Ja die kommen selten an
Das ist Unfug!
Mehrfach schon bestellt und immer beliefert worden. Ansonsten ist das auch noch versichert, falls es nicht ankäme…
+1.
@cashondelivery Bei weitem kein Unfug. Sei einfach froh, dass du bisher nie Probleme hattest. Die Versicherung bringt dir herzlich wenig, wenn bei Amazons Lieferpartnern seit Jahren systematisch hochwertige Elektronikartikel wie iPhones geklaut, durch andere Artikel ersetzt und die Pakete anschließend neu verpackt und etikettiert werden & bei höherpreisigen Artikeln kennt Amazon keine Kulanz..
Ich habe in den letzten 10 Jahren 4 iPhones über Amazon bestellt und nur eine einzige Bestellung kam tatsächlich so an, wie sie sollte. Kurioserweise war das auch die einzige Bestellung, die mit DHL geliefert wurde und nicht mit Amazons eigenem Lieferdienst. Den Stress, den man anschließend hat, um überhaupt wieder an sein Geld zu kommen, wünsche ich echt niemandem. Bei einer Bestellung musste ich sogar 2 Jahre auf mein Geld warten. Erstattet wurde es erst, nachdem sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und Amazon zur Erstattung aufgefordert hatte.
Ich hatte bei nem Black Friday ein iPad Angebot gekauft, das einem vom Fahrer geliefert wird, wenn man ihm einen Sicherheitscode vom Handy nennt.
Nur hatte ich etliche Artikel bestellt: ich nannte den Code und mir wurden drei Pakete übergeben und in keinem war ein iPad.
Ich hatte keine Chance.
Der Fahrer war sehr schnell weg und ich habe Minuten später Amazon kontaktiert.
Ich hatte über zwei Monate Stress, um wenigstens mein Geld wiederzu bekommen, ua ein von mir nach Rechtsberatung aufgesetztes Einschreiben.
Und gleichzeitig steht ja im Raum, dass ich nicht die Wahrheit sage und nicht im Recht bin, was mich immer noch erschüttert.
Ab dem Zeitpunkt habe fast alle höherwertigen Artikel woanders gekauft, beim MediaMarkt zB mein iPad.
iMessage, bei mir war immer am Paketlabel erkennbar, welches Paket nur mit Code übergeben werden darf. Dazu war es die letzten beiden Male immer so, dass die Fahrerin bzw. der Fahrer erst mit dem Paket mit Code kam und sobald das übergeben war, der Rest aus dem Auto geholt wurde.
Ist ja auch zu hoffen, dass amazon dazu lernt und die Prozesse anpasst.
Und dass die meisten Fahrer sich vorbildlich verhalten.
Ich hatte eben großes Pech.
Wenn ich bei amazon DHL auswählen könnte, wäre ich noch dabei, …so halt nicht mehr.
Ich weiß auch nicht, ob man nicht diese gestohlenen Geräte so sichern könnte, dass man sie direkt nach einem solchen Fall sperrt und somit unbrauchbar macht. Das sollte doch heutzutage keine große Arbeit machen.
Dann würde sich das Klauen auch kaum lohnen.
Und das Betrügen von Seiten der Kunden auch nicht.
Moin, ist mir auch passiert: ich dem Fahrer den Code genannnt, daraufhin in Vorfreude die Treppen hochgesprungen und das Päckchen fleißig vor mir hergeschüttelt. Beim öffnen musste ich dann leider feststellen, dass statt eines iPhones ein Bohrfutter im Paket war :-( Letzte Woche dann, nachdem ich die Bohrfutter-Rücksendung bei Amazon eingegangen war, habe ich die Rückzahlung angemahnt und sie mir innerhalb von 2-3 Werktagen auf meinem Konto sei – ist sie aber bis heute nicht. Der Typ vom Amazon-Support meinte auch, dass sie sich mit Apple in Verbindung gesetzt und es gefunden hätten. Wäre auch komisch, wenn nicht, denn die sollten ja sicher wissen, welche IMEI sie ausgeliefert haben. Ich musste das jetzt einfach mal erzählen ;-) Ach ja, mein iPhone hab ich dann auch direkt im MediaMarkt gekauft.
Warum diese Info für uns?
Jetzt schon? Krass.
Wenn es Richtung 1000€ geht kann man mal drüber nachdenken.
Dafür, dass es schon ein Monat alt ist und in 11 Monaten das neue kommt. Fair.
Und dann ist Doch nur ein Stück Seife im Päckchen. Das ist es mir nicht Wert.
Wie kommst du darauf?
Wie kommst du darauf? Und woher weiß denn der Fahrer, was im Paket drin ist? Und wie verhält es sich bei anderen Produkten, z. B. Kameras etc? Hast du da Erfahrungswerte oder woher weißt du das?
Das ist ja ein Spottpreis