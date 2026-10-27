iPhone 18 Pro: Erste Preisnachlässe im Apple Store bei Amazon

Gut einen Monat nach dem Verkaufsstart des iPhone 18 Pro zeigen sich bei Amazon die ersten Preisnachlässe. Während Apple selbst weiterhin an den ursprünglichen Verkaufspreisen festhält, sind einzelne Varianten der neuen Pro-Modelle beim Onlinehändler inzwischen etwas günstiger erhältlich. Betroffen ist zunächst vor allem das iPhone 18 Pro in der Farbvariante Polar.

iPhone 18 Pro mit 512 GB: In Polar 70 jetzt Euro günstiger

Der offizielle Apple Store bei Amazon ist für uns seit Jahren ein interessanter Anhaltspunkt bei der Beobachtung der iPhone-Preise. Nachdem Apple und Amazon ihren langjährigen Streit beigelegt hatten, kehrte nicht nur die Prime-Video-App auf den Apple TV zurück. Auch der reguläre Vertrieb von Apple-Hardware über Amazon wurde wieder möglich.

Die dort aufgerufenen Preise orientieren sich häufig am allgemeinen Marktpreis und geben damit einen ersten Hinweis darauf, wann die neuen Geräte günstiger werden.

iPhone 18 Pro erstmals unter Apples Listenpreis

Bei Amazon kostet das iPhone 18 Pro in Polar mit 512 GB Speicher aktuell 1.629 Euro. Apple verlangt für diese Ausstattung weiterhin 1.699 Euro. Käufer sparen damit 70 Euro beziehungsweise rund vier Prozent. Auch die größere Variante mit 2 TB Speicher ist erstmals leicht reduziert. Statt der regulären 2.949 Euro werden hier momentan 2.919 Euro aufgerufen. Das entspricht einem Nachlass von 30 Euro.

Schon reduziert? Der Apple Store auf amazon.de ist ein verlässlicher Gradmesser

Die Abschläge fallen damit noch überschaubar aus. Sie zeigen allerdings, dass sich die Preise gut fünf Wochen nach dem Verkaufsstart am 18. September erstmals bewegen. Apple selbst verändert seine Listenpreise während der regulären Verkaufsphase üblicherweise nicht nach unten. Preisaktionen wie die jährlichen Angebote zum Schulstart bilden hier die Ausnahme.

Bereits Anfang Oktober hatten wir über die vermutete Preisentwicklung berichtet. Demnach könnte das iPhone 18 Pro innerhalb der ersten fünf Monate um rund 14 Prozent günstiger werden. Im weiteren Jahresverlauf dürften sogar Abschläge von bis zu 18 Prozent möglich sein. Die aktuellen Amazon-Preise liegen jedoch noch deutlich unter diesen Einsparungen.

Amazon zeigt Liefertermine für einzelne Varianten

Parallel zu den ersten Preisreduzierungen hat Amazon auch die Darstellung der Verfügbarkeit überarbeitet. Bei den unterschiedlichen Ausführungen des iPhone 18 Pro werden jetzt konkrete Angaben zu Lieferbarkeit und voraussichtlicher Zustellung angezeigt.

Apples kurzer iPhone 18 Pro Spot

Bislang ließ sich bei der Auswahl der verschiedenen Farben und Speichergrößen nicht immer zuverlässig erkennen, ob ein Gerät tatsächlich auf Lager war. Mit den neuen Angaben können Interessenten nun besser abschätzen, ob ihre Wunschvariante direkt verfügbar ist oder zunächst nachgeliefert werden muss.

Gerade bei den neuen Pro-Modellen ist diese Information hilfreich. Schon zum Verkaufsstart im September waren einzelne Ausführungen bei Apple nur mit längeren Lieferzeiten erhältlich. Amazon bot damals bereits für verschiedene Modelle eine kurzfristige Alternative.