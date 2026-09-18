Verkaufsstart der neuen Apple-Geräte
iPhone 18 Pro kurzfristig kaufen: Vor Ort und Amazon als Alternativen
Seit heute früh sind das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max, die Apple Watch Series 12, die Apple Watch Ultra 4 und die neuen AirPods offiziell im Verkauf. Wir haben gestern bereits darüber berichtet, dass die ersten Vorbestellungen termingerecht ausgeliefert werden und im Laufe des Tages bei den Kunden eintreffen sollten.
iPhone 18 Pro teils zur Abholung verfügbar
Wer sich jetzt noch kurzfristig für ein iPhone 18 Pro entscheidet, muss bei einer Online-Bestellung bei Apple selbst teils bis Mitte Oktober auf seine Lieferung warten. Die Apple-Ladengeschäfte können hier eine interessante Alternative sein. Wer einen Apple Store in der Nähe hat, kann sein neues iPhone unter Umständen sogar noch heute abholen.
Beim Kaufvorgang auf der Apple-Webseite werden jetzt nicht mehr nur die voraussichtlichen Lieferzeiten angezeigt. Käufer können dort auch prüfen, welche Modellvarianten zur Abholung in den verschiedenen Apple Stores verfügbar sind. Damit der Weg zum Apple Store nicht vergeblich ist, lassen sich die gewünschten Geräte auch direkt auf der Apple-Webseite kaufen und zur Abholung reservieren.
Amazon liefert auch gefragte Modelle kurzfristig
Ist kein Apple Store in der Nähe, kann man sein Glück bei MediaMarkt oder dergleichen versuchen. Zudem zeigt jetzt auch Amazon konkrete Lieferzeiten für die unterschiedlichen iPhone-Modelle an.
Aktuell ist bei Amazon beispielsweise das iPhone 18 Pro mit 256 GB Speicher auch in den gefragten Farbvarianten Burgunder und Schwarz kurzfristig verfügbar. Der Onlinehändler gibt Montag, den 21. September, als Liefertermin an.
Nachfrage bei anderen Geräten entspannt
Während man bei den neuen iPhone-Modellen zwischenzeitlich bereits etwas länger warten muss, läuft der Verkaufsstart der restlichen neuen Apple-Produkte vergleichsweise entspannt. Einzig die Apple Watch Ultra 4 scheint in bestimmten Konfigurationen nur schlecht verfügbar zu sein. Auch hier lohnt es sich unter Umständen, die Lieferzeiten bei Amazon oder anderen Händlern zu überprüfen.
Das iPhone ist sehr oft noch verfügbar. Amazon, Media Markt und auch bei der Telekom. Nur Apple liefert nicht schnell.
Das will doch keiner haben! Zu teuer keine Innovation.
Sehe ich auch so!
Naja… es ist eher ein Gerät für Leute die noch iPhone-Generationen vor dem 17er nutzen und umsteigen wollen. Ich hab ein 17pro und das 18pro ist nicht wirklich interessant.
Die Dinger werden mit neuen Verträgen und Verlängerungen ihre Käufer finden. Die neuen Preise schrecken manchen ab und das warten auf das Duo. Dazu kommt die Hoffnung auf ein tolle Jubiläums iPhone im nächsten Jahr und die normalen iPhone irgendwann Anfang des Jahres. Im Grunde ist nichts anders an dem Gerät als die Jahre davor , etwas besserer Akku und etwas bessere Kamera mit besserem Chip .
Ja, wie bei den AppleWatches auch. Dieses Jahr kaufe ich keinen Apfel.
Vor allem zu hässlich und zu wenig Titan oder Edelstahl.
Ich überlege ob ich mein 13 Pro nun durch ein 16 Pro ersetzen oder noch aufs Air2 warten soll.
Ich denke es wird ein 16 Pro von Refurbed.
Auf einer anderen Seite ist von ca. 100 tausend Geräten nur heute die Rede alleine für Berlin. Das finde ich nicht wenig .
Scheint dieses mal nicht der große „run“ auf die iPhones zu sein.
Warte auf das Duo :-)
Yes 3 bestellen und 2 weiterverkaufen
Apple hat bisher jedes Jahr die Stückzahlen erhöht. Von daher ist es so wie jedes Jahr um die gleiche Zeit. Jetzt wird wie immer gemunkelt das läuft nicht und nach den Umsatzzahlen haben alle wieder spontane Amnesie. Die hält dann ein Jahr und es geht wieder los.
Wollte Amazon nicht ursprünglich erst eine Woche später liefern?
Nachdem ich beim iPhone 15 mit Amazon nur Probleme hatte, und ich statt iphone anderen kram bekommen hab, bestell ich doch sicher nicht nochmal dort.
Wirklich langweilig diesmal….
Das erste mal seit langem dass so überhaupt kein upgradewunsch aufkommt. Das duo in zwei Generationen vielleicht. Aber dann ist hoffentlich h auch das 20er redesign da.
Design würde bei mir auch so gar nicht mehr ziehen. Ist mir heute total egal, wie die Teile aussehen und jedes Design gab’s bereits von irgendwem. Ist immer nur aufgewärmt. Bei Smartphones ist das Interesse irgendwie kaum noch da. Ist einfach ein Alltagsgegenstand. Wird genutzt, bis kaputt, dann kaufe ich eben ein neues iPhone. Egal wie lange ich meins davor hatte, das neue wird sich 110 % gleich anfühlen wie das davor. iPhone ist eben iPhone. Der Drops ist gelutscht. Selbst das Duo ist jetzt nicht so der Hit, hat man daheim eh ein iPad. Bin schon seit Jahren von MacOS weg, hin zu iPadOS. Mal sehen, was die Zukunft noch bringt aber so viel wird es nicht werden.
Bin auch raus dieses Jahr. Bin frühestens nächstes Jahr wieder dabei… das 15 pro sollte locker noch zwei, drei Jahre halten….
Ich persönlich bin vom 15 pro umgestiegen und was soll ich sagen? Der Umstieg hat sich für mich gelohnt.
Also in Hamburg in Apple Store bekommt man noch die Geräte. Dieses Jahr ist ja echt chillig. Naja, halt ein typisches „s“ Jahr.
Oder alle kaufen das Duo trotz Preis-Tag.
Noch nie hat es mich so wenig gereizt, ein neues iPhone zu kaufen ..