Seit heute früh sind das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max, die Apple Watch Series 12, die Apple Watch Ultra 4 und die neuen AirPods offiziell im Verkauf. Wir haben gestern bereits darüber berichtet, dass die ersten Vorbestellungen termingerecht ausgeliefert werden und im Laufe des Tages bei den Kunden eintreffen sollten.

iPhone 18 Pro teils zur Abholung verfügbar

Wer sich jetzt noch kurzfristig für ein iPhone 18 Pro entscheidet, muss bei einer Online-Bestellung bei Apple selbst teils bis Mitte Oktober auf seine Lieferung warten. Die Apple-Ladengeschäfte können hier eine interessante Alternative sein. Wer einen Apple Store in der Nähe hat, kann sein neues iPhone unter Umständen sogar noch heute abholen.

Beim Kaufvorgang auf der Apple-Webseite werden jetzt nicht mehr nur die voraussichtlichen Lieferzeiten angezeigt. Käufer können dort auch prüfen, welche Modellvarianten zur Abholung in den verschiedenen Apple Stores verfügbar sind. Damit der Weg zum Apple Store nicht vergeblich ist, lassen sich die gewünschten Geräte auch direkt auf der Apple-Webseite kaufen und zur Abholung reservieren.

Amazon liefert auch gefragte Modelle kurzfristig

Ist kein Apple Store in der Nähe, kann man sein Glück bei MediaMarkt oder dergleichen versuchen. Zudem zeigt jetzt auch Amazon konkrete Lieferzeiten für die unterschiedlichen iPhone-Modelle an.

Aktuell ist bei Amazon beispielsweise das iPhone 18 Pro mit 256 GB Speicher auch in den gefragten Farbvarianten Burgunder und Schwarz kurzfristig verfügbar. Der Onlinehändler gibt Montag, den 21. September, als Liefertermin an.

Nachfrage bei anderen Geräten entspannt

Während man bei den neuen iPhone-Modellen zwischenzeitlich bereits etwas länger warten muss, läuft der Verkaufsstart der restlichen neuen Apple-Produkte vergleichsweise entspannt. Einzig die Apple Watch Ultra 4 scheint in bestimmten Konfigurationen nur schlecht verfügbar zu sein. Auch hier lohnt es sich unter Umständen, die Lieferzeiten bei Amazon oder anderen Händlern zu überprüfen.