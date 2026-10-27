MOFT für iPhone: Clevere Hüllen, Ständer und Kartenetuis

Mit seinem magnetischen Kartenhalter und iPhone-Ständer bietet MOFT schon länger ein beliebtes Zubehör an, das gleich mehrere Aufgaben übernimmt. Das für 34,99 Euro erhältliche Accessoire nimmt bis zu drei Kreditkarten auf und lässt sich so falten, dass das iPhone für FaceTime-Gespräche oder zum Ansehen von Videos aufrecht steht. Nun hat der Hersteller sein Sortiment um vier Zubehörlösungen erweitert, die speziell auf das faltbare iPhone Duo abgestimmt sind.

MOFT Snap-on: Beliebt und ziemlich clever

Die neue iPhone Duo Collection besteht aus zwei Hüllen, einem magnetischen Kartenetui und einem drehbaren Griff mit Standfunktion. Alle vier Produkte lassen sich bereits vorbestellen.

Modulare Schutzhülle mit wechselbarem Zubehör

Das MOVAS Modular Case setzt auf eine dreiteilige Konstruktion aus Rückschale, Scharnierschutz und Frontrahmen. Nutzer können entscheiden, welche Elemente sie verwenden und so den Schutzumfang anpassen. Eine Displayschutzfolie und ein erhöhter Kameraring gehören ebenfalls zur Ausstattung. Zusätzliche Rahmenelemente erlauben unterschiedliche Farbkombinationen.

MOFT neues Movas Modular Case

Die 74,99 Euro teure Hülle verfügt über integrierte Magnete und dient als Grundlage für weitere Accessoires. Dazu gehört das neue Snap Fold für 54,99 Euro. Der Kartenhalter nimmt bis zu fünf Karten auf und lässt sich in mehreren Winkeln als Ständer aufstellen. Seine Abmessungen sind auf das breitere und kürzere Format des zusammengeklappten iPhone Duo abgestimmt.

MOVAS Modular Case mit Snap Fold

Alternativ lässt sich der MOFT O der zweiten Generation befestigen. Der 39,99 Euro teure Griff ist um 360 Grad drehbar und kann als Ständer im Hoch- und Querformat dienen. Dafür stehen zwei feste Neigungswinkel bereit. Der MOFT O ist auch mit anderen MagSafe-kompatiblen Smartphones verwendbar. Ein Metallring für Geräte ohne entsprechende Magnetaufnahme liegt bei.

Haletung udn Ständer: Der MOFT O der zweiten Generation

Faltbare Folio-Hülle und günstigere Sets

Wer Hülle und Aufsteller nicht getrennt verwenden möchte, bekommt mit dem Dynamic Folio eine weitere Option. Die 1,9 Millimeter dünne und rund 73 Gramm schwere Hülle schützt Außendisplay, Scharnier und Kamera. Eine mittig angeordnete Faltkonstruktion dient zugleich als Griff und ermöglicht vier Aufstellpositionen. Das Folio kostet 74,99 Euro und unterstützt kabelloses Laden mit MagSafe.

MOFT Dynamic Folio für iPhone Duo

MOFT bietet zudem zwei Kombinationen zum reduzierten Paketpreis an. Das Pendler-Set aus Modular Case und Snap Fold kostet 109,98 Euro. Für das Everyday Flex Set aus Modular Case und MOFT O werden 99,98 Euro fällig.

Die Einsatzmögöochkeiten des Snap Fold

Das Dynamic Folio soll ab November 2026 ausgeliefert werden. Die modulare Hülle, das Snap Fold und der MOFT O folgen im Dezember. Damit erweitert MOFT sein bisheriges Angebot an magnetischem iPhone-Zubehör, zu dem auch das im August vorgestellte Field Wallet mit Unterstützung für Apples „Wo ist?“-Netzwerk gehört.