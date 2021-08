iPhone-Vorbestellung 2021: Telekom startet Reservierungs-Service

Es ist wieder soweit. Die Telekom hat ihre Sonderseite zum Reservierungs-Service überarbeitet und bietet ab sofort die Möglichkeit, sich ein Reservierungs-Ticket und damit die bevorzugte Behandlung beim Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle zu sichern.

Reservierungs-Ticket 2021 in der Wallet

Auch in diesem Jahr darf die Telekom nicht explizit damit werben, dass man sich hier um einen guten Platz in der Warteschlange für das iPhone 13 bewirbt. Stattdessen beschreibt der Provider die Aktion allgemein als Service, mit dessen Hilfe man sich die bevorzugte Belieferung sowie einen exklusiven Vorteil auf Zubehör zu sichern kann, wenn Hersteller wie Apple, Xiaomi oder Samsung neue Smartphones vorstellen.

Ihren Ursprung hat die Aktion in den vor zehn Jahren in Vorbereitung des Verkaufsstarts des iPhone 5 von der Telekom angebotenen „Premieren-Tickets“. Damals wurden im Anschluss an Beratungsgespräche teils noch echte Tickets in Form von Plastikkarten ausgegeben. Mittlerweile läuft die Beantragung vollumfänglich digital ab und man bekommt eine Bestätigungs-E-Mail mit der Möglichkeit, sein Reservierungs-Ticket in der iPhone-Wallet abzulegen.

Das alte Premieren-Ticket zum iPhone 5

Premieren-Tickets ohne Verpflichtung

Die Telekom bietet ihren Reservierungs-Service in Verbindung mit einer Vertragsverlängerung oder dem Abschluss eines neuen Mobilfunk-Vertrags an. Interessierte Kunden müssen das Online-Formular mit Angaben zur Person und dem Vertragsstatus ausfüllen, gehen damit verbunden aber noch keine Verpflichtung zum Kauf des neuen Geräts ein.

Kunden mit einem aktiven MagentaEINS-Vertrag können sich den Aufwand übrigens sparen. Diese profitieren der Telekom zufolge bereits automatisch von einer Bevorzugten Behandlung.

Vodafone und O2 bieten Newsletter-Option

Die Mitbewerber der Telekom bieten schon seit einigen Jahren vergleichbare Aktionen an. Bei Vodafone heißt das Ganze „First Come First Surf“, auf der Aktionsseite steht bislang jedoch nur ein allgemeines Formular zur Newsletter-Anmeldung zur Verfügung. O2 hält dagegen etwas spezifischer die Möglichkeit zur Anmeldung für ein „Smartphone Neuheiten Mailing“ bereit, das über die Verfügbarkeit neuer Handy-Modelle informieren soll.