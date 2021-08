Apple gibt iOS 15 Beta 7 für Entwickler frei

Eine Übersicht der bislang in den Beta-Versionen von iOS 15 enthaltenen Neuerungen könnt ihr unter diesem Link abrufen . Mit den letzten Vorabversionen hat Apple unter anderem die hier genannten Verbesserungen implementiert, dazu zählen etwa neue Info-Bildschirme, ein überarbeitetes Musik-Widget und Anpassungen in der Nachrichten-App und Safari.

Es ist davon auszugehen, dass sich Apple mit den nun mehr oder weniger im Wochenrhythmus veröffentlichten Beta-Versionen vorrangig auf die Systemoptimierung und Behebung von Fehlern konzentriert und wenn überhaupt, dann nur noch kleinere Neuerungen oder Funktionserweiterungen implementiert. Sollte dergleichen noch in Verbindung mit den aktuellen Beta-Versionen 7 auftauchen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ihr könnt damit rechnen, dass Apple die korrespondierenden Testversionen für Teilnehmer an seinem Public Beta Programm in den kommenden Tagen nachreicht.

Insert

You are going to send email to