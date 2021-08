iPhone 13: Der 14. September als erste Terminspekulation

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple im September das iPhone 13 in vier neuen Varianten vorstellt. Für einen besonderen Kaufanreiz sollen neben einem schnelleren Prozessor auch neue Kamerafunktionen sorgen. Es wird zudem damit gerechnet, dass viele Nutzer älterer Modelle in diesem Jahr auf ein mit 5G kompatibles Modell wechseln. Apple hat im vergangenen Jahr mit dem iPhone 12 erstmals ein Smartphone mit 5G-Unterstützung ins Programm genommen.

Damit verbunden ist auch einmal mehr von einem iPhone mit bis zu 1 TB Speicher die Rede. Dergleichen ist ja auch schon seit längerer Zeit in der Diskussion und früher oder später wird Apple diesen Schritt wohl gehen. Lassen wir uns überraschen, ob es tatsächlich schon in diesem Jahr soweit ist.

Ein wenig in der Glaskugel lesen ist dabei, doch scheint es nicht sonderlich unwahrscheinlich, dass Apple die iPhone-Vorstellung in diesem Jahr für die dritte Septemberwoche plant.

