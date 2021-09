„Super Follows“: Twitter-Nutzer können Premium-Abos anbieten

Das neue Twitter-Modell erinnert uns ein wenig an Apples im Juni eingeführte Podcast-Abos . Beide Ansätze machen den Eindruck, in erster Linie nach neuen Einnahmequellen für die Plattformbetreiber zu suchen. Ob sich die Konzepte etablieren können, muss die Zeit zeigen. Twitter will seine „Super Follows“ bereits in den nächsten Wochen auch international anbieten.

Mit „ Super Follows “ hat jetzt auch Twitter sein Abo-Modell. Zunächst in den USA und Kanada können ausgewählte Twitter-Nutzer zusätzliche Inhalte für Abonnenten anbieten.

