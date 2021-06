iPhone 13: Dickeres Gehäuse mit Platz für leistungsfähigeren Akku

Die neuen iPhone-Modelle dürften in dieser Woche wieder im Zeitraum zwischen September und Oktober vorgestellt werden. Die Gerüchteküche hat diesbezüglich auch bereits verlauten lassen , dass wir zwar in diesem Jahr nochmal ein iPhone 13 mini zu sehen bekommen, Apple das kleine Gerät aufgrund enttäuschender Verkaufszahlen von 2022 an nicht mehr anbieten will.

Der Blogger Jon Prosser liefert hier eine schlüssige Theorie. Prosser zufolge hätte Apple seine Top-Modelle am liebsten schon im vergangenen Jahr mit 120-Hz-Bildschirmen ausgestattet, musste sich aber zwischen den beiden Stromfressern 5G und 120 Hz entscheiden. Die höhere Bildwiederholrate fiel dabei unter den Tisch und soll nun in diesem Jahr nachgereicht werden.

Auch wenn es noch mindestens drei Monate dauert, bis Apple das iPhone 13 offiziell vorstellt: Es scheint bereits weitgehend klar, was wir an äußerlichen Veränderungen erwarten dürfen. Das iPhone 13 wird wohl tatsächlich wieder etwas dicker und soll auch mit einer kleineren Notch kommen.

