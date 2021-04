Apple soll ab kommendem Jahr kein „iPhone mini“ mehr anbieten

Über die Verkaufszahlen des iPhone 12 mini wird viel diskutiert. Glaubt man inoffiziellen Zahlen und der Gerüchteküche, so hat sich das kleine iPhone deutlich schlechter verkauft, als es sich Apple erhofft hat. Als Konsequenz sieht der auf Apple-Themen spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo das Gerät im kommenden Jahr aus dem Angebot fallen.

Wohlgemerkt nennt Kuo in seiner dem Apple-Blog MacRumors vorliegenden Prognose keinerlei Quellen für seine Einschätzung, die Voraussage scheint allerdings nicht unwahrscheinlich. Apple werde von 2022 an auf die beiden Bildschirmgrößen 6,1 Zoll und 6,7 Zoll setzen und in diesem Formaten jeweils ein Pro- und ein Standardmodell anbieten. Das kleinere Mini-Modell mit 5,4 Zoll Bildschirmgröße soll dagegen künftig wegfallen. In der Folge bliebe iPhone-Nutzern, die auf kompakte Geräteform setzen, lediglich das einfache und mit klassischer Home-Taste ausgestattete iPhone SE mit seinem 4,7 Zoll kleinen Bildschirm als Alternative.

iPhone 13 mini als letztes Kompaktmodell

In diesem Herbst werden allerdings nochmal Geräte mit drei verschiedenen Bildschirmgrößen erwartet. Analog zum vergangenen Jahr soll es die vier Modelle iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max geben.

Mit Blick auf die wohl schlechten Verkaufszahlen des iPhone 12 mini gab es bereits mehrere gleich lautende Berichte. So hieß es im Februar, dass das kompakte Gerät zeitweise lediglich fünf Prozent aller iPhone-12-Verkäufe in den USA ausgemacht hat. Davor hatte schon die Meldung die Runde gemacht, dass Apple die Produktion des iPhone 12 mini zurückgefahren und stattdessen die Fertigung des iPhone 12 Pro ausgebaut habe.

Apples kleines Face-ID-iPhone wirkt ohne Frage polarisierend. Das Gerät erfreut sich aufgrund seiner kompakten Größe teils treuer Anhänger. Allerdings wurde immer wieder auch die damit verbundenen Kompromisse kritisiert. Insbesondere die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der integrierten Batterie wirkt auf viele Interessenten enttäuschend.