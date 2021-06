Schon zu Jahresbeginn hat WhatsApp die Funktion „ selbstlöschende Nachrichten “ eingeführt. Auf Chat-Basis kann an seither festlegen, dass über den Messenger verschickte Nachrichten nach sieben Tagen automatisch verschwinden. Ein erweiterter „Selbstlöschen-Modus“ soll es künftig ermöglichen, diese Einstellung standardmäßig für alle Konversationen in WhatsApp zu aktivieren.

Die Bestätigung dafür, dass WhatsApp tatsächlich an der Einführung dieser Funktion arbeitet, haben die Betreiber des Blogs WABetaInfo von höchster Stelle erhalten. Im Interview-Chat stand ihnen neben dem Chef der Messenger-App Will Cathcart auch der Eigner von Facebook und WhatsApp Mark Zuckerberg Rede und Antwort. Die. beiden Verantwortlichen zeigten sich wohl auch angesichts der schlechten Schlagzeilen, die ihr Messenger in den vergangenen Wochen eingefahren hat, überraschend offen und ließen verlauten, dass die Multi-Geräte-Unterstützung bereits in den nächsten zwei Monaten als öffentliche Beta starten soll.

iPad-Version am Horizont WhatsApp: Zuckerberg kündigt Multi-Geräte-Unterstützung an

