iPhone 12: Die ersten Hüllen laufen im Handel ein

Die beiden unten eingebetteten Fotos sind gerade per E-Mail bei uns aufgeschlagen und zeigen frühe Muster von Hüllen, die bereits auf die unterschiedlich großen Modelle des iPhone 12 abgestimmt sind.

Neben eine Handvoll No-Name-Hüllen aus Silikon drehen dabei auch erste Otter-Modelle ihre Runden durch Hände der Einkäufer im deutschen Telekomunikationshandel. Quadratische Kamera-Aussparung und Größenangaben liegen dabei passgenau über den Prognosen der Gerüchteküche, die für diesen Herbst vier iPhone 12-Modelle vorhersagt.

Vier iPhone 12-Modelle später im Jahr

Mehreren übereinstimmenden Berichten aus Zulieferer-Kreisen nach soll sich Apple darauf vorbereiten vier iPhone-Modelle in drei unterschiedlichen Größen anzubieten: Zwei reguläre und zwei Pro-Modelle.

Die kleinste Größe liegt mit einer Bildschirm-Diagonalen von nur 5,4 Zoll sehr nah am iPhone 5 und soll für das reguläre iPhone 12 bestimmt sein. Etwas größer, mit 6,1 Zoll, sollen das iPhone 12 Max (das große reguläre Modell) und das iPhone 12 Pro (das kleine Pro-Gerät) einlaufen.

Das größte Display soll in diesem Jahr mit 6,7 Zoll dem wohl auch teuersten iPhone 12 Pro Max vorbehalten sein. Wer sich hier für die Zentimeter-Maße interessiert, der multipliziert die Zoll-Angaben grob mit 2,5.

Schon länger werden auf Amazon entsprechend beschriftete Hüllen für das iPhone 12 angeboten, bei den jetzt vorliegenden Fotos aus dem Handel stehen jedoch oft auch entsprechend große Aufträge im Raum, was die Treffsicherheit der Casegrößen und Bezeichnungen für gewöhnlich deutlich erhöht.

In diesem Jahr später in den Verkauf

Apples Routine, die neuen Geräte stets am zweiten Dienstag oder Mittwoch im September zu präsentieren, dürfte sich in diesem Jahr coronabedingt verschieben. Aktuellen Hinweisen nach soll die diesjährige iPhone-Familie erst in der zweiten Oktoberhälfte vorgestellt werden. Ein später Verkaufsstart, vielleicht erst im November, ist ebenfalls wahrscheinlich.