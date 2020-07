iPhone 12: Neuer Größenvergleich und Blick auf die Gehäuseform

Mittlerweile machen die ersten Dummies für das iPhone 12 auch in Deutschland die Runde. Der Apple-Händler Arktis hat uns ein paar Fotos und Anmerkungen zu diesem Thema geschickt, sowie weiterführende Infos in einem Blog-Eintrag verarbeitet.

Mit Blick auf die zu erwartenden Formate sind wir uns ja mittlerweile ziemlich sicher. Apple wird wohl vier verschiedene Geräte mit drei verschiedenen Bildschirmgrößen vorstellen: Zwei „normale“ und zwei Pro-Modelle, wobei das „einfache“ iPhone 12 Max und das iPhone 12 Pro gleich groß sind. Äußerlich sollen sich diese Geräte nur durch höherwertige Materialien beim „Pro“ und natürlich die bessere Kamera unterscheiden.

Apropos Kamera: Arktis weist uns darauf hin, dass die Gehäuseformen wohl mehr oder weniger exakt das darstellen, was wir im Herbst von Apple zu sehen bekommen werden, dies aber nicht für die gezeigten Kameras gelte. Das hätte uns sonst auch irritiert, denn die „einfachen“ iPhone-12-Modelle und demnach auch das kleinste der drei Geräte wird nach aktuellem Informationsstand lediglich über eine Dual-Kamera verfügen, während die Pro-Modelle auf eine Dreifach-Kamera mit LiDAR-Sensor setzen. Unten hängen wir euch nochmal die technischen Details der neuen Geräte an, jedenfalls so, wie wir sie nach aktuellem Informationsstand erwarten.

Wenn’s bei der durch die Dummies wiedergegebenen äußeren Formgebung bleibt (und derzeit spricht nichts dagegen), erinnert das iPhone 12 mit seinem kantigen Gehäuse wieder deutlich an das vor zehn Jahren vorgestellte kantige Gehäuse des iPhone 4 und dessen Nachfolger iPhone 5 bzw. iPhone SE.

Apples iPhone 12: So soll es kommen

iPhone 12 (5,4“)

Super-Retina-Bildschirm (BOE OLED)

4 GB RAM

128 oder 256 GB Speicher

$649 bzw. $749

Aluminiumgehäuse

A14-Prozessor

5G-Unterstützung

Dual-Kamera

iPhone 12 Max (6,1“)

Super-Retina-Bildschirm (BOE OLED)

4 GB RAM

128 oder 256 GB Speicher

$749 bzw. $849

Aluminiumgehäuse

A14-Prozessor

5G-Unterstützung

Dual-Kamera

iPhone 12 Pro (6,1“)

Super-Retina-XRD-Bildschirm (Samsung OLED)

ProMotion (120 Hz)

10-Bit Farbtiefe

6 GB RAM

128, 256 GB oder 512 GB Speicher

$999, $1.099 bzw. $1.299

Edelstahlgehäuse

A14-Prozessor

5G-Unterstützung

Dreifach-Kamera mit LiDAR

iPhone 12 Pro Max (6,7“)