iPhone 12: Bildschirm-Bauteil zeigt sich im Netz

Das Bauteil-Puzzle zu den kommenden iPhone-Modellen vervollständigt sich mehr und mehr. Neue auf dem in der Vergangenheit schon mit treffsicheren Vorabinformationen aufgefallenen Twitter-Kanal „Mr White“ veröffentlichte Bilder zeigen nun die vermeintliche Bildschirm-Komponente des iPhone 12.

Auch hier deutet sich an, dass Apple das Innenleben der Geräte im Vergleich zur Vorgängerversion kräftig durcheinander würfelt. So wird das Anschlusskabel nun von unten her und nicht mehr seitlich geführt. Grund ist dem allgemeinen Verständnis zufolge die Tatsache, dass Platz für eine 5G-Antenne geschaffen werden muss. Aus diesem Grund wird die Hauptplatine anders positioniert. Bereits im Mai konnten wir einen Blick auf das neue Motherboard werfen. Angeblich soll zudem das Fach für die SIM-Karte auf die gegenüberliegende Seite, unter die Lautstärketasten wechseln.

Eine interessante Randnotiz ist der Hinweis, dass das Face-ID-Modul bei den kommenden Modelle die gleiche Größe behält. Infolge dessen soll auch der Notch die gleiche Größe behalten. Hier war zuvor durchweg von einer leichten Verkleinerung die Rede.

Wir erwarten in diesem Jahr vier weitere iPhone-Modelle mit drei unterschiedlichen Bildschirmgrößen, die ihr hier im Vergleich sehen könnt. Zu sehen bekommen wir die Geräte in diesem Jahr allerdings später als sonst. Dies hat Apple ohne einen konkreten Termin zu nennen bereits offiziell bestätigt.