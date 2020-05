Apple-Neuheiten 2020: Kaum noch Überraschungen möglich

Anders als gewohnt werden die neuen iPhone-Modelle in diesem Jahr wohl erst im Oktober erscheinen. Auch die wesentlichen Eckdaten der Geräte sind mittlerweile mit ziemlicher Sicherheit bekannt. Da scheint die Meldung, dass nun auch ein erstes Foto der Hauptplatine eines der iPhone-12-Modelle vorliegt, kaum noch relevant.

Vorausgesetzt, das Foto ist kein Fake, wurde die Platine bereits im Oktober 2019 gefertigt (KW 40/19). Dieser lange Vorlauf ist für einen Prototyp nicht ungewöhnlich. Auch hätten wir damit die Bestätigung dafür, dass Apple weiterhin Samsung als Speicherlieferant im Boot hat. Dem Blogger Jon Prosser zufolge kommen die iPhone-12-Modelle mit mindestens 128, in der Maximalausstattung 512 GB Flash-Speicher.

Bild Twitter / via MacRumors

„Apple is not happy“

Apropos Jon Prosser: Mit einem knappen „Apple is not happy“ bestätigt dieser, was zu erwarten war. Apple scheint den Druck auf Prosser in Anbetracht der Tatsache, dass dieser quasi sämtliche Neuankündigungen für das laufende Jahr vorweg genommen hat, zu erhöhen. Bereits gestern wurde bekannt, dass der iPhone-Hersteller versucht hat, Journalisten über Prosser und dessen Kontakte auszuhorchen. Begleitend dazu wurden zweifellos auch juristische Maßnahmen eingeleitet. Prosser selbst gab allerdings an, seine Veröffentlichungen ebenfalls juristisch abklopfen zu lassen, aus diesem Grund sei beispielsweise ein Video zur AR-Brille „Apple Glass“ bislang nicht von ihm veröffentlicht worden.

„We're going to double down on secrecy…“

Besonders Tim Cook wird die Art und Weise, auf welche neue Apple-Produkte nun schon seit Wochen ihren ersten öffentlichen Auftritt haben, ganz und gar nicht schmecken. Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2012 ließ er verlauten, dass man die Geheimhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit neuen Produkten verdoppeln wolle. Damals wurden Monate vor deren Vorstellung umfassende Details zu den Apple-Geräten iPad 3 und iPhone 5 bekannt. Aktuell hat Prosser nicht nur weit im Voraus Details zu den iPhone-12-Modellen und einer AR-Brille von Apple genannt, sondern auch detailliert die vergangenen Produktvorstellungen angekündigt, darunter das iPhone SE und das aktuelle MacBook Pro 13-Zoll.