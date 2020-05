5,4″, 6,1″ und 6,7″: Die iPhone-12-Modelle im Größenvergleich

Als kleine Ergänzung zu den gestern veröffentlichten Details zu den iPhone-12-Modellen haben wir hier noch ein paar Bilder für den Größenvergleich. Der Versender Arktis hat bereits die ersten Display-Schutzfolien für die neuen Formate auf Lager, diese eignen sich natürlich auch perfekt dafür, einen Eindruck der unterschiedlichen Gerätegrößen zu vermitteln.

Apple wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach noch vier weitere iPhone-Modelle auf den Markt bringen und dabei teils auf neue Gerätegrößen setzen: Das Standardmodell iPhone 12 kommt mit 5,4“ und 6,1“ Bildschirmgröße, das iPhone 12 Pro wird mit 6,1“ und 6,7“ erhältlich sein.

iPhone 12 wird kleiner, Pro-Modelle werden größer

Aktuell gibt es das iPhone 11 nur mit 6,1“, die Freunde kleinerer Geräte dürfen sich hier also auf eine kompaktere Variante mit Face ID freuen. Das iPhone 11 Pro wird aktuell mit 5,8“ und 6,5“ angeboten. Hier stehen künftig mit 6,1“ und 6,7“ etwas größere Varianten auf dem Plan.

Größenvergleich: Die iPhone-12-Formate und das iPhone 11 Pro

An den aktuellen Informationen zu den Bildschirmgrößen ist kaum zu zweifeln. Sie stammen von Jon Prosser, einem Blogger und Analyst, der seine guten, inoffiziellen Kontakte zu Apple in den letzten Wochen mehrfach durch präzise Voraussagen zu neuen Produkten, darunter das iPhone SE und das MacBook Pro 13“, unter Beweis stellen konnte.

Dass sich die asiatischen Zulieferer bereits frühzeitig auf die erst für September erwarteten Apple-Neuheiten vorbereiten, bestätigen die nun von Arktis veröffentlichten Fotos. Bemerkenswert ist hier, dass sich die „Notch“, also die Mittig am oberen Bildschirmrand vorhandene Aussparung für Sensoren, kaum verändert. Gesetzt den Fall, dass die Hersteller der Folien hier nicht auf dem Holzweg sind, zerschlagen sich also die teils geäußerten Hoffnungen auf eine kleinere Einkerbung.