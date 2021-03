iPhone-12-Besitzer klagen weiterhin über Gesprächsabbrüche

Weiterhin klagen iPhone-Besitzer über Probleme mit abgebrochenen Anrufen und fehlgeschlagenem Verbindungsaufbau. Das iPhone klingelt zwar, man hört den Gesprächspartner allerdings nicht.

Wir hatten ja bereits zu Monatsbeginn über massive Probleme bei O2 diesbezüglich berichtet, die kurz darauf per Netzbetreiber-Update weitgehend behoben wurden. Generell zeigt sich der Fehler unabhängig vom Mobilfunkanbieter aber weiterhin, und dies auffällig oft in Verbindung mit den iPhone-12-Modellen.

Unter der Hand ist aus den Reihen von Telekom und Apple zu hören, dass die Problematik bekannt ist. Interessanterweise tritt der Fehler wohl nicht nur mit den aktuellen iPhone-12-Modellen, sondern auch im Zusammenhang mit dem Samsung Galaxy S20 auf.

Ist „Voice over LTE“ die Ursache?

Vermutet wird ein Zusammenhang mit der Mobilfunk-Funktion „Voice over LTE“ (VoLTE), die eigentlich für bessere Gesprächsqualität und schnelleren Verbindungsaufbau sorgen soll. Dergleichen wäre nicht neu, bereits vor fünf Jahren machte in Folge ähnlicher Probleme die Empfehlung, VoLTE zu deaktiveren die Runde. Dieser Ratschlag wurde an Kunden mit einem entsprechenden Fehlerbild teils bis heute noch auch von Apple-Mitarbeitern ausgegeben. Allerdings ist dies bei den neuen Geräten nicht mehr möglich, da die Option „LTE aktivieren“ inklusive der damit verbundenen Feineinstellungen in den iOS-Einstellungen nicht mehr vorhanden ist.

Wenngleich die Fehler insbesondere im Netz von O2 seltener geworden sind, müssen Apple und/oder die Provider hier weiter nachbessern. Bereits die Kommentare zu unserem Artikel vor zwei Wochen haben deutlich gemacht, dass sich die Problematik bei O2 bis zum letzten Netzbetreiber-Update zwar verstärkt gezeigt hat, die anderen Anbieter jedoch längst nicht aus dem Schneider sind. Unsere Leser haben nicht nur über vergleichbare Fehlerbilder bei der Telekom und Vodafone berichtet, gleich lautende Berichte kamen auch aus dem benachbarten Ausland.