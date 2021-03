„Stumme Anrufe“ beim iPhone 12: O2 reagiert mit Rabattgutschriften

O2-Kunden klagen bereits seit Wochen darüber, dass sie bei eingehenden Telefonaten den Anrufer oft nicht hören können. Betroffen sind offenbar nur Apples aktuelle iPhone-12-Modelle. In der Regel lässt sich die Verbindung dann durch einen Rückruf herstellen. Auf eine Beseitigung des Problems durch O2 oder Apple warten die Kunden allerdings noch vergeblich.

Die Telefónica-Tochter ist zwischenzeitlich dazu übergegangen, den Betroffenen eine einmalige Gutschrift in Höhe des gebuchten Monatstarifs zu gewähren. Der Antrag kann über das Support-Forum des Anbieters gestellt werden, dergleichen sollte aber auch direkt über den Kundenservice möglich sein. Ein kleines Trostpflaster, das allerdings kaum in Relation zu dem grundsätzlichen Ärgernis steht. Kunden berichten, dass sie teils bei so gut wie allen eingehenden Anrufen ihr Gegenüber nicht hören können, sondern auflegen und zurückrufen müssen.

Ob der Fehler nun tatsächlich direkt bei O2 zu suchen ist, oder auch Apple seinerseits noch per Update nachbessern muss, ist offen. Beide Konzerne verzichten bislang auf entsprechenden Stellungnahmen.

Auch scheint uns keinesfalls gesichert, dass tatsächlich nur O2-Kunden von diesen Problemen betroffen sind. Wenngleich die Auswirkungen hier offenbar extrem sind, wird Vergleichbares teilweise auch von anderen Anbietern berichtet.