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Ermittler greifen auf gelöschte Inhalte zu

iOS-Mitteilungen „petzen“: FBI liest gelöschte Signal-Nachrichten aus
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Ein aktueller Gerichtsfall aus den USA zeigt, dass vermeintlich gelöschte Nachrichten aus verschlüsselten Messenger-Diensten unter Umständen weiterhin auf dem iPhone verfügbar sind. Ermittler konnten im Rahmen eines Strafverfahrens Inhalte aus der Signal-App rekonstruieren, obwohl die App auf dem Gerät bereits entfernt worden war.

Signal Mitteilugen Groups

Grundlage dafür war nicht die App selbst, sondern das Mitteilungssystem von iOS. Eingehende Nachrichten werden häufig als Vorschau auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Diese Vorschauen werden vom System zwischengespeichert. Genau auf diese Daten griffen die Ermittler zu.

iOS-Mitteilungen geben Daten preis

Im konkreten Fall konnten so Teile von Nachrichten rekonstruiert werden, die innerhalb von Signal eigentlich so eingestellt waren, dass sie sich nach kurzer Zeit automatisch löschen. Erfasst wurden dabei ausschließlich eingehende Mitteilungen. Eigene Nachrichten des Nutzers ließen sich auf diesem Weg nicht wiederherstellen.

Signal Mitteilungen

Die technische Auswertung setzt physischen Zugriff auf das Gerät voraus. In solchen Fällen kommen spezielle forensische Werkzeuge zum Einsatz, die auch versteckte oder nicht mehr aktiv genutzte Speicherbereiche auslesen können.

Ob und in welchem Umfang solche Inhalte gespeichert werden, hängt maßgeblich von den gewählten Mitteilungseinstellungen ab. Nutzer können in Signal festlegen, ob Nachrichteninhalte vollständig, nur teilweise oder gar nicht in Benachrichtigungen angezeigt werden. Werden Inhalte auf dem Sperrbildschirm dargestellt, legt das System diese offenbar im Gerätespeicher ab.

Während Signal selbst auf starke Verschlüsselung und flüchtige Nachrichten setzt, kann das Betriebssystem parallel dazu Datenfragmente in Form von Mitteilungen sichern. Diese entstehen unabhängig von der eigentlichen App.

Apple versorgt Ermittler mit Klarnamen

Bereits zuvor wurde bekannt, dass Behörden bei rechtlichen Anfragen auf andere Datenquellen innerhalb des Apple-Ökosystems zugreifen können. So hatte ein früherer Fall gezeigt, dass Apple auch anonymisierte E-Mail-Adressen konkreten Nutzerkonten zuordnet, wenn entsprechende Anfragen vorliegen.

E Mail Adresse Verbergen

Der aktuelle Signal-Fall erweitert diese Perspektive. Er zeigt, dass nicht nur Serverdaten oder Kontoinformationen relevant sind, sondern auch lokal gespeicherte Systemdaten auf dem Gerät selbst eine Rolle spielen können.
13. Apr. 2026 um 18:02 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    32 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Puh, das ist ja echt krass. Soweit hätte ich niemals gedacht. Da sieht man mal wieder dass nix 100% sicher ist!

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  • Ich habe noch nie verstanden, warum viele diesen Pseudo-Mainstream Anonymisierungsdiensten wie Threema, Signal, Telegram etc. vertrauen.

    Man weiß doch überhaupt nicht wer dahinter steht oder mit wem diese Dienste (für viel Geld) zusammenarbeiten. Dasselbe gilt für VPN Dienste, für genug Geld werden die mit Garantie Geheimdiensten Zugriff gewähren. Aber VPNs kann man zumindest gut für öffentliche WLANs nutzen oder um Ländersperren umgehen zu können.

    Oder als das FBI Dutzenden Kriminellen bei der „ANOM Operation Trojan Shield“ Handy verkauft hat die manipuliert waren oder als der Geheimdienst der Israelis diese Pager verkauft haben, die sich dann in Rauch aufgelöst haben.

    Jetzt wird behauptet, dass das Betriebssystem die Daten verraten hat! Ja ne ist klar ;)

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  • Na ja, lassen wir die Kirche mal im Dorf.

    Ich habe keine Angst oder ähnliches vor Behörden etc, mir geht es darum, das meine Daten nicht hinter meinem Rücken weiterverkauft werden.

    Wir wissen alle wie einfach mit derartigen Daten Identitäten gestohlen werden können.

    Aus diesem Grund verwende ich kein WhatsApp und co.

    Ist der Dienst umsonst, bist Du die Ware.

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  • … weshalb geheime Chats auf Telegram niemals den Nachrichteninhalt in einer Push anzeigen.

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    • Das ist hier mit physischer Zugriff gemeint. Das ist in dem Fall eine technische Bezeichnung und heißt nicht „man muss das Gerät in Händen halten“ sondern „man muss Zugriff auf den Speicher bekommen“. Und ohne entsperren ist der verschlüsselt.

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  • Vorschau ist das Stichwort…

    Also egal mit welcher App… korrekt?

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  • Natürlich ist alles auslesbar jeder Zeit, wer so naiv ist und denkt, dass die cia oder nsa keine iPhones auslesen können. Lul

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  • Jau. Gut so. Wenn es dazu beiträgt, Ermittlungen gegen Kriminelle zu vereinfachen, werde ich mich nicht der allgemeinen Paranoia anschließen. Natürlich ist Missbrauch nicht ausgeschlossen. Aber nützlicher Gebrauch eben auch nicht. Keinen Scheiß bauen hilft enorm, wenn man nicht ins Visier von Ermittlern geraten will. Und ja – mir ist auch klar, dass Staaten gern mal „Kriminelle“ erfinden, um gegen Dissidenten vorzugehen.

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