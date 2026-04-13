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360-Grad-Erfassung mit automatischem Tracking

EufyCam C37: Neue Outdoor-Kamera mit Solar und lokaler Speicherung
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Nur wenige Wochen nach der Vorstellung der Indoor Cam C31 erweitert Eufy sein Kamera-Portfolio erneut. Mit der eufyCam C37 bringt der Hersteller nun ein Modell für den Außeneinsatz auf den Markt, das vor allem durch seine flexible Stromversorgung und eine Rundumüberwachung auffällt.

Eufycam C37

Die Kamera arbeitet mit einem motorisierten Schwenk- und Neigemechanismus, der eine vollständige Erfassung der Umgebung ermöglichen soll. Bewegungen werden automatisch erkannt und verfolgt. Dabei unterscheidet das System zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren. Die Kamera kann so gezielt reagieren und entsprechende Aufnahmen erstellen.

Die Videoauflösung liegt bei 2K und bietet damit mehr Details als klassische Full-HD-Modelle. Für Aufnahmen bei Dunkelheit kombiniert die C37 Infrarottechnik mit einem integrierten Scheinwerfer, sodass auch farbige Nachtbilder möglich sind. Damit lassen sich etwa Gesichter oder Kleidung besser erkennen als bei rein schwarzweißen Aufnahmen.

C37 Marketing Clam

Solarbetrieb und lokale Speicherung

Ein zentrales Merkmal der neuen Kamera ist die Energieversorgung. Anders als die kabelgebundene C31 setzt die C37 auf einen integrierten Akku, der durch ein abnehmbares Solarpanel ergänzt wird. Dieses lässt sich unabhängig von der Kamera ausrichten, um eine möglichst konstante Stromversorgung zu erreichen. Unter günstigen Bedingungen kann die Kamera so dauerhaft betrieben werden, ohne dass ein manuelles Laden erforderlich ist. Ohne ausreichende Sonneneinstrahlung liegt die Laufzeit bei bis zu 45 Tagen pro Akkuladung.

C37 Marketing Shots

Auch bei der Datenspeicherung bleibt Eufy seinem bisherigen Ansatz treu. Aufnahmen werden lokal auf einer microSD-Karte gesichert. Unterstützt werden Speicherkarten mit bis zu 256 Gigabyte. Ein Cloud-Abonnement ist nicht vorgesehen.

Die Kamera ist nach IP65 gegen Witterungseinflüsse geschützt und für den Außeneinsatz vorgesehen. Eine kontinuierliche 24-Stunden-Aufzeichnung unterstützt das Modell nicht. Stattdessen werden Videos ereignisbasiert gespeichert. Die Einbindung in Apples Smart-Home-System bleibt ebenfalls außen vor. Unterstützt werden jedoch Amazons Alexa und der Google Assistant.

Die eufyCam C37 kostet 99 Euro und ist ab sofort über Amazon erhältlich.

Produkthinweis
eufy Security eufyCam C37, kabellose 2K Outdoor-Überwachungskameras mit 360° KI-Tracking (Pan & Tilt), Solar... 99,00 EUR

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13. Apr. 2026 um 16:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Für mich eine interessante Alternative zu meinen Modellen von Reolink.

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  • Die Speicherkarte sitzt an der Kamera also dürfte die Platzierung eingeschränkt sein. Man muss an die Kamera um die Speicherkarte zu entnehmen oder habe ich etwas übersehen?

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  • Lokale Aufnahmen heißt auch verschlüsselt? Ein wichtiger Aspekt, der leider nie benannt wird.

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  • Interessante Kamera, läuft aber nur im eigenen „Eufy Kosmos“ (also nur mit der Eufy Homebase).

    Wenn sich diese Kamera auf der Survaillance Station von Synology einbinden ließe, würde ich gleich drei Stück kaufen !!!

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  • Die Erkennung der Eufy-KI ist aktuell noch großer Schrott.

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