iOS-Einstellungen: Apples Eigenwerbung sorgt für Unmut

Apple nutzt die Einstellungen-App auf dem iPhone zunehmend auch als Werbefläche für eigene Dienste. Nutzer berichten von Hinweisen auf kostenpflichtigen iCloud+-Speicher, Probeangebote für Apple Music und Apple TV sowie AppleCare+. Die Einblendungen sitzen prominent im oberen Bereich der Einstellungen.

Für Unmut sorgt vor allem, dass sich die Hinweise nicht immer dauerhaft ausblenden lassen. Teilweise verschwinden sie erst, wenn ein Angebot abläuft oder der beworbene Dienst gebucht wird. Bis dahin kann zusätzlich ein Benachrichtigungs-Badge auf dem Symbol der Einstellungen-App stehen bleiben. Selbst dort, wo eine Option zum Schließen angeboten wird, soll diese nach Angaben einzelner Nutzer nicht zuverlässig greifen.

Eigenwerbung mit langer Laufzeit

Einige dieser Hinweise erscheinen nach dem Kauf eines neuen Apple-Geräts. Nach dem Start von iPhone Duo und iPhone 18 Pro häufen sich nun Berichte über solche Einblendungen. Auf Reddit und in sozialen Netzwerken kritisieren Nutzer vor allem deren Hartnäckigkeit.

Dabei geht es ausdrücklich nicht um Anzeigen externer Anbieter, sondern um Apples eigene kostenpflichtige Dienste und Zusatzangebote. Die Grenzen zwischen Systemhinweis und Verkaufsangebot werden hier immer unschärfer. Irritierend ist zudem ein berichteter Fall, bei dem iCloud+ auch Nutzern angeboten wird, die den Dienst bereits abonniert haben.

Werbung breitet sich in Apple-Diensten aus

Die Hinweise in den Einstellungen reihen sich in eine Entwicklung ein, die sich auch an anderer Stelle beobachten lässt.

Im App Store wurden die Werbeplätze in den Suchergebnissen bereits erweitert. Im August folgte mit „Ads on Maps“ der Einstieg in bezahlte Einträge in Apple Karten, zunächst in den USA und Kanada.

Die jetzigen Hinweise unterscheiden sich davon, weil Apple hier keine Werbefläche an Dritte verkauft, sondern direkt eigene Produkte bewirbt. Für Nutzer bleibt der Effekt dennoch ähnlich, wenn sich ein Angebot über Wochen in den Einstellungen festsetzt und zusätzlich mit einem sichtbaren Badge auf sich aufmerksam macht.

Die Entwicklung dürfte damit kaum abgeschlossen sein. Angesichts stagnierender Service-Umsätze und des wachsenden Einflusses von John Ternus müssen sich Nutzer wohl auf weitere Hinweise dieser Art einstellen. Dazu passt auch der Umbau an der Konzernspitze: Phil Schiller hat die Verantwortung über App Store und Apple Events kürzlich abgegeben.

Berichten zufolge soll Schiller einer stärkeren Monetarisierung des App Stores skeptisch gegenübergestanden haben, während Ternus und Dienste-Chef Eddy Cue zusätzliche wiederkehrende Einnahmen erschließen und die Margen erhöhen wollen.