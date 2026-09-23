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iOS-Einstellungen: Apples Eigenwerbung sorgt für Unmut
Apple nutzt die Einstellungen-App auf dem iPhone zunehmend auch als Werbefläche für eigene Dienste. Nutzer berichten von Hinweisen auf kostenpflichtigen iCloud+-Speicher, Probeangebote für Apple Music und Apple TV sowie AppleCare+. Die Einblendungen sitzen prominent im oberen Bereich der Einstellungen.
Für Unmut sorgt vor allem, dass sich die Hinweise nicht immer dauerhaft ausblenden lassen. Teilweise verschwinden sie erst, wenn ein Angebot abläuft oder der beworbene Dienst gebucht wird. Bis dahin kann zusätzlich ein Benachrichtigungs-Badge auf dem Symbol der Einstellungen-App stehen bleiben. Selbst dort, wo eine Option zum Schließen angeboten wird, soll diese nach Angaben einzelner Nutzer nicht zuverlässig greifen.
Eigenwerbung mit langer Laufzeit
Einige dieser Hinweise erscheinen nach dem Kauf eines neuen Apple-Geräts. Nach dem Start von iPhone Duo und iPhone 18 Pro häufen sich nun Berichte über solche Einblendungen. Auf Reddit und in sozialen Netzwerken kritisieren Nutzer vor allem deren Hartnäckigkeit.
Dabei geht es ausdrücklich nicht um Anzeigen externer Anbieter, sondern um Apples eigene kostenpflichtige Dienste und Zusatzangebote. Die Grenzen zwischen Systemhinweis und Verkaufsangebot werden hier immer unschärfer. Irritierend ist zudem ein berichteter Fall, bei dem iCloud+ auch Nutzern angeboten wird, die den Dienst bereits abonniert haben.
Werbung breitet sich in Apple-Diensten aus
Die Hinweise in den Einstellungen reihen sich in eine Entwicklung ein, die sich auch an anderer Stelle beobachten lässt.
Im App Store wurden die Werbeplätze in den Suchergebnissen bereits erweitert. Im August folgte mit „Ads on Maps“ der Einstieg in bezahlte Einträge in Apple Karten, zunächst in den USA und Kanada.
Die jetzigen Hinweise unterscheiden sich davon, weil Apple hier keine Werbefläche an Dritte verkauft, sondern direkt eigene Produkte bewirbt. Für Nutzer bleibt der Effekt dennoch ähnlich, wenn sich ein Angebot über Wochen in den Einstellungen festsetzt und zusätzlich mit einem sichtbaren Badge auf sich aufmerksam macht.
- Apple-Quartalszahlen: Mac-Umsatz legt deutlich zu, Dienste stagnieren
Die Entwicklung dürfte damit kaum abgeschlossen sein. Angesichts stagnierender Service-Umsätze und des wachsenden Einflusses von John Ternus müssen sich Nutzer wohl auf weitere Hinweise dieser Art einstellen. Dazu passt auch der Umbau an der Konzernspitze: Phil Schiller hat die Verantwortung über App Store und Apple Events kürzlich abgegeben.
Berichten zufolge soll Schiller einer stärkeren Monetarisierung des App Stores skeptisch gegenübergestanden haben, während Ternus und Dienste-Chef Eddy Cue zusätzliche wiederkehrende Einnahmen erschließen und die Margen erhöhen wollen.
Ich weis nicht. Meiner Meinung nach sind diese „Hinweise“ Apple care und andere Dienste insbesondere bei neu gekauften Geräten und evt. beim neuen iOS dort schon immer gewesen. Bei neuen Geräten erhält man ja Dinge auch für ne Zeit kostenlos. Man klickt drauf und was man nicht will kann ich „nicht mehr anzeigen“ antippen. Sehe keine negative Veränderung zu früher
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Sehe ich auch so.
Ganz meine Meinung.
Ich finde es sogar gut.
Mag die Hinweise dass meine Abdeckung abläuft.
Apple mag das auch.
Ich seh keinen „nicht mehr anzeigen“-Button oder Text bei Apple Care+. Es gibt lediglich „Jetzt nicht“. Und das ist reine Werbung für eine Versicherung und hat in den Einstellungen nichts verloren
Bei mir war der Button „nicht mehr anzeigen“. (Nebst jetzt nicht oder kaufen) Was soll ich sagen…
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Sehe ich genauso. Ich bin sogar dankbar um den Hinweis zu Apple Care, um die Frist nicht versäumen zu lassen.
Drauftippen -> „nicht jetzt“ und schon ist es weg.
Leider falsch. Habe seit 2 Tagen den Hinweis ich soll doch meinen iCloud Speicher erweitern. Habe 2 TB gebucht und nur 50% genutzt. Schon ein Dutzend mal auf „Jetzt nicht“ geklickt. Und nix geht weg. Übel diese Eigenwerbung.
selbe bei mir. geht nicht weg.
Das selbe diese Woche auch nur mir. Das war so nervig und ich dachte das wäre ein Bug.
Bei mir
Ich hab ein iPad Air gekauft, dort kam der Hinweis ich solle Apple Care kaufen (hell no)… Habe den Dialog weg gedrückt, 5 Minuten später erscheint er auf meinem iPhone. Habe ihn weg gedrückt. 2 Tage später am Mac.. guess what?
Habe diesen Apple Care Dialog in den letzten 3 Wochen bestimmt 20x weg gedrückt.
Dieser Spam nervt einfach nur.
Also es stimmt, es erscheint einmal auf jedem Gerät, man drückt es aber weg und kommt nie wieder
Du möchtest es nicht verstehen. Wir möchten 1. überhaupt nicht penetriert und übergriffig belästigt werden und 2. müsste es nicht nicht jetzt sondern nie wieder oder nicht mehr anzeigen heissen!
Die unterkomplexe Gesellschaft kann halt kein Deutsch mehr…
Das ist sicher nicht übergriffig und so wie du über die Menschliche Gesellschaft schreibst, bist du ganz offensichtlich kein Teil mehr davon – was bei deiner Wortwahl kaum wundert. Wozu brauchst du überhaupt ein iPhone, wenn du nur daheim hockst und unfreundlich im Internet bist. Kannst du deutlich billiger haben, was viel besser zu dir passen würde.
@Hannes
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Wenn die Benachrichtigung vorhanden ist und nicht weggeht: Einfach unter Einstellungen / Medien und Käufe einmal aus dem Apple Account abmelden (nicht aus dem iCloud Account!) und eine Minute später wieder anmelden. Danach sollte das Badge verschwunden sein. Offenbar eher ein Bug als ein Feature.
Vielen Dank für den Tipp
vielen Dank hat geklappt
Trotz eines iCloud-Speichers von 2 TB, von denen nur 1 TB belegt war, wurde mir mehrere Tage lang die Meldung „Speicher aktivieren“ angezeigt und ich wurde zu den kostenpflichtigen iCloud-Paketen weitergeleitet. Der Hinweis ließ sich nicht entfernen und verschwand erst heute von selbst. Das empfinde ich als unnötig aufdringlich und übergriffig.
Wenn das iPhone jetzt noch zur Werbeschleuder wird und das bei den Endgerätepreisen, dann bin ich bei Apple endgültig raus! Sollen lieber ihren Chefs ein bisschen weniger zahlen und nicht die Kunden nerven! Steve würde sich im Grab rumdrehen! Das hat nix mehr mit optimaler Usability zu tun!
Lies dir mal die Kommentare durch. Diese einmaligen Mitteilung sind ganz normal und können weggedrückt werden.
Immer wieder dasselbe… einzelne Nutzer…
Bei mir konnte ich es seit meinem ersten iPhone (5s) immer wegklicken oder habe dadurch sogar einen Hinweis zu etwas sehr wichtigem bekommen.
Es ist Apples Plattform, wieso also nicht Dinge bewerben.
Bei mir wird keine Werbung angezeigt. Was macht ihr eigentlich so oft in der Einstellungen App? Wenn ich mir die Zeiten der Postings ansehe, scheinen viele Urlaub zu haben oder sind, wie ich, Rentner.
Bei einem neuen Gerät und auch bei einem neuen iOS geht man schon mal öfter in die Einstellungen. Das ist zu diesem Zeitpunkt völlig normal
Sehe darin überhaupt kein Problem- im Gegenteil: Über manche Angebote/Hinweise bin ich sehr dankbar!
Es sind alles Dienste, die direkt von Apple angeboten werden, um dein iPhone zu schützen oder es in einer Form komfortabler nutzen zu können. Was soll daran schlimm sein? Leute regen sich auf…
Was heute alles als Werbung bezeichnet werden darf.
Ich finde diese Hinweise sogar gut und wichtig ehrlich gesagt. Hab kein Problem damit.
Wird Zeit das wieder jemand bei Apple regiert der Herz fürs Produkt hat und nicht nur für den Aktienkurs. Finde man merkt deutlich wie sehr in etlichen Bereichen geschludert wird.
Ich hatte neulich (Tage nach dem Update auf iOS27) einen Hinweis, dass ich jetzt iCloud-Speicher verwenden kann. Ein Klick darauf brachte mich zum bereits von mir gebuchten Apple-One-Abo sowie zum zusätzlich gebuchten 2TB Cloud-Speicher.
Keine Ahnung, was Apple mir damit sagen wollte. Als Familienoberhaupt habe ich das auch selbst gebucht – bei Familienmitgliedern hätte ich ja noch verstanden, dass die informiert werden, dass es denen dank Familienfreigabe „jetzt“ (eigentlich schon seit es AppleOne gibt) zur Verfügung steht.
Es hat jedenfalls zwei Tage gedauert, bis die nervige 1 an den Einstellungen endlich verschwunden ist.